Fußball Kreisliga A2: TSV Höfingen macht großen Schritt in Richtung Klassenerhalt

Auf dem Höfinger Rasenplatz trafen mit dem heimischen TSV und dem FC Gerlingen zwei Mannschaften mit ähnlichen Problemen aufeinander, so sah es TSV-Trainer Marco Russo.

Beim 3:0-Erfolg seiner Mannschaft vergaben beide Teams im ersten Durchgang große Chancen zur Führung. Auf Gästeseite schoss Maximilian Graf knapp am Tor vorbei (13.), Michael Widmann scheiterte an einer Fußabwehr des Höfinger Schlussmanns Kim Witte (27.). Auf der Gegenseite musste den Hausherren ein Eigentor von Lars Neufer helfen, der einen scharfen Querpass von Sebastian Schleweck ins eigene Tor grätschte (16.). Mit dem letzten Torschuss der Partie traf dann Stürmer Raffaele di Muccio, der kurz vorher für den angeschlagenen Andreas Felger eingewechselt wurde, das Außennetz.

Kein Rückstand zur Pause – wichtig für Trainer Marco Russo. Foto: Andreas Gorr

Zur Pause nicht hinten zu liegen war für den Höfinger Coach ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum Sieg. Viele Chancen bot der erste Durchgang nicht an, das Spiel fand vor allem zwischen den Strafräumen statt. Gelegentlich sahen die Zuschauer einen ansehnlichen Spielzug oder einen schnellen Gegenstoß, die großen Möglichkeiten blieben jedoch rar und ungenutzt.

In Hälfte zwei häufen sich die Torchancen

Nach der Pause entwickelte sich die Partie zunehmend zu einem Chancen-Feuerwerk. Russo stellte sein Mittelfeld um, seine Mannschaft war fortan omnipräsent vor dem Gästetor. Nach einem langen Freistoß von Ramon Faria Haug verpasste Danny Schweizer am langen Pfosten um Haaresbreite den Ball (51.), zwei Minuten später fand eine Hereingabe von Kenai Russo vom rechten Flügel über Umwege im Rückraum Stürmer Gökmen Yüksel, dessen Abschluss unhaltbar für FC-Torwart Niklas Kimmich abgefälscht wurde. Die Gäste aus Gerlingen blieben weitgehend harmlos, ein Kopfball von Baran Arslantas (66.) blieb das Höchste der Gefühle.

Raffaele di Muccio (Mi.) konnte nicht als Torschütze glänzen – dafür aber als Vorbereiter. Foto: Andreas Gorr

Auf der Gegenseite gingen auch die Höfinger gewohnt sorglos mit ihren Chancen um. Di Muccio jagte den Ball nach einem von Ludwig Krischtan geblockten (66.) und einem von Kimmich einhändig parierten Torschuss (83.) deutlich über das Tor. Doch in der 77. Minute war Kapitän Rick Schuhmacher nach di Muccios Kopfballverlängerung am langen Pfosten völlig frei und markierte den Endstand. Eine weitere Chance von Joker di Muccio klärte Maximilian Graf auf der Linie, in der Nachspielzeit wurde der Gerlinger beinahe zum Pechvogel. Ein Klärungsversuch landete am Pfosten, Niklas Kimmich hielt ihn auf der Torlinie fest.

Höfingen hat den Klassenerhalt fast sicher

Der TSV Höfingen stellt auf 29 Punkte, Marco Russo sagte: „Das war ein großer Schritt, immens wichtig für uns.“ Der Aufsteiger hat bei drei verbleibenden Spielen neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, das Torverhältnis von minus drei spricht deutlich für die Höfinger im Vergleich zum KSV Renningen (minus 41), der aktuell den Relegationsplatz innehat. Damit ist die Relegation für den TSV nur noch eine theoretische Bedrohung.

Bersaglio hadert mit Einstellung seiner Mannschaft

Deutlich realer ist diese für die Gerlinger. Trainer Daniel Bersaglio haderte mit der „absolut verdienten Niederlage“. Der eigene Matchplan ging nicht auf, Bersaglio sagte: „Wir haben uns aufgegeben, so geht es nicht im Kampf um den Klassenerhalt.“ Im Kampf um den Klassenerhalt profitieren die Gerlinger davon, dass die unmittelbare Konkurrenz aus Rutesheim und Leonberg nicht zu punkten kam.

Unzufrieden mit dem Auftritt: FC-Coach Daniel Bersaglio Foto: Andreas Gorr

Ein direktes Duell gegen einen Mitkonkurrenten aus dem Tabellenkeller darf man nicht verlieren, Bersaglio ging noch einen Schritt weiter: „Wir dürfen seit Januar nicht verlieren.“ Der FC hat sich in der Rückrunde von den Abstiegsplätzen entfernt, in Höfingen scheiterte das Team an der eigenen Mentalität. „Dann müssen wir auf die harte Tour lernen, dass es so nicht funktioniert“, meinte Trainer Bersaglio. Im Endspurt der Saison müssen sich die Gerlinger weiter strecken, um nicht doch noch in gefährliche Fahrwasser zu geraten.