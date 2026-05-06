Fußball Kreisliga A2 TSV Höfingen macht großen Schritt in Richtung Klassenerhalt
Im Kreisliga-A-Duell setzen sich die effizienteren Höfinger mit 3:0 gegen den FC Gerlingen durch. Durch den wichtigen Sieg ist der Ligaverbleib so gut wie gesichert.
Im Kreisliga-A-Duell setzen sich die effizienteren Höfinger mit 3:0 gegen den FC Gerlingen durch. Durch den wichtigen Sieg ist der Ligaverbleib so gut wie gesichert.
Auf dem Höfinger Rasenplatz trafen mit dem heimischen TSV und dem FC Gerlingen zwei Mannschaften mit ähnlichen Problemen aufeinander, so sah es TSV-Trainer Marco Russo.