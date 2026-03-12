Fußball Kreisliga A2 TSV Münchingen zieht die zweite Mannschaft zurück
Es hat nicht mehr für eine Weiterführung der zweiten Fußball-Mannschaft beim TSV Münchingen gereicht. Die Ergebnisse werden annulliert, die Zukunft ist offen.
Es hat nicht mehr für eine Weiterführung der zweiten Fußball-Mannschaft beim TSV Münchingen gereicht. Die Ergebnisse werden annulliert, die Zukunft ist offen.
Nach chaotischen Tagen beim TSV Münchingen steht die erste Zukunftsentscheidung fest. Martin Haußer, stellvertretender Leiter der Fußballabteilung und aktuell Interimstrainer der ersten Mannschaft bestätigte den Rückzug der Zweitvertretung aus der Kreisliga A2.