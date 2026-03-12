Fußball Kreisliga A2: TSV Münchingen zieht die zweite Mannschaft zurück

Nach chaotischen Tagen beim TSV Münchingen steht die erste Zukunftsentscheidung fest. Martin Haußer, stellvertretender Leiter der Fußballabteilung und aktuell Interimstrainer der ersten Mannschaft bestätigte den Rückzug der Zweitvertretung aus der Kreisliga A2.

Im Zuge der Entlassung von Erfolgstrainer Sahin Üste bei der ersten Mannschaft war Gianluigi Rufrano, der langjährige Trainer der zweiten Mannschaft, von seinem Amt zurückgetreten und hatte scharfe Kritik am Vorgehen der Abteilungsleitung geübt.

Gianluigi Rufrano trat von seinem Amt als Trainer der zweiten Mannschaft zurück. Foto: Andreas Gorr

Ebenfalls trat ein Großteil der Spieler aus der ersten Mannschaft des TSV zurück, die ebenfalls nicht glücklich mit Üstes Entlassung waren.

Die Spieler müssen in die erste Mannschaft

Haußer musste als Trainer der ersten Mannschaft in der Folge auf die Akteure der Zweitvertretung zugreifen, was zwangsläufig dazu führte, dass diese durch den entstandenen Personalmangel nicht mehr antreten konnte.

Steffen Butz (vorne) und seine Mitstreiter treten nun eine Klasse höher an. Foto: Andreas Gorr

Nachdem die Mannschaft zu Beginn der Rückrunde noch die ersten zwei Partien absolvierte und gegen Drita Kosova Kornwestheim sowie die SKV Rutesheim II mit 0:1 verlor, folgte am 18. Spieltag am Wochenende nach der Üste-Entlassung die erste Spielabsage gegen den SV Gebersheim.

Drei Spielabsagen besiegeln das Ende der zweiten Mannschaft

Nach einer weiteren gegen den KSV Renningen am vergangenen Wochenende wurde auch das am kommenden Sonntag anstehende Duell mit dem FC Gerlingen abgesagt. Drei Spielabsagen wegen Spielermangels führen zwangsläufig zum Rückzug der Mannschaft, deren Ergebnisse der bisherigen Saison damit annulliert werden.

Die Zukunft bleibt offen

Martin Haußer betonte, die Saison der ersten Mannschaft sei weiterhin gesichert und könne wie geplant zu Ende gespielt werden. Eine Zukunft der Zweitvertretung ab der kommenden Spielzeit ist noch nicht beschlossen.