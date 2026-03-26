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  6. SG Eintracht Sirnau II holt den dritten Sieg in Folge

Fußball – Kreisliga B 1 SG Eintracht Sirnau II holt den dritten Sieg in Folge

Fußball – Kreisliga B 1: SG Eintracht Sirnau II holt den dritten Sieg in Folge
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Sirnau II siegt gegen Ruit II, Berkheim II gewinnt beim SC Altbach II in der Fußball-Kreisliga B 1. Foto: oh

Die Fußballer der SG Eintracht Sirnau II gewinnen das Kellerduell in der Kreisliga B 1 gegen den TB Ruit mit 2:1.

Zwei Fußball-Nachholspiele wurden unter der Woche in der Kreisliga B 1 gespielt. Das Duell um den Nichtabstiegsplatz gewann die SG Eintracht Sirnau II gegen den TB Ruit II mit 2:1. „Durch den dritten Sieg in Folge haben wir in der Tabelle deutlich Boden gutgemacht, wodurch der Kampf um den Nichtabstiegs- und Relegationsplatz sehr eng geworden ist“, sagte SGE-II-Coach Patrick Funk. Die Ruiter blieben zwar trotz der Niederlage noch mit 22 Punkten auf dem rettenden Ufer (Platz sieben) stehen, die Verfolger TSG Esslingen II (Relegationsrang acht) sowie der Neunte Sirnau II lauern mit lediglich einem Punkt weniger dahinter. Das Spiel nahm dabei erst in der 60. Minute Fahrt auf, als die Ruiter mit 1:0 durch Dario Ferencak in Führung gingen. „Nachdem wir in Rückstand gerieten, drehten wir die Partie zum wichtigen 2:1-Erfolg“, erzählte Funk. Ahmad Daghmoush (69. Minute ) sowie Jonas Tittel (83.) brachten die Sirnauer zum Jubeln.

 

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Im zweiten Nachholspiel, einem weiteren Kellerduell der B 1, gewann der TSV Berkheim II beim Elften SC Altbach II mit 3:2 – und verbesserte mit 18 Punkten seine Ausgangslage im Kampf gegen den Abstieg in die Kreisliga C. Die Berkheimer sind nun bis auf drei Zähler auf den Relegationsplatz dran. Zunächst waren es aber die Altbacher, die nach einer Viertelstunde mit 2:1 in Führung lagen. Zwei Tore des spielenden TSV-Coachs Jens Freissler sowie von Jan-Michael Martens brachten dem TSV den Sieg.

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