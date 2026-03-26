Fußball – Kreisliga B 1: SG Eintracht Sirnau II holt den dritten Sieg in Folge

Die Fußballer der SG Eintracht Sirnau II gewinnen das Kellerduell in der Kreisliga B 1 gegen den TB Ruit mit 2:1.

Zwei Fußball-Nachholspiele wurden unter der Woche in der Kreisliga B 1 gespielt. Das Duell um den Nichtabstiegsplatz gewann die SG Eintracht Sirnau II gegen den TB Ruit II mit 2:1. „Durch den dritten Sieg in Folge haben wir in der Tabelle deutlich Boden gutgemacht, wodurch der Kampf um den Nichtabstiegs- und Relegationsplatz sehr eng geworden ist“, sagte SGE-II-Coach Patrick Funk. Die Ruiter blieben zwar trotz der Niederlage noch mit 22 Punkten auf dem rettenden Ufer (Platz sieben) stehen, die Verfolger TSG Esslingen II (Relegationsrang acht) sowie der Neunte Sirnau II lauern mit lediglich einem Punkt weniger dahinter. Das Spiel nahm dabei erst in der 60. Minute Fahrt auf, als die Ruiter mit 1:0 durch Dario Ferencak in Führung gingen. „Nachdem wir in Rückstand gerieten, drehten wir die Partie zum wichtigen 2:1-Erfolg“, erzählte Funk. Ahmad Daghmoush (69. Minute ) sowie Jonas Tittel (83.) brachten die Sirnauer zum Jubeln.