Fußball-Kreisliga B 2:0 nach zwei Minuten – TV Hochdorf besiegt den SC Altbach.
Hochdorf holt durch das 3:2 gegen Altbach im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A1 wichtige Punkte.
Hochdorf holt durch das 3:2 gegen Altbach im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A1 wichtige Punkte.
Durch den 3:2 (2:1)-Sieg des TV Hochdorf gegen den SC Altbach und den Niederlagen der dahinter platzierten Teams – mit Ausnahme des TB Ruit – baute der TVH den Abstand auf den Abstiegsrelegationsrang 14 auf sechs Punkte aus und rückte an den SCA heran. Hochdorf und Altbach benötigen noch drei Punkte aus den letzten drei Spielen, um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga-A endgültig zu schaffen.