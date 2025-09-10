Fußball Kreisliga B 4: SV Perouse: Nach 553 Tagen wieder das erste Ligaspiel

Der SV Perouse hat sein erstes Pflichtspiel nach der Neuaufstellung gewonnen. In der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals schlug der Verein den TV Möglingen II nach Elfmeterschießen mit 7:6, nach 90 Minuten hatte es 3:3 gestanden. Nun geht es in der zweiten Runde am nächsten Donnerstag gegen den SV Gebersheim.

Doch zuvor steht die Wiederauferstehung des SV Perouse im Liga-Spielbetrieb an – am Sonntag (15 Uhr) kommt die Reserve der SpVgg Weil der Stadt ins Aischbachstadion. Trainer Pasquale Paratore, der seit Sommer gemeinsam mit seinem langjährigen Trainerkollegen Giuseppe Martines das neue Trainer-Duo beim SVP bildet, ist nach dem Pokalerfolg in bester Stimmung, auch ob der schnellen Findung seiner Mannschaft.

Große Beteiligung beim ersten Schnuppertraining im April Foto: Pressefoto Baumann

„Ich bin echt zufrieden mit dem, was wir in so wenig Zeit geschafft haben“, lobt er das Team, das nach dem tiefen Sturz komplett neu zusammengestellt wurde. Viele Neuzugänge, teils aus Renningen, Weil der Stadt oder Stuttgart-Büsnau, bilden die neue Mannschaft. Auch die beiden Trainer brachten von ihrem Ex-Club SV Magstadt Spieler mit nach Perouse, allein drei standen beim Pokalerfolg in der Startaufstellung.

Vereinsvorstand Hardy Essig will da jedoch keine Unterschiede machen, er betont: „Das sind jetzt alles Perouser Spieler.“ So wie Erkan Karaca, der nach vielen Jahren beim SVP nun die Doppelrolle als Co-Trainer und Kapitän innehat. Im Pokal traf er kurz vor Schluss per Freistoß und verwandelte später den ersten Elfmeter. Für Paratore spielt der 39-Jährige eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau des Vereins und war auch für seine Anstellung mitverantwortlich.

Das Trio gibt den Ton vor: Trainer-Duo Giuseppe Martines (re.) und Pasqualino Paratore (li.) sowie der spielende Co-Trainer Erkan Karaca Foto: Pressefoto Baumann

Beide kannten sich bereits vorher. „Ich wollte ihn immer in meiner Mannschaft haben“, gibt der Trainer zu. Mit Martines und Karaca an seiner Seite könne er sich das Trainerteam nicht besser vorstellen, schwärmt Paratore. Über den gelungenen Auftakt sagt er: „Das war sehr wichtig für uns. Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren vor eigenem Publikum, die Fans haben sich riesig gefreut. Für uns Trainer war es wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass der SV Perouse wieder lebt.“

Kabinenfest zur Einstimmung

Der Sportverein lebt und feiert, am vergangenen Freitag schwor sich das Team beim Kabinenfest auf die Ligasaison ein. Für den Verein wird es ein Aufbaujahr. Großer Druck sei hier fehl am Platz, meint Hardy Essig, der trotz des gelungenen Startes gelassen bleiben möchte. „Das würde ich jetzt gar nicht so hochhängen“, beschwichtigt der Vereinschef, der den Neuaufbau des Gesamtvereins parallel vorantreibt.

Dem neuen Clubchef Hardy Essig war der Aufbau der Fußball-Abteilung eine Herzensangelegenheit. Foto: Pressefoto Baumann

Zuerst wolle man bis zur Winterpause gut in der Liga ankommen, während auch eine neue F-Jugend und Bambini-Mannschaft mit lizenzierten Trainern auf die Beine gestellt wurde. Essig selbst hat keine Zweifel, dass sich die Mannschaft und der Verein auf einem guten Weg befinden, jedoch gebe es viele Außenstehende, die den SVP immer noch auf die turbulenten letzten Jahre reduzieren, moniert Essig. „Das ist natürlich eine Last, obwohl alle, die jetzt am Ruder sind, eigentlich nichts dafürkönnen“, verweist er auf die weitgehend neu strukturierte Führungsebene des Vereins.

SV Perouse in einer Hammerliga

Sein Lösungsansatz? „Erfolg regelt alles. Wenn es gut läuft, kann keiner etwas sagen, dann haben wir alles richtig gemacht. Und wer nicht kommt und zuschaut, verpasst etwas“, betont der Clubchef vor dem Start am Sonntag gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Weil der Stadt. Insgesamt bezeichnet Essig die Staffel B 4 als „Hammerliga“, verweist auf den TSV Malmsheim, den TSV Weissach oder die Reserve der SpVgg Renningen.

Blick zurück: Erkan Karaca (li.) mit dem SV Perouse im September 2021 in der Bezirksliga gegen den TSV Höfingen. Foto: Andreas Gorr

Die Weissacher haben sich laut Paratore ebenfalls mit einigen seiner ehemaligen Schützlinge aus Magstadt verstärkt, zudem steht in Suljo Hasanbasic sein ehemaliger Torwart vom SVM als Coach an der Seitenlinie. „Es wird auf jeden Fall ein Abenteuer, ich bin ein bisschen aufgeregt“, meint Paratore, und Hardy Essig betont: „Wir wollen nicht um die goldene Ananas spielen. Wenn wir unser Spiel durchsetzen können, wird es meiner Meinung nach wenige Mannschaften geben, die uns schlagen werden.“

Letztes Punktspiel vor 553 Tagen

Der SV Perouse hat viel vor beim Neustart in der Kreisliga B nach 553 Tagen Punktspielpause. Ein Erfolg würde die Rückkehr in die Liga garantiert enorm schmücken.