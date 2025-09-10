Fußball Kreisliga B 4 SV Perouse: Nach 553 Tagen wieder das erste Ligaspiel
Die Fußballer des SV treten am Sonntag erstmals seit eineinhalb Jahren wieder zu einem Punktspiel an – und der Club hat sich in der Kreisliga B etwas vorgenommen.
Der SV Perouse hat sein erstes Pflichtspiel nach der Neuaufstellung gewonnen. In der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals schlug der Verein den TV Möglingen II nach Elfmeterschießen mit 7:6, nach 90 Minuten hatte es 3:3 gestanden. Nun geht es in der zweiten Runde am nächsten Donnerstag gegen den SV Gebersheim.