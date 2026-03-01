Fußball – Kreisliga B: Baltmannsweiler verliert die Tabellenführung

Enttäuscht und mit hängenden Köpfen verließen die Spieler des TSV Baltmannsweiler nach dem Schlusspfiff das Spielfeld. Soeben hatten sie nicht nur das erste Spiel nach der Winterpause, sondern auch die Tabellenführung verloren. Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga-B 1 zwischen dem TSVW Esslingen und Baltmannsweiler, hatte der TSVW mit 4:2 (2:1) für sich entschieden – und dadurch die Tabellenspitze übernommen.

„Wir sind natürlich enttäuscht“, war das erste Fazit von Baltmannsweilers Coach Stefan Bender. „Es war das erwartete schwere und harte Spiel, auf das wir uns auch vorbereitet hatten, aber wir haben zu viele Fehler gemacht, die der Gegner ausgenutzt hat. Es war aber sicher nicht das entscheidende Spiel um die Meisterschaft. Es geht weiter“.

Und in der Tat war es ein hart umkämpftes Spiel, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Der TSVW war aber die cleverere Mannschaft, welche die Fehler, die die Baltmannsweiler in der Abwehr machten, gnadenlos ausnutzte. Und das war zum ersten Mal schon in der 8. Minute der Fall: Esslingens Kadir Kececi nutze die Chance und versenkte den Ball zum 1:0 im Tor der Baltmannsweiler. Die Schurwäldler versuchten alles, um den frühen Rückstand wett zu machen. Ein Foul im eigenen Strafraum machte in der 20. Minute den Ausgleichsbemühungen aber einen jähes Ende. Den fälligen Strafstoß für die Esslinger verwandelte Ensar Dedaj souverän und ohne Chance für Baltmannsweilers Keeper Justin Bräuherr zum 2:0.

Doch schon im direkten Gegenstoß fiel der Anschlusstreffer für die Gäste vom Schurwald. Diesmal war es ein Fehler in der TSVW-Abwehr, der dem Sturm der Baltmannseiler zu viel Raum ließ. Rückkehrer Kalle Maier verkürzte nach einem sehenswerten Anspiel auf 1:2 (21.). In den restlichen 24 Minuten der ersten Hälfte spielten beide Mannschaften immer wieder Torchancen heraus und ein Ausgleich lag genauso in der Luft wie die weitere Führung für den TSVW. Doch die Chancen wurden nicht genutzt und so ging es mit der knappen Führung der Esslinger in die Pause.

Hin und Her im Mittelfeld

Die zweite Hälfte begann so ausgeglichen, wie der erste Spielabschnitt geendet hatte – war allerdings deutlich kampfbetonter. Beide Mannschaften versuchten mit der Brechstange, weitere Tore zu erzielen, was aber zunächst nicht gelang. Im Gegenteil: Lange oft sehr ungenaue Pässe und unkonzentrierte Ballabgaben führten zu einem Hin und Her im Mittelfeld, ohne einen Spielvorteil zu erzielen. Auch unnötige Fouls, für die es einige gelbe Karten gab, hinderten den Spielfluss in den ersten 15 Minuten.

So dauerte es bis zur 60. Minute, bis die Esslingener aus dem Spiel heraus ihren knappen Vorsprung ausbauten. Wieder war es ein Fehler der Baltmannsweiler Abwehr, den Esslingens Ensar Dedaj zum Torschuss nutzte und das Spielgerät zum 3:1 unter die Latte donnerte. Doch die Gäste vom Schurwald ließen nicht locker. Sie bauten weiter Druck auf. Sie wollten den Anschluss nicht zu verlieren. In der 71. Minute landete ein sehenswert gespielter Pass von rechtsaußen auf dem Fuß von Baltmannsweilers David Müller, der zum 2:3 für sein Team traf. Der Anschlusstreffer gab den Schurwäldlern neue Kraft und in den in den folgenden Minuten lag der Ausgleich zumindest in der Luft. Die TSVW-Abwehr ließ es aber nicht zu. Im Gegenteil: Der Esslinger David Stoll erhöhte nach einem Freistoß auf den 4:2-Endstand (94.). „Baltmannsweiler hat uns zwar gefordert, aber wir hatten uns vorgenommen das Heimspiel zu gewinnen“, sagte TSVW-Coach Hamdi Dagdelen und ergänzte: „Ich bin sehr stolz auf meine junge Mannschaft und freue mich auch, dass wir jetzt die Tabellenspitze übernommen haben.“

TSVW Esslingen: Fischer; Schiemer, Züfle, Kececi, Dadaj, Güclü, Kaya, Dedaj, Baspinar, Tiso, Spiegel.

TSV Baltmannsweiler: Bräuherr; Müller, Roos, Deininger, Weber, Fabijan, Weber, Schrag, Maier, Schubert, Ziegele.

Schiedsrichter: Alexamder Amann.

Zuschauer : 80.

Tore: 1:0 Kececi (8.), 2:0 Dedaj (20.), 2:1 Maier (21.), 3:1 Dadjy (60.), 3:2 Müller (71.), 4:2 Stoll (94.)

Beste Spieler: Dedaj, Stoll / Maier, Müller.