Fußball – Kreisliga B: Ein Vierkampf, eine einsame Spitze und die Abstiegsangst

Beim Blick auf die Tabellen der Fußball-Kreisliga B fällt auf, dass es in der Staffel 1 dann doch etwas enger als in der B 2 zugeht. Spannend bleiben in den restlichen Rückrundenspielen beide Spielklassen aber dennoch – denn zum ersten Mal geht auch durch die in der kommenden Runde eingeführte Kreisliga C die Abstiegsangst um. Während in der B 1 sechs Teams in die C-Liga gehen, werden in der Staffel 2 fünf Mannschaften den Gang in die neue unterste Spielklasse antreten. Die jeweiligen Achtplatzierten treffen in der Relegation aufeinander.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Verbandsliga „Kindlicher Auftritt“ – FCE verliert gegen Schwäbisch Hall mit 0:2 Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen verlieren das Nachholspiel gegen die Spfr. Schwäbisch Hall mit 0:2 und stecken im Tabellenkeller fest. Vier Teams kämpfen bis dato um den Aufstieg Im oberen Drittel herrscht in der Staffel 1 noch Spannung pur. KLA-Absteiger TSV Baltmannsweiler kam nach anfänglicher Schwächephase zurück in die Spur und führt nach zuletzt zwei Siegen die Tabelle mit 33 Punkten an. „Es wird vermutlich ein Vierkampf bis zum Ende werden, aber auf jeden Fall ein enges Rennen. Bis zum letzten Spieltag wird noch nichts entschieden sein und es wird spannend bleiben“, sagt Baltmannsweilers Coach Stephan Bender, der mit der Vorbereitung „sehr zufrieden“ ist. Zudem kehrt Kalle Maier nach Baltmannsweiler zurück. Der von den Zuschauern einst zum „Schurwaldbomber“ ausgerufene Kicker spielte zuletzt beim Landesligisten FV Neuhausen. Maier will aufgrund seines Studiums etwas kürzertreten und seinem Jugendverein zum Aufstieg verhelfen. Punktgleich auf Rang zwei steht der TSVW Esslingen mit bis dato sechs weniger geschossenen Toren als die Baltmannsweilerer. Und der B-1-Auftakt startet am Sonntag (15 Uhr) direkt mit dem Spitzenspiel TSVW gegen Baltmannsweiler. „Das ist natürlich ein Kracher, aber wir sind zuversichtlich“, sagt Bender.

Auf Platz drei steht der ambitionierte TSV RSK Esslingen II mit Top-Torschütze Johannes Lipp (17 Tore), der vor der Runde vom FCE-Tor in den TSV-RSK-Angriff wechselte. Ebenfalls punktgleich dahinter folgt der GFV Odyssia Esslingen. Chancen rechnen sich auch noch der TV Nellingen II (28 Punkte) sowie der TSV Deizisau II (27 Zähler) aus, wobei die Deizisauer bisher recht inkonstant spielten. Und auch da betonte Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl des Öfteren: „Siege müssen her, denn der Blick geht in dieser Saison auch nach hinten. Sonst landen wir in der Kreisliga C.“

Der Sprung auf das rettende Ufer soll her

Weit tabellarisch abgeschlagen sind in der B 1 bereits die SGM Lichtenwald/Winterbach II (null Punkte) sowie der TSV Scharnhausen mit fünf Zählern Abstand. Bis zum Achten TSG Esslingen II, der sich einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Neunten TSV Berkheim II vor dem Jahreswechsel erarbeitete, geht es noch eng zu. Die Esslinger ringen derzeit mit dem TB Ruit II (19 Zähler) um den Abstiegsrelegationsrang. Die Berkheimer wollen derweil noch den Sprung auf das rettende Ufer schaffen – und verpflichteten dafür in Jens Freissler einen neuen Coach, der Henning Arndt ersetzt.

Freissler war zuvor spielender Co-Trainer beim A-Ligisten TB Ruit und freut sich nun auf die Aufgabe. „Mir war schon vor der Runde klar, dass es als Spieler meine letzte Saison wird. Die Trainertätigkeit kam nun ein wenig früher als gedacht, aber ich habe für mich die Chance gesehen, meinen Weg als Coach gehen zu können“, erzählt der neue Trainer und ergänzt: „Berkheim II ist ein intaktes Team, das offen für Veränderungen ist und sich weiterentwickeln will. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um den Vereinen vor uns das Leben schwer zu machen, um in der Kreisliga B zu bleiben.“

Denkendorf II klar an der Spitze

Dagegen sind die Verhältnisse in der Staffel 2 klarer, denn der bis dato ungeschlagene Spitzenreiter TSV Denkendorf II führt die Tabelle mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Zweiten TSV Köngen II an – und hat zudem noch ein Spiel weniger absolviert. „Wir sind die Gejagten, jedes Team will natürlich gegen uns gewinnen. Es macht gerade den Anschein, dass wir auf der Zielgeraden sind, aber wir können noch viel verlieren“, mahnt Denkendorfs Coach Marc Köstle und fügt hinzu: „Wir werden die restlichen Rückrundenspiele konzentriert angehen, werden wachsam sein und hoffen, die gute Ausgangslage zu festigen.“

Dritter ist der KLA-Absteiger TSV Wolfschlugen mit 26 Punkten, der sich genauso wie der Vierte SGM Baltmannsweiler II/Aichwald II (25 Zähler) mit den Köngenern um den Aufstiegsrelegationsrang streiten wird. Bei den Wolfschlugenern hat sich Anfang des Jahres jedoch einiges getan, sodass sich das Team wohl erst mal in der Findungsphase befindet. Neben Spielertrainer Kevin Lake, der zurücktrat und sich anschließend dem A-2-Ligisten TSV Neckartailfingen anschloss, verließen auch sechs Kicker den Club. Bis zum Saisonende übernimmt nun der bisherige Co-Trainer Timo Matzek.

Obwohl für den Drittplatzierten freilich eher der Blick nach oben geht, müssen die Wolfschlugener aufgrund der Liga-Reform aber dennoch auch den Blick nach unten richten – denn sie haben acht Punkte Abstand auf den Relegationsplatz acht. Diesen belegt derzeit der TV Unterboihingen II mit 18 Punkten. Zwischen dem Fünften VfB Reichenbach II und Rang neun, auf dem die SGM Lichtenwald/Winterbach rangiert, liegen vier Punkte. Während vorne vom Aufstieg geträumt wird, geht diesmal bis zum Schluss die Abstiegsangst im Tabellenkeller um.