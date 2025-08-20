Fußball: Kreisliga B Rems/Murr: Der Königstransfer soll es richten

Insgesamt 117 Mannschaften in sieben Staffeln kämpfen in der am kommenden Wochenende beginnenden Saison in der Kreisliga B des Fußballbezirks Rems/Murr/Hall um den jeweiligen Titel des Staffelmeisters. Darunter auch sieben Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung. Ein Überblick.

Trotz Abstieg: Beim TV Stetten herrscht gute Laune

Staffel 1:Sportlich betrachtet war die Rückrunde in der vergangenen Saison für die Fußballer des TV Stetten zum Vergessen. Nur noch drei Punkte (drei Unentschieden) verbuchte das Team, nachdem es nach der Hinrunde mit 25 Zählern noch auf dem vierten Platz gelegen hatte. Am Ende war der Direktabstieg trotz des Trainerwechsels – Michael Kienzle musste nach dem 25. Spieltag dem Interimsduo Patrick Beck/Simon Becker Platz machen – besiegelt. Anstatt aber über Verletzungspech, vergebene Strafstöße oder dergleichen zu lamentieren, kommen vom Abteilungsleiter Michael Lang ganz andere Worte: „Ein Abstieg ist nie schön, aber er hat uns als Verein geholfen, an mehreren Stellschrauben zu drehen und uns neu zu justieren. Die Stimmung vor dem Start in die Runde ist so gut wie seit Jahren nicht mehr“, sagt er. Den direkten Wiederaufstieg haben die Stettener zwar nicht auf der Rechnung, aber im vorderen Tabellendrittel wolle man landen. Einer der Hoffnungsträger ist der Zugang Sven Grothe, ein Stürmer, der vor seiner jüngsten Fußballpause zwei Jahre lang für den SV Breuningsweiler in der Landesliga auf Torejagd gegangen war. Aus längeren Verletzungspausen kommen Robin Konzmann (Kreuzbandriss) und Luca Ciatto (Schulter-Operation) zurück. „Die Mannschaft ist stärker als zuletzt in der Kreisliga A“, sagt Michael Lang, der in Christopher Alhaus zudem einen neuen Trainer aus Strümpfelbach verpflichten konnte.

Die Spvgg will sofort wieder nach oben

Rifaat Al-Shammaa redet nicht lange um den heißen Brei herum. „Wir wollen, wir können und wir werden“, sagt der Spielertrainer der Spvgg Rommelshausen – und meint damit den sofortigen Wiederaufstieg nach dem jüngsten Abstieg über die Relegation. Mit einem 27-Mann-Kader wird von der ersten Partie an am 31. August beim TV Stette – die Spvgg ist am ersten Spieltag spielfrei – der Meistertitel und die direkte Rückkehr in die Kreisliga A angepeilt. In der Vorbereitung hat die Spvgg mit zwei starken Auftritten gegen die Bezirksligisten SC Urbach (5:7-Niederlage) und SV Breuningsweiler (2:4-Niederlage) bereits überzeugt. In der Kreisliga B haben die Kernener auch ohne den landesligaerfahrenen Leistungsträger Philipp Widmayer, der seine Laufbahn beendet hat, von Beginn an die Favoritenrolle inne. Vorangehen soll der Königstransfer Claudio Paterno, 26, der in der vergangenen Saison noch 27 Partien bei den Oberligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen und TSG Backnang bestritten hat. „Er hat schon in den zwei Testspielen bewiesen, dass er ein Leader ist, der die Mannschaft mit seiner Präsenz und seiner fußballerischen Klasse mitreißen kann“, sagt sein Coach.

Der FC Jat Fellbach hat neun Abgänge zu beklagen

Einen Platz unter den Top Fünf der Tabelle hatten sich die Verantwortlichen vom FC Jat Fellbach in der vergangenen Saison gewünscht. Geworden ist es am Ende der zehnte Platz, was intern aufgrund größerer Verletzungsprobleme und einiger Turbulenzen auf der Trainerposition trotzdem als Erfolg betrachtet wurde. Beendet wurde die Runde mit Dragan Mandic als Coach Nummer fünf. Mit ihm wird das Team auch in die neue Saison starten. Wegen größerer personeller Veränderungen könnte es eine schwierige Runde werden. Neun Akteure haben den Klub verlassen – fünf gingen zu FK Sarajevo, vier zum OFK Beograd, beides Vereine aus der Stuttgarter Kreisliga. Der sportlich schmerzlichste Verlust ist jener von Darko Guberinic. Der erfolgreichste Torjäger erzielte vergangene Saison 15 der 43 Tore.

Der TV Oeffingen II hat noch einen Schritt nach vorn gemacht

Staffel 3: Als Tabellendritter hat der TV Oeffingen II in der vergangenen Saison die Aufstiegsrelegation nur um zwei Punkte verpasst. Auch in dieser Saison will der Trainer Vittorio Dell Aquila mit seiner Entourage (30-Mann-Kader) wieder vorn mitspielen. Zumal bis auf Johny Amendola und Noyan Firat (beide zum TSV Schornbach) alle Spieler geblieben sind. Obendrein sind vielversprechende Talente hinzugekommen – wie etwa Andreas Frangidis oder Konstantinos Tsigris aus der eigenen Jugend. „Wir haben keinen Qualitätsverlust“, sagt der 34-jährige Coach, der in seine zweite Saison als hauptverantwortlicher Trainer geht und der erneut auf eine starke Defensive setzt. In der vergangenen Saison stellte der TVOe mit 32 Gegentreffern die drittbeste Defensive. In der Runde davor hatte das Team noch 98 Gegentreffer hinnehmen müssen. Die Mannschaft ist weiterhin sehr jung, Mittelfeldakteur Francesco Amendolo mit 28 Jahren der Älteste. Als Kapitän führt erneut Linus Benz das Team an. Er war mit 23 Treffern in der Saison 2024/2025 auch bester Torjäger des TVOe II, ligaweit der drittbeste. Weitere Führungsspieler sind der spielende Co-Trainer Tolga Kücükmustafa, Gabriel Queißer, Levin Kauffmann und Maximilian Roth. Die Vorbereitung, sagt der Coach, war sehr gut, die Testspiele wurden alle deutlich gewonnen. „Wir haben einen Schritt nach vorn gemacht.“

Beim TSV Schmiden dürften die ersten Spiele „kritisch“ werden

In der vergangenen Saison war der TSV Schmiden gleich mit zwei Mannschaften in der Kreisliga B vertreten. Der zweite Verbund belegte in der Staffel 2 den fünften Platz, die dritte Garde in der Staffel 3 den 14. Rang. Inzwischen wurde die dritte Mannschaft wieder aufgelöst, Team zwei kämpft nun in der Staffel 3 um eine gute Platzierung. „Wir wollen wieder unter den besten Fünf landen“, sagt der Trainer Antonio De Cristofaro, der in seine zweite Saison geht. Allerdings hat der 54-Jährige seine Stammformation noch nicht gefunden. Trotz eines 30-Mann-Kaders war bislang wegen der Urlaubszeit immer nur die Hälfte der Spieler im Training. „Die ersten Spiele dürften kritisch werden“, sagt der Coach, der vor allem die vielen Spieler, die aus der A-Jugend gekommen sind, erst einmal integrieren muss. Bis das so weit ist, setzt er auf die Jungs des starken Jahrgang 2005. „Die müssten herausstechen“, sagt er. Kapitän ist Kevin Schweizer, sein Stellvertreter Norris De Cristofaro, Trainersohn und zugleich mit 20 Toren erfolgreichster TSV-Torschütze der vergangenen Saison.

Die Spvgg Rommelshausen II gibt seine besten Torschützen nach oben

Einen Staffelwechsel hat es auch für die Spvgg Rommelshausen II gegeben – von der Staffel 4 in die Staffel 3. „Wir nehmen die Aufgabe an“, sagt der Trainer Francesco Lamanna, der in seine vierte Saison geht. Ob der sechste Platz der vergangenen Saison wiederholt werden kann, wird sich zeigen. In Massimo Lamanna sowie in Nick Eccard und Anton Diebel sind drei Spieler in die erste Mannschaft gewechselt, die nach dem Abstieg ebenfalls in der Kreisliga B, Staffel 1, agiert, aber das qualitativ stärkere Ensemble ist. Eccard (13 Tore) und Diebel (11 Tore) waren in der vergangenen Saison die erfolgreichsten Schützen der Spvgg II. Einer, der die Lücke im Angriff schließen könnte, ist Justus Bechler. „Er hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt“, sagt Francesco Lamanna, der erneut auf eine starke Defensive hofft. Sollte erneut eine Platzierung im vorderen Drittel herausspringen, wäre dies ein deutlich größerer Erfolg. „Die Staffel 3 ist mit stärkeren Teams besetzt“, sagt der Coach.

Der TV Stetten II hat eine gute Mischung aus jung und alt

Staffel 4: Nach dem vierten Platz in der vergangenen Runde will das Team des TV Stetten II auch in der neuen Runde wieder eine gute Rolle spielen. Der Trainer Patrick Scheib, der seit 2021 an der Seitenlinie steht, ist optimistisch, dass das gelingt. Bis auf Verteidiger Patrick Schmidt ist die Mannschaft zusammengeblieben. „Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern“, sagt Scheib. Weil zu Letzteren auch seine Kumpels Stefan Konzmann, mit 23 Toren in der vergangenen Runde bester Stettener Angreifer, Andreas Schuster und Marc Schetter gehören, hat sich der 39-Jährige für eine weitere Saison als Coach entschieden. „Das Training ist ein guter Grund, sich unter der Woche zu treffen“, sagt er. Unterstützt wird er künftig von Marcel Schwarz. Der bisherige Co-Trainer Simon Becker ist in die erste Mannschaft aufgerückt.

