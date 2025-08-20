Fußball: Kreisliga B Rems/Murr Der Königstransfer soll es richten
In den sieben Staffeln der Kreisliga B im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall wetteifern auch sieben Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung.
Insgesamt 117 Mannschaften in sieben Staffeln kämpfen in der am kommenden Wochenende beginnenden Saison in der Kreisliga B des Fußballbezirks Rems/Murr/Hall um den jeweiligen Titel des Staffelmeisters. Darunter auch sieben Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung. Ein Überblick.