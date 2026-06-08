Fußball-Kreisliga B, Staffel VI: Die SF Kayh geben den Titel noch aus der Hand

Mit diesem Ausgang hätte wohl kaum einer gerechnet: Die SF Kayh, die den Titel schon fast sicher in der Tasche hatte, konnte nur ein Unentschieden beim SV Nufringen II holen. Die siegreiche SG Gäufelden überholte die Sportfreunde in der Tabelle und sicherte sich die Meisterschaft der Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen.

SV Nufringen II – SF Kayh 1:1 (1:0): „In der ersten Halbzeit hatten wir die Hosen voll“, gab SF-Trainer Arne Bauer zu. „Man hat die Angst gespürt, weil es jetzt um alles ging.“ Die Nufringer hätten ihre Sache mit ihrer Fünferkette gut gemacht. „Die standen mega tief und haben auf Konter gelauert.“ Joel Hofrichter (38.) gelang schließlich das 1:0 für den SVN II. In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Sportfreunde druckvoller, erspielten sich viele Chancen. Der Ausgleich durch Jens Egeler (90.+4) fiel jedoch zu spät. „Uns geht es jetzt natürlich beschissen“, sagte Arne Bauer. „Das ist eine Situation, wo die Relegation kein Gewinn ist, sondern ein Verlust.“ Die Mannschaft müsse sich nun erstmal sammeln, bevor es nächste Woche in der Relegation nochmal um alles geht.

FC Unterjettingen – TSV Hildrizhausen 6:2 (3:0): Hasan Admadili (4., 30.) und Bader Dandal (45.+1) sorgten für einen 3:0-Vorsprung der Unterjettinger. Abdulkerim Eski (48.) erhöhte auf 4:0. Michael Günkel (56.) gelang der Anschlusstreffer für die Hausemer. Robin Mähler (62.) und Nick Notter (72.) machten das halbe Dutzend voll. Maik Mahrla (76.) netzte einen letzten Ehrentreffer für den TSV ein.

SG Gäufelden – FV Mönchberg 10:0 (6:0): Pascal Buyer (2., 14., 35.) markierte die Führung. Kevin Sießer (16., 34., 37., 60.), Marcel Supper (65.), Fabian Gauss (73.) und Leonard Rempp (78.) reihten sich in die Liste der Torschützen ein. Durch den Sieg und den Patzer der SF Kayh durften die Gäufeldener unverhofft ihren Meisterschaftswimpel entgegennehmen. „Ich bin ganz ehrlich: So richtig geglaubt habe ich daran nicht“, freute sich Spielertrainer Pascal Buyer. „Das ist ein unglaublich toller Moment für uns, aber mehr noch für den Verein.“ Besonders schön sei, dass die Mannschaft einen Tag zuvor noch in voller Besetzung auf der Hochzeit von Mitspieler Rico Lehrer eingeladen gewesen war. „Wir hatten dieses Wochenende also doppelt Grund zu feiern.“

TSV Dagersheim II – SV Bondorf 3:4 (3:1): „In der ersten Halbzeit hatte Dagersheim mehr Spielanteile“, schilderte SVB-Trainer Andreas Sindlinger. Philipp Sautter (8., 26.) sorgte für die Führung der Dagersheimer, Michael Mück (30.) gelang der 2:1-Anschlusstreffer. Kurz danach erhöhte Sautter (35.) auf 3:1. „Das ist einfach ein überragender Stürmer“, gab Sindlinger zu. Nach der Pause musste Philipp Sautter verletzungsbedingt ausgewechselt werden, was den Bondorfern sofort in die Karten spielte. Bora Sen (72.) und Tim Vötsch (78.) netzten für die Gäste ein. Ein Dagersheimer bekam in der 80. Minute die gelb-rote Karte. Steven Strecker (87.) holte mit dem 3:4 den Sieg für Bondorf. „Das Spiel war ganz schön temporeich und positiv aggressiv, obwohl es ja um nichts mehr ging“, meinte Andreas Sindlinger, der die Mannschaft zusammen mit Sven Keck auch in der kommenden Saison weiter betreuen wird.

TSV Grafenau – TV Darmsheim II 5:3 (3:1): „Wir wollten von Anfang an den Sieg“, erklärte TSV-Trainer Denis Buntic. Das Spiel hatte für den Coach eine besondere Bedeutung: Für ihn und seinen Vater Igor war es nämlich die letzte Partie als Trainer-Team in Grafenau. Das Vater-Sohn-Gespann übernimmt ab der kommenden Saison die SV Böblingen II. Auch für Steffen Schmutz war es laut Buntic das letzte Spiel für den TSV. „Dementsprechend war das alles sehr emotional.“ Dank Maximilian Kohler (19., 67.), Simon Dilz (31.), Jens Fock (45.+1) und Steffen Schmutz (65.) endete die Begegnung mit einem Sieg für den TSV. Einige Fehler in der Defensive führten zu Darmsheims Gegentreffern durch Vincent Wörner (22.) und Dennis Roth (73., 86.). „Ein gelungener Abschied der doch schweren Saison“, fasste Buntic zusammen. „Wir freuen uns, dass Mannschaft alles gegeben hat, richten ein großes Dankeschön an die Mannschaft und den Verein.“

TSV Steinenbronn - SV Affstätt 2:2 (0:0): Stiven Ferman (73.) gelang durch ein Innenpfostentor das 1:0 für Steinenbronn. Anton Riedel (79.) verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1. Halilibrahim Kocak (81.) brachte Affstätt mit einem gekonnten Treffer in den Winkel wieder in Führung. Steinenbronns Maximilian Maier (86.) stellte den Ausgleich wieder her.