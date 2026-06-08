Fußball-Kreisliga B, Staffel VI Die SF Kayh geben den Titel noch aus der Hand
Spektakuläre Wendung im Kampf um die Meisterschaft: Die SF Kayh patzten mit einem 1:1-Remis beim SV Nufringen II. Der Titel ging stattdessen an die SG Gäufelden.
Spektakuläre Wendung im Kampf um die Meisterschaft: Die SF Kayh patzten mit einem 1:1-Remis beim SV Nufringen II. Der Titel ging stattdessen an die SG Gäufelden.
Mit diesem Ausgang hätte wohl kaum einer gerechnet: Die SF Kayh, die den Titel schon fast sicher in der Tasche hatte, konnte nur ein Unentschieden beim SV Nufringen II holen. Die siegreiche SG Gäufelden überholte die Sportfreunde in der Tabelle und sicherte sich die Meisterschaft der Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen.