Fußball-Kreisliga B, Staffel VI Tabellenzweiter lässt Punkte liegen
Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen: Die Sportfreunde Kayh haben ihren Vorsprung auf die SGM Gäufelden auf drei Punkte ausgebaut.
Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen: Die Sportfreunde Kayh haben ihren Vorsprung auf die SGM Gäufelden auf drei Punkte ausgebaut.
Ausgerechnet eine Woche vor dem Spitzenspiel in Kayh hat die SG Gäufelden in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen gepatzt und nur 3:3 gegen den FC Unterjettingen gespielt. Beim 1:9 in Affstätt war der TV Darmsheim von allen guten Geistern verlassen.