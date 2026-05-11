Fußball-Kreisliga B, Staffel VI: Tabellenzweiter lässt Punkte liegen

Ausgerechnet eine Woche vor dem Spitzenspiel in Kayh hat die SG Gäufelden in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen gepatzt und nur 3:3 gegen den FC Unterjettingen gespielt. Beim 1:9 in Affstätt war der TV Darmsheim von allen guten Geistern verlassen.

TSV Grafenau – SV Nufringen II 5:2 (1:2): „Wir sind schwach gestartet und konnten nicht unser Spiel aufziehen“, berichtete TSV-Trainer Denis Buntic. „Aufgrund der zweiten Halbzeit, als wir ein paar Gänge hochgeschaltet haben, ist der Sieg aber verdient.“ Paul Lubig (1./36.) brachten die Nufringer Reserve zweimal in Front, doch Simon Dilz (8./57.), Maximilian Kohler (55./85.) und Benjamin Steinfeld machten daraus ein 5:2.

SGM Gäufelden lässt in der zweiten Hälfte nach

SGM Gäufelden – FC Unterjettingen 3:3 (2:0): „Nach der Halbzeit haben wir nicht mehr gut ins Spiel gefunden. Es war ein Tick zu wenig von uns, das wurde bestraft“, grantelte SGM-Spielertrainer Pascal Buyer, „Unterjettingen hat es aber auch gut gemacht.“ Nach der 2:0-Führung von Kevin Sießer (17.) und Adriano Oliveira Pinto (28.) verkürzte Stefano Franzetta (56.) per Elfmeter auf 1:2 für den FCU. Rico Lehrer (67./Elfmeter) stellte den alten Abstand wieder her, aber Bader Dandal (72.) und Mahmud Mujanovic (82.) glichen für die Gäste noch aus.

FV Mönchberg – SV Bondorf 2:2 (1:1): Nach dem Bondorfer 0:1 durch Dennis Caliskan (2.) waren Stefan Kußmaul (43.) und Muhammed Becker (70.) für den Vorletzten erfolgreich. Steven Strecker (90.) rettete dem SVB einen Punkt. „Es war kein gutes Spiel, weil durch viele lange Bälle kein richtiger Spielfluss zustand kam“, berichtete SVB-Trainer Andreas Sindlinger. „Von den Chancen her ein gerechtes Remis.“

SV Affstätt – TV Darmsheim II 9:1 (6:0): „Das Aufwärmen war schon nicht gut. Wir müssen uns derzeit mit Spielern der dritten Mannschaft und den A-Junioren über Wasser halten“, stöhnte TVD-II-Trainer Timo Engelberger. „Ab der ersten Minute hat es bei uns an allem gefehlt und wir haben haarsträubende Fehler gemacht.“ Nils Hemser (1./33./44.), Tim Stark (12./28./62./66.), Jazib Ahmad (20.) und Yannick Tischner (68.) beteiligten sich beim Torefestival. Maximilian Bock (51.) traf zum zwischenzeitlichen 1:6.

Hildrizhausen geht nach der Pause unter

TSV Steinenbronn – TSV Hildrizhausen 4:0 (0:0): „Wir waren in den ersten 25 Minuten gut im Spiel. Die Gastgeber haben aber gut verteidigt, und wir kriegen drei Standardgegentore“, so Hildrizhausens Trainer Dominik Kreis. „Wir waren zu ungefährlich.“ Joscha Kulla (2), Robin Herzog und Maximilian Maier erzielten die Tore der Steinenbronner. „Endlich wieder gepunktet“, meinte Abteilungsleiter Sven Grieb.

Die SF Kayh mit Spielertrainer Arne Bauer (am Ball) hatten die Nase vorne Foto: Eibner-Pressefoto/Daniele La Rocca (Archiv)

SF Kayh – TSV Dagersheim II 6:0 (4:0): „Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen und waren sehr dominant“, resümierte SF-Spielertrainer Arne Bauer. Fabian Walker (2./36./50.), Tobias Hahn (19.), Dejan Urukalo (44./Eigentor) und Raphael Widmaier (77.) sorgten für ein halbes Dutzend Tore.