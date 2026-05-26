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  6. „Anfang bis Ende unter Kontrolle“ – KSC Sindelfingen unterstreicht Ambitionen

Fußball-Kreisliga B, Staffel VII „Anfang bis Ende unter Kontrolle“ – KSC Sindelfingen unterstreicht Ambitionen

Fußball-Kreisliga B, Staffel VII: „Anfang bis Ende unter Kontrolle“ – KSC Sindelfingen unterstreicht Ambitionen
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Ekrem Sarikaya und der KSC Sindelfingen haben einen weiteren Schritt in Richtung Relegation gemacht. Foto: Eibner/Francesco Consentino

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII bleibt es ein enges Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz zwischen dem KSC Sindelfingen und K.F.I.B. Sindelfingen.

Der SV Rohrau II hat seine Partie bei Radnik Sindelfingen in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII, Stuttgart/Böblingen wegen Spielermangels abgesagt – was die Meister- und Aufstiegslaune beim Gegner aber nicht trüben konnte. Jener hatte wie berichtet bereits in der Woche zuvor den Titelgewinn perfekt gemacht.

 

Umso spannender bleibt es im Rennen um den zweiten Tabellenplatz und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Hierfür liegt weiterhin der KSC Sindelfingen vorn. Jener feierte in Mötzingen ein 8:1-Schützenfest. Der Vorsprung auf den Dritten K.F.I.B. Sindelfingen beträgt allerdings nur einen Punkt.

SpVgg Weil im Schönbuch trifft kurz vor Schluss zum Sieg

Jannis Lowatscheff und die SpVgg Weil im Schönbuch sind mit dem letzten Aufgebot nach Deckenpfronn gereist. Foto: Eibner/Carsten Schwering

SV Mötzingen – KSC Sindelfingen 1:8 (0:6): Sindelfingens Berkan Misket (11., 40.), Mete Ertürk (14., 35.), Denis Ibishi (23.) und Ekrem Sarikaya (37.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Hakki Tunc (73.) und Ramazan Aktag (79.) reihten sich in der zweiten Halbzeit in die Liste der Torschützen ein. Joshua Komfort (90.) erzielte den Ehrentreffer für Mötzingen. „Die Jungs haben ihre Aufgabe erledigt“, lobte der KSC-Abteilungsleiter Nurullah Türe. „Wir hatten das Spiel von Anfang bis Ende unter Kontrolle.“

SV Deckenpfronn II – SpVgg Weil im Schönbuch 1:2 (0:1): „Ein intensives Spiel mit wenigen Torchancen“, fasste der SpVgg-Trainer Nico Weckerle zusammen. „Eigentlich wäre es ein klassisches Unentschieden gewesen.“ Christoph Dettinger machte das 0:1 für die Weilemer (29.), Manuel Neubert besorgte den Ausgleich (70.), ehe Sebastian Löffler kurz vor Schluss der Siegtreffer der Gäste gelang (90.). „Wir waren heute mit dem letzten Aufgebot hier“, sagte Weckerle. „Schön für die Truppe, dass wir uns für den Aufwand belohnen konnten.“

TSV Ehningen II besiegt den VfL Oberjettingen II

VfL Oberjettingen II – TSV Ehningen II 1:3 (0:2): Fabian Fais knipste zur Führung für die Ehninger (31.). Und der Spielertrainer Ishak Bayrak machte mit einem Doppelschlag den Sack zu (43./50.). Zuletzt verwandelte Daniel Müller einen Elfmeter zum Ehrentreffer für die Gastgeber (79.).

Zagreb Sindelfingen – K.F.I.B. Sindelfingen 0:3 (0:1): Sigert Celaj stellte mit dem 0:1 frühzeitig die Weichen (3.). Lange blieb es spannend, bis Haxhi Boshota schließlich das 0:2 nachlegte (63.). Besart Bashota setzte mit dem 0:3 den Deckel drauf (81.).

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