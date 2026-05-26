„Anfang bis Ende unter Kontrolle“ – KSC Sindelfingen unterstreicht Ambitionen
Fußball-Kreisliga B, Staffel VII„Anfang bis Ende unter Kontrolle“ – KSC Sindelfingen unterstreicht Ambitionen
26.05.2026 - 17:00 Uhr
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII bleibt es ein enges Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz zwischen dem KSC Sindelfingen und K.F.I.B. Sindelfingen.
Jenny Schwartz
26.05.2026 - 17:00 Uhr
Der SV Rohrau II hat seine Partie bei Radnik Sindelfingen in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII, Stuttgart/Böblingen wegen Spielermangels abgesagt – was die Meister- und Aufstiegslaune beim Gegner aber nicht trüben konnte. Jener hatte wie berichtet bereits in der Woche zuvor den Titelgewinn perfekt gemacht.