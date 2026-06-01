Fußball-Kreisliga B, Staffel VII Kantersieg, Spielabbruch und Spielermangel
Nach einem 6:0-Kantersieg bleibt der KSC Sindelfingen in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII, Stuttgart/Böblingen auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.
Nach einem 6:0-Kantersieg bleibt der KSC Sindelfingen in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII, Stuttgart/Böblingen auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.
Der VfL Oberjettingen II musste seine Partie gegen den K.F.I.B. Sindelfingen in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII, Stuttgart/Böblingen wegen Spielermangels absagen. Die drei Punkte gingen an Isa Boletini. Der direkte Konkurrent um die Aufstiegsrelegation, der KSC Sindelfingen, konnte fuhr ebenfalls einen Dreier ein.