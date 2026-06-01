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  6. Kantersieg, Spielabbruch und Spielermangel

Fußball-Kreisliga B, Staffel VII Kantersieg, Spielabbruch und Spielermangel

Fußball-Kreisliga B, Staffel VII: Kantersieg, Spielabbruch und Spielermangel
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Ramazan Aktag (vorne) steuerte zwei Treffer für den KSC bei. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer

Nach einem 6:0-Kantersieg bleibt der KSC Sindelfingen in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII, Stuttgart/Böblingen auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.

Der VfL Oberjettingen II musste seine Partie gegen den K.F.I.B. Sindelfingen in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII, Stuttgart/Böblingen wegen Spielermangels absagen. Die drei Punkte gingen an Isa Boletini. Der direkte Konkurrent um die Aufstiegsrelegation, der KSC Sindelfingen, konnte fuhr ebenfalls einen Dreier ein.

 

TSV Ehningen II – Radnik Sindelfingen 1:2 (0:0): „Uns hat heute unser Torjäger Husein Djedovic gefehlt“, erklärte Radniks Co-Trainer Muharem Velic. „Das haben wir gespürt.“ Obwohl seine Elf die Partie dominierte, fielen erst nach der Pause die rettenden Treffer durch Hadis Abdiji (60., 88.). Nach dem Anschlusstreffer durch Ehningens Kim Skatulla (89.) musste Radnik nochmal zittern, konnte den Sieg aber nach Hause mitnehmen.

KSC Sindelfingen – Croatia Sindelfingen 6:0 (6:0): „Wir waren super drauf“, freute sich KSC-Trainer Damir Kasapi. Admir Kasapi (1.), Christian Fiedler (6.) Ramazan Aktag (19., 32.), Berkan Misket (33.) und Mete Ertürk (44.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. „Danach war das Thema durch und wir haben ein paar Mal gewechselt“, so Kasapi. Der Gegner habe zwei Torchancen gehabt, die er aber nicht nutzte.

SpVgg Weil im Schönbuch – Zagreb Sindelfingen Abbruch: „Bei uns lag der Fokus personell auf Team zwei, bei denen es in der Kreisliga B8 noch um was geht“, erklärte SpVgg-Trainer Nico Weckerle. Semih Seghilani (2.) traf zum 0:1 für Zagreb. Anel Neziroski (30.) egalisierte. Mirko Kovac (50.) brachte erneut Zagreb in Führung. Neziroski (53., 63.) erkämpfte die Führung der Weilemer zurück. Zwei Zagreb-Spieler bekamen die gelb-rote Karte wegen Meckerns und Beleidigung. Aufgrund dieser Unruhen entschied der Schiedsrichter, die Partie in der 70. Minute abzubrechen.

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