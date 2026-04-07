Fußball-Kreisliga B, Staffel VII SpVgg Weil im Schönbuch lässt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII haben der KSC Sindelfingen und Radnik Sindelfingen zwei Kantersiege eingefahren.
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII haben der KSC Sindelfingen und Radnik Sindelfingen zwei Kantersiege eingefahren.
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII, Stuttgart/Böblingen sorgte Radnik Sindelfingen schon am Donnerstagabend gegen den SV Mötzingen mit einem 12:1-Sieg für klare Verhältnisse. Der KSC Sindelfingen erzielte einen 9:1-Sieg beim FC Gärtringen und überholte damit den bisherigen Tabellenvizen K.F.I.B. Sindelfingen.