Fußball-Kreisliga B, Staffel VII: SpVgg Weil im Schönbuch lässt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII, Stuttgart/Böblingen sorgte Radnik Sindelfingen schon am Donnerstagabend gegen den SV Mötzingen mit einem 12:1-Sieg für klare Verhältnisse. Der KSC Sindelfingen erzielte einen 9:1-Sieg beim FC Gärtringen und überholte damit den bisherigen Tabellenvizen K.F.I.B. Sindelfingen.

Die SpVgg Weil im Schönbuch hat gepatzt und mit einer 0:2-Niederlage beim TSV Ehningen II wichtige Punkte im Kampf um den Relegationsplatz verloren.

Radnik Sindelfingen schenkt dem SV Mötzingen zwölf Tore ein

Radnik Sindelfingen – SV Mötzingen 12:1 (10:0): Can Ljajic (2.), Din Ljajic (7.), Robin Trostawiecky (10., ET.), Husein Djedovic (18., 27., 36., 39.), Hadis Abdiji (23.) und Din Krak (32., 34.) sorgten schon in der ersten Halbzeit mit zehn Toren für glasklare Verhältnisse. Nach der Pause gelang Mihael Mihaljevic (48.) ein Ehrentreffer für die Gäste. Bujar Krasnici (54.) und Din Krak (75.) schraubten den Endstand auf 12:1.

FC Gärtringen - KSC Sindelfingen 1:9 (0:6): Dank Denis Ibishi (14.), Admir Kasapi (21., 32.),Hakki Tunc (26.), Cengiz Tunc (34.) und Azad Ates (35.) führten die Gäste schon zur Halbzeit mit 0:6. „Wir waren die bestimmende Mannschaft, Gärtringen wollte gar nichts“, meinte KSC-Abteilungsleiter Nurullah Türe. „Nach der Pause haben wir die komplette Mannschaft umgestellt und unsere Auswechselspieler eingesetzt.“ Bujar Abazaj (59.) traf zum 1:6 für den FCG. Ekrem Sarikaya (83., 87., 90.+2) erhöhte den Endstand mit einem Hattrick auf 1:9.

Amer Suleimann (re.) vom TSV Ehningen II verhindert den Durchbruch des Gegners. Foto: Maximilian Schöbel

SpVgg Weil im Schönbuch lässt Ausgleich liegen

TSV Ehningen II - SpVgg Weil im Schönbuch 2:0 (1:0): Die Weilemer verpassten in der ersten Minute ihre Chance auf das 0:1. Ehningens Spielertrainer Ishak Bayrak (7.) bestrafte diesen Fehler prompt mit der ersten Glocke für die Gastgeber. „In der ersten Halbzeit war der Gegner griffiger und bissiger“, gab SpVgg-Trainer Nico Weckerle zu.

In der zweiten Halbzeit habe sich seine Mannschaft besser präsentiert. „Aber wir haben an mehreren Stellen den Ausgleich liegenlassen.“ Nach dem 2:0 durch Kim Skatulla (70.) wurde die Partie hitzig. Weils Massimo Maier (84.) bekam die rote Karte wegen einer unsportlichen Aussage. Ehningens Samed Alici (91.) erhielt nach einem Foul ebenfalls rot.

Zagreb Sindelfingen – SV Deckenpfronn II 2:1 (0:0): In der ersten Halbzeit konnte keine der beiden Mannschaften die Kugel ins Tor befördern. Nach der Pause netzte schließlich Patrick Di Biaso (53.) für den SV Deckenpfronn II ein. Atanas Stojanov (75.) egalisierte, Armin Saku (76.) legte kurz darauf direkt das 2:1 nach.