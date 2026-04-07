Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII SpVgg Aidlingen II gelingt der späte Ausgleich
Der SV Oberjesingen II ist in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII dank des 4:1-Erfolgs beim TSV Waldenbuch II nun Punktgleich mit Tabellenführer GSV Maichingen III.
Der SV Oberjesingen II ist in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII dank des 4:1-Erfolgs beim TSV Waldenbuch II nun Punktgleich mit Tabellenführer GSV Maichingen III.
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen kassierte der Tabellenführer GSV Maichingen III eine herbe 0:6-Niederlage beim Türk SV Herrenberg II. Erklären konnte sich Trainer Dominik Klemm diese Pleite auch nicht richtig: „Wir waren einfach nicht gut.“