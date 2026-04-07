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  6. SpVgg Aidlingen II gelingt der späte Ausgleich

Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII SpVgg Aidlingen II gelingt der späte Ausgleich

Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII: SpVgg Aidlingen II gelingt der späte Ausgleich
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Die SpVgg Aidlingen II (in Schwarz) sichert sich einen Punkt beim FC Gärtringen II. Foto: Maximilian Schöbel

Der SV Oberjesingen II ist in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII dank des 4:1-Erfolgs beim TSV Waldenbuch II nun Punktgleich mit Tabellenführer GSV Maichingen III.

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen kassierte der Tabellenführer GSV Maichingen III eine herbe 0:6-Niederlage beim Türk SV Herrenberg II. Erklären konnte sich Trainer Dominik Klemm diese Pleite auch nicht richtig: „Wir waren einfach nicht gut.“

 

Der SV Oberjesingen II sitzt dem GSV Maichingen III dadurch mehr im Nacken denn je. Nach der Pleite der Maichinger beim Türk SV Herrenberg II und dem 4:1-Sieg der Oberjesinger beim TSV Waldenbuch II, trennen beide Mannschaften nun mit 44 Punkten nur das Torverhältnis.

TSV Schönaich II ist gegen die SpVgg Weil im Schönbuch chancenlos

SV Magstadt II – FSV Deufringen II 0:3 (0:1): Hannes Schöller (6.) brachte den FSV II mit 0:1 in Front. Simon Schäfer (59., 65.) setzte mit einem Doppelschlag den Deckel drauf. „Das war heute eine richtig gute Leistung“, lobte FSV-II-Trainer Heiko Schmidt. „Man merkt gerade eine deutliche Steigerung.“

TSV Schönaich II – SpVgg Weil im Schönbuch II 0:4 (0:3): Daniel Eppinger (9.) und Nico Kalmbach (24.) legten noch vor der Pause die Marschrichtung fest. David Strähle (54.) und Christoph Dettinger (60.) machten den Sack zu. „Wir haben gut und souverän gespielt“, lobte SpVgg-II-Trainer Nico Wieland. „Die Schönaicher hatten wirklich keine Chance.“

SV Oberjesingen II rückt ganz nah an den GSV Maichingen III heran

TSV Waldenbuch II – SV Oberjesingen II 1:4 (0:3): Oberjesingens Arne Strohäcker (31., 44.) und Sven Nolte (35.) stellten schon in der ersten Spielhälfte die Weichen auf Sieg. Nach der Pause gelang Leon Ganßloser (48.) der Anschlusstreffer. Mit dem 1:4 durch Cagatay Dilek (62.) war der Drops jedoch gelutscht.

Dem FC Gärtringen II (in Weiß) gelang es nicht, die Halbzeitführung über die Zeit zu bekommen. Foto: Maximilian Schöbel

FC Gärtringen II – SpVgg Aidlingen II 1:1 (1:0): Semih Emirzeoglu (5.) gelang mit der ersten Aktion der Gärtringer das 1:0. „Da konnte man sehen, dass der mal in einer höheren Liga gespielt hat“, gab SpVgg-II-Coach Michael Zeeb zu. „Das war eine Einzelaktion, die schwer zu verteidigen war.“

GSV Maichingen bekommt keinen Fuß auf den Rasen

Nach ein paar unsauber zu Ende gespielten Chancen gelang Silas Rentschler (81.) nach einem Freistoß der Ausgleich. „Am Ende war das ein gerechtes Unentschieden“, fand Zeeb.

Türk SV Herrenberg II - GSV Maichingen III 6:0 (2:0): „Wir haben heute keinen Fuß auf den Rasen gebracht“, schüttelte GSV-III-Trainer Dominik Klemm den Kopf. „Der Gegner war dagegen von Anfang an da und sehr giftig in den Zweikämpfen.“

TV Gültstein II hat beim TSV Kuppingen II keine Probleme

In der ersten Halbzeit verpassten die Gäste ihre Chance, in Führung zu gehen. Dafür gelangen Ahmet Kilic (26.) und Enes Dogan (36.) zwei Treffer für die Gastgeber. Nach dem 3:0 durch Mathias Gangl (48., Eigentor) und einer roten Karte für Moritz Assfalg (60.) wegen eines taktischen Fouls, brachen die Gäste endgültig ein. Mehmet Ipek (62.), Mert Palanci (75.) und Yunus-Emre Sarikaya (81.) machten das halbe Dutzend voll.

TSV Kuppingen II – TV Gültstein II 1:5 (0:3): Jan Egeler (10.), Lars Dainsczyk (14.) und Marc Siegmeth (28.) sorgten mit einem 0:3-Vorsprung für einen guten Start der Gäste. Nach der Pause schoss Christoph Rudschewski (48.) den Anschlusstreffer. Gefährlich wurden die Gastgeber jedoch nicht: Egeler (77.) und Dainsczyk (85.) machten mit dem 1:3 und 1:5 den Sack zu.

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