Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII SV Oberjesingen II kommt dem Aufstieg immer näher
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII hat der SV Oberjesingen II zwei Spieltage vor Schluss weiterhin ein Vier-Punkte-Polster.
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII hat der SV Oberjesingen II zwei Spieltage vor Schluss weiterhin ein Vier-Punkte-Polster.
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen haben der TV Altdorf II und der TSV Schönaich II ihre Spiele wegen Spielermangels absagen müssen. Zu Gast gewesen wären sie beim FC Gärtringen II beziehungsweise Türk SV Herrenberg II. Beide Begegnungen werden mit 3:0 für die Heimteams gewertet.