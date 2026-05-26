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  6. SV Oberjesingen II kommt dem Aufstieg immer näher

Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII SV Oberjesingen II kommt dem Aufstieg immer näher

Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII: SV Oberjesingen II kommt dem Aufstieg immer näher
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Auf Kreisliga-A-Kurs: Tim Rauscher (am Ball) vom SV Oberjesingen II. Foto: Eibner/Lars Neumann

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII hat der SV Oberjesingen II zwei Spieltage vor Schluss weiterhin ein Vier-Punkte-Polster.

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen haben der TV Altdorf II und der TSV Schönaich II ihre Spiele wegen Spielermangels absagen müssen. Zu Gast gewesen wären sie beim FC Gärtringen II beziehungsweise Türk SV Herrenberg II. Beide Begegnungen werden mit 3:0 für die Heimteams gewertet.

 

Unterdessen hat der SV Oberjesingen II mit einem 3:0-Sieg in Deufringen einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg getan. Hiernach haben die Oberjesinger zwei Spieltage vor Rundenschluss unverändert ein Polster von vier Punkten zum dritten Tabellenplatz. Reichen würde ihnen für den Sprung in die Kreisliga A die Vizemeisterschaft, da der Spitzenreiter GSV Maichingen III wie berichtet auf ein etwaiges Aufstiegsrecht verzichtet. Die Maichinger selbst hatten an diesem Wochenende spielfrei.

FSV Deufringen II – SV Oberjesingen II 0:3 (0:1): John Edegbe erzielte kurz vor der Pause das Führungstor für Oberjesingen (42.). Efe Dallac machte es dem Gastgeber Deufringen mit dem 0:2 zusätzlich schwer (46.). Mit dem 0:3 durch Tim Rauscher war die Nummer durch (74.)

Paul Wildboar (li.) und der FSV Deufringen II unterliegen gegen den SV Oberjesingen II. Foto: Eibner/Lars Neumann

TV Gültstein II – SpVgg Weil im Schönbuch II 3:1 (2:1): Die SpVgg Weil im Schönbuch II hat in Gültstein eine überraschende Niederlage kassiert. „Ein gebrauchter Tag“, sagte der Gästetrainer Nico Wieland. „Jetzt schauen wir auf die nächsten beiden Spiele und versuchen, unser Bestes zu geben.“ Laut Wieland hatte seine Elf „deutlich mehr Spielanteile und Chancen für mindestens drei Spiele.“ Aber: „Wenn man die nicht macht, verliert man so ein Spiel.“ Lars Dainsczyk netzte zum 1:0 für die Gastgeber ein (34). Massimo Maier glich aus (38.). Dann trafen Johannes Schuld (45.+1) und Simon Riethmüller (85.) zum Gültsteiner Sieg – und das, obwohl der Außenseiter von der 71. Spielminute an nach Gelb-Rot nur noch zu zehnt auf dem Platz war. „Am Ende waren irgendwann die Kräfte aus und wir mussten uns leider geschlagen geben“, sagte Wieland.

TSV Kuppingen II – TSV Waldenbuch II 2:1 (2:1): Riccardo Fiscella (6.) und Silas Eichling (20.) brachten die zweite Kuppinger Mannschaft mit 2:0 in Front. Leon Ganßloser gelang kurz darauf der Anschlusstreffer (25.). Für den Ausgleich reichten die Kräfte der Waldenbucher nicht mehr.

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