Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII Tabellenführer tut sich mit dem Flex-Modus schwer

1
Dicke Luft im Strafraum des FC Gärtringen II (in Weiß): Wenige Augenblicke danach fällt ein Treffer für den Türk SV Herrenberg II (in Rot). Foto: Michael Schwartz

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, gelingt es dem GSV Maichingen III, nach einem frühen Rückstand das Spiel noch zu drehen.

Der GSV Maichingen III tat sich in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen mit dem Flex-Modus beim TV Nebringen II schwer. Nichtsdestotrotz gelang dem Tabellenführer ein 2:1-Sieg.

 

Der Türk SV Herrenberg II holt immer weiter auf. Nach dem 1:0-Sieg beim FC Gärtringen II sind die Herrenberger nun punktgleich mit der SpVgg Weil im Schönbuch II und spähen auf den Relegationsplatz.

FSV Deufringen II verdient sich Ehrentreffer beim TSV Schönaich II

TSV Schönaich II – FSV Deufringen II 4:1 (2:0):„Wir haben uns der langsamen Spielweise des Gegners angepasst“, erzählte TSV-II-Trainer Fabio Tridico. „Da war heute etwas Sand im Getriebe, obwohl die Schnelligkeit eigentlich unsere Stärke ist.“ Colin Eisenbraun (45.+1) und Mateo Notter brachten die Schönaicher in Führung.

Der FSV II verpasste zweimal die Möglichkeit auf einen Treffer. Nach dem 3:0 und 4:0 durch Eisenbraun (47., 85.) war der Drops gelutscht. Lukas Roth (90.+4) gelang noch der Anschlusstreffer für die Gäste. „Angesichts ihrer Chancen in der ersten Halbzeit haben die den Treffer verdient“, räumte Tridico ein. „Auch wenn ein Zu-Null-Sieg schöner gewesen wäre.“

Türk SV Herrenberg II gelingt Lucky Punch beim FC Gärtringen II

FC Gärtringen II – Türk SV Herrenberg II 0:1 (0:0): „Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften“, fasste Türk-SV-II-Trainer Fahrettin Özdemir zusammen. „Fußballerisch war auch Gärtringen echt toll.“ Der Gegner sei sehr fair gewesen, entgegen dem, was man von der Mannschaft oft höre. „Die haben uns richtig herausgefordert.“ Nach einem langen Schlagabtausch entschied Emre Önal (65.) das Spiel durch einen Standard. „Beide Teams waren heute unglücklich vor dem Tor, wir hatten eben den Lucky Punch“, so Özdemir.

TV Nebringen II – GSV Maichingen III 1:2 (1:0): Dominik Hanisch (5.) netzte das 1:0 für die Hausherren ein. „Die Flex-Spielweise hat uns mal wieder das Leben schwergemacht“, gab GSV-III-Trainer Dominik Klemm zu. Nach dem 1:0 habe der TVN II nur noch „Bunkerfußball“ gespielt und sich hinten eingeigelt. Marc Born (51.) und Ugur Ofluoglu (64.) knackten die Defensive der Nebringer in der zweiten Spielhälfte und drehten die Partie schließlich doch für die Gäste.

SV Magstadt II unterliegt TSV Kuppingen II trotz Ballbesitzvorteilen

TSV Waldenbuch II – TV Gültstein II 5:0 (3:0): Leon Ganßlosers Hattrick (6., 30., 40.) sorgte schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach der Pause schraubten Robin Schneider (65.) und Benjamin Steckroth (78.) den Endstand auf 5:0.

SV Magstadt II – TSV Kuppingen II 0:1 (0:0): „Wir hatten mehr Ballbesitz, haben unsere Chancen aber nicht genutzt“, resümierte SVM-II-Trainer Zeljko Savkovic. Riccardo Fiscella (81.) gelang durch einen abgefälschten Schuss das 0:1 für den TSV II. „Die Minuten danach waren von uns richtig gut“, so Savkovic. „Das hätte ich mir von der ersten Minute an gewünscht.“

SV Oberjesingen II lässt TV Altdorf II keine Chance

SV Oberjesingen II – TV Altdorf II 6:0 (2:0): Die Tabellenzwölften hatten gegen den Tabellenvize wenig Chancen. Efe Dallac (34.) und Gennaro Semirano (38.) legten vor. Benjamin Mutz (52.), Antonio Lamelza (53.), Arijanit Margataj (57.) und Ahmet Özkan (65.) machten das halbe Dutzend voll.

2. Feldhockey-Regionalliga: „In einen Rausch gespielt" – SV Böblingen feiert Wiederauferstehung

Die SV Böblingen hat ihre beiden Heimspiele in der 2. Feldhockey-Regionalliga eindrucksvoll genutzt und gibt die rote Laterne ab – trotz einiger personeller Rückschläge im Vorfeld.
