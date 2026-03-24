Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII TSV Schönaich II siegt trotz ungewohntem Flexmodus

Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII: TSV Schönaich II siegt trotz ungewohntem Flexmodus
Dan Topic (Bildmitte) vom GSV Maichingen III: Doppelter Torschütze. Foto: Eibner/Cheung

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII sorgen GSV Maichingen III, TSV Schönaich II und die SpVgg Weil im Schönbuch II für Kantersiege.

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen hat der Tabellenführer GSV Maichingen III mit einem 8:1 gegen den TV Gültstein II für klare Verhältnisse gesorgt. Auch die SpVgg Weil im Schönbuch II holte beim TV Nebringen II einen hohen 8:3-Sieg.

 

Der TSV Schönaich II hatte anfangs Schwierigkeiten, sich beim TV Altdorf II mit dem Flexmodus zurechtzufinden. Dennoch gewannen sie mit 5:1.

GSV Maichingen III hat das Spiel voll im Griff

GSV Maichingen III – TV Gültstein II 8:1 (4:0): Kevin Kaupe (8.) legte vor, Ugur Ofluoglu (9.) Konstantinos Balampanidis (21., 28., 48.), Dan Topic (67., 73.) und Lars Fröhlich (77.) reihten sich in die Liste der Torschützen ein. Gültsteins Abteilungsleiter Steffen Reutter (82.) gelang nach einem Rückpass der Anschlusstreffer. „Das Ergebnis spricht natürlich Bände“, sagte GSV-III-Trainer Dominik Klemm. „Wir hatten über 90 Minuten das Spiel voll im Griff.“

TV Altdorf II – TSV Schönaich II 1:5 (1:1): „Wir haben wieder gebraucht, um ins Spiel reinzukommen“, gab TSV-II-Trainer Fabio Tridico zu. „Der Flexmodus ist einfach ungewohnt für uns und wir haben uns erst mal dem Gegner angepasst.“ Artion Zogu (16.) machte das 0:1, Ufuk Bayrak (27.) glich aus. In der zweiten Halbzeit stellten die Gäste ihr System um. Zogu (56.), Mateo Notter (50., 79.) und Kai-Andre Freidel (65.) netzten zum Sieg ein. „Wir haben uns heute nicht mit Ruhm bekleckert, sind aber froh über das Ergebnis“, so Tridico.

Die SpVgg Aidlingen II freut sich über den 3:1-Erfolg beim TSV Kuppingen II Foto: Michael Schwartz

SpVgg Aidlingen II steigert sich in der zweiten Halbzeit

TSV Kuppingen II – SpVgg Aidlingen II 1:3 (1:1): Die erste Halbzeit beschrieb SpVgg-II-Trainer Michael Zeeb als ausgeglichen, ohne große Chancen auf beiden Seiten. Mit dem ersten langen Ball gelang Kuppingens Christoph Rudschewski (24.) das 1:0. Felix Kalb (39.) egalisierte nach einer Ecke. Tim Szomolay (69.) und Pascal Hotzy (90.) drehten die Partie endgültig. „Mit Blick auf die zweite Halbzeit war der Sieg verdient“, fand Zeeb.

FC Gärtringen II – SV Oberjesingen II 3:2 (2:2): Luca Postl (28.) machte das 0:1 für Oberjesingen II. Cevdet Köktas (33.) egalisierte. Ahmet Özkan (39.) brachte wieder die Gäste in Front. Enes Emirzeolgu (43., 60.) stellte den Ausgleich wieder her und setzte in der zweiten Halbzeit den Siegtreffer drauf.

SpVgg Weil im Schönbuch II erledigt Pflichtaufgabe souverän

TV Nebringen II – SpVgg Weil im Schönbuch II 3:8 (1:4): Finn Lowatscheff (21.), Majd Kanji (24.) und Linus Grote (36.) brachten die SpVgg II mit 0:3 in Front. Eduard Spät (42.) gelang der Anschlusstreffer. Sebastian Kirr und Nico Kalmbach (53.) erhöhten auf 1:5. Spät (60.) verkürzte auf 2:5.

Nach dem 2:8 durch Grote (63.) und Kalmbach (70, 85.) war der Fisch geputzt. Mario Fischer (89.) gelang ein letzter Ehrentreffer für Nebringen II. „Der Gegner hat gut gegen den Ball gespielt“, gab SpVgg-II-Coach Nico Wieland zu. Nur die Überzeugung vor dem Tor hätte dem TVN II gefehlt. „Trotzdem weiß ich nicht, warum die mit nur drei Punkten da unten stehen.“

Türk SV Herrenberg II schlägt FSV Deufringen II

Türk SV Herrenberg II – FSV Deufringen II 3:0 (2:0): Muhammed Kilic (18.) markierte die Führung. Lucas Nardella (32.) legte nach. In der zweiten Halbzeit setzte Ahmet Kilic (65.) den Deckel drauf.

