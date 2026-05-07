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  6. GSV Maichingen III verzichtet auf den Aufstieg

Fußball-Kreisliga B VI, VII, VIII GSV Maichingen III verzichtet auf den Aufstieg

Fußball-Kreisliga B VI, VII, VIII: GSV Maichingen III verzichtet auf den Aufstieg
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Für die SpVgg Weil im Schönbuch (in Weiß) ist der Aufstiegszug nach der jüngsten Niederlage abgefahren. Foto: Eibner/Drofitsch

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen will die Maichinger „Dritte“ dennoch Meister werden. Dafür braucht es einen Sieg beim TSV Waldenbuch.

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen liefern sich die SF Kayh und die SG Gäufelden noch immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg. In der Staffel VIII ist dieser Zweikampf seit Mittwoch abgeblasen. Denn der GSV Maichingen III will auf einen möglichen Aufstieg verzichten, damit ist der Weg für den Tabellenzweiten SV Oberjesingen II frei.

 

In der Staffel VII liegt dagegen mit Radnik Sindelfingen ein klarer Favorit an der Spitze, der sich aber genauso wie der KSC Sindelfingen diese Woche ausruhen kann. Der Tabellendritte K.F.I.B. Sindelfingen ist bei Croatia Sindelfingen zu Gast. Eine personell stark gebeutelte Mannschaft, die zuletzt eine 0:11-Packung vom TSV Ehningen II erhielt.

TSV Dagersheim II will Tabellenführer SF Kayh ärgern

Staffel VI: Dem TSV Dagersheim II fehlte in dieser Saison häufig das Spielglück. Auch die jüngste Niederlage beim FC Unterjettingen wäre laut Trainer Stefan Bartel durchaus vermeidbar gewesen. „Trotzdem geht unser Blick nach vorne“, sagt er. „Jetzt wollen wir die SF Kayh ärgern. Beim Tabellenführer erwartet Dagersheims Zweite aber eine schwere Aufgabe. Der Primus will nämlich nach wie vor alles daransetzen, den Abstand zum Konkurrenten SG Gäufelden zu vergrößern.

Der TV Darmsheim II musste vergangene Woche eine 2:6-Niederlage gegen den SV Bondorf verkraften. „Das war sehr schmerzhaft“, blickt Trainer Timo Engelberger zurück. „Wir haben 2:0 geführt, hatten alles im Griff und wurden am Ende mit so einer Packung bedient.“ Beim SV Affstätt hat der TVD II nun die Chance, einen Gegner an der Tabellenspitze zu ärgern.

Rückrunde vom TSV Ehningen II kann sich sehen lassen

Staffel VII: Der TSV Ehningen II rechnet sich zwar keine Chancen mehr auf die beiden Spitzenplätze aus, ist mit dem Verlauf der Saison aber dennoch zufrieden. Vor allem die Rückrunde kann sich sehen lassen. „Wir haben 2026 noch kein Spiel verloren“, freut sich Trainer Ishak Bayrak. „Jetzt wollen wir unsere Serie beim SV Deckenpfronn II fortsetzen.“

Für die SpVgg Weil im Schönbuch ist der Aufstiegszug inzwischen abgefahren. Die Köpfe hängen lassen, kommt für die Weilemer trotzdem nicht infrage. Nach einer spielfreien Woche will Nico Weckerles Elf beim SV Mötzingen neu angreifen. „Wir wollen wieder mehr Spielfreude und viele positive Aktionen haben“, erklärt er. „Und hoffentlich wieder mehr Tore erzielen.“

Der KSC Sindelfingen (in Schwarz) kann sich nach dem 5:1-Erfolg bei der SpVgg Weil im Schönbuch am Wochenende ausruhen. Foto: Eibner/Drofitsch

Türk SV Herrenberg II gibt die Hoffnung auf Relegationsplatz nicht auf

Staffel VIII: Wie der Verein am Mittwochnachmittag mitteilte, wird der GSV Maichingen III – derzeit Tabellenführer in der Kreisliga B, Staffel VIII – auf einen möglichen Aufstieg verzichten. „Unsere zweite Mannschaft steht in der Kreisliga A schon gut da, außerdem wollen wir uns in der Entwicklung keine Steine in den Weg legen“, erläutert Trainer Dominik Klemm. Seine Schützlinge und er streben dennoch die Meisterschaft an. „Wir wollen im finalen Spiel gegen den SV Oberjesingen II alles selbst in der Hand haben, und dafür müssen wir jedes Spiel gewinnen.“ So auch am Sonntag beim TSV Waldenbuch II. Doch dafür braucht es laut Dominik Klemm eine andere Leistung als zuletzt.

Der Türk SV Herrenberg II ist mittlerweile punktgleich mit der Tabellendritten SpVgg Weil im Schönbuch II und gibt die Chancen auf den Relegationsplatz nicht auf. „Das ist unser großes Ziel, darauf setzen wir den Fokus“, sagt Trainer Fahrettin Özdemir. Deshalb müssen gegen den TV Nebringen II unbedingt Punkte her, auch wenn dieses Spiel wieder im Flex-Modus angekündigt ist.

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