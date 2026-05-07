Fußball-Kreisliga B VI, VII, VIII GSV Maichingen III verzichtet auf den Aufstieg
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen will die Maichinger „Dritte“ dennoch Meister werden. Dafür braucht es einen Sieg beim TSV Waldenbuch.
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen will die Maichinger „Dritte“ dennoch Meister werden. Dafür braucht es einen Sieg beim TSV Waldenbuch.
In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen liefern sich die SF Kayh und die SG Gäufelden noch immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg. In der Staffel VIII ist dieser Zweikampf seit Mittwoch abgeblasen. Denn der GSV Maichingen III will auf einen möglichen Aufstieg verzichten, damit ist der Weg für den Tabellenzweiten SV Oberjesingen II frei.