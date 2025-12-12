 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Videobeweis und Polizeieinsatz nach Tumulten

Fußball-Kreisliga B Videobeweis und Polizeieinsatz nach Tumulten

Fußball-Kreisliga B: Videobeweis und Polizeieinsatz nach Tumulten
1
Beim Spiel des FC Reka Stuttgart gegen die Spvgg Cannstatt II nahm die Polizei eine Anzeige auf. Foto: Symbolbild/dpa

Am letzten Spieltag dieses Kalenderjahres knallt es in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga B. Es drohen sportliche und juristische Konsequenzen. Ist ein genereller Trend wahrnehmbar?

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Seit einigen Jahren wird in der Fußball-Bundesliga bei unklaren Situationen der Videobeweis zurate gezogen. Auch in der niedrigsten Stuttgarter Liga, der Kreisliga B, werden in den kommenden Tagen Videobilder zur Klärung herangezogen. Denn was sich rund um das abgebrochene Spiel in der Staffel 3 zwischen dem SV HNK Slaven Stuttgart und dem ASV Botnang II abgespielt hat, soll nun das Bezirkssportgericht klären. Dafür wollen die Gastgeber des SV HNK Slaven Stuttgart dem Gremium um den Vorsitzenden Marc Hetzel entsprechendes Material vorlegen.

 

Bekannt ist bislang nur, was der Schiedsrichter Georgios Potitsopoulos in seinem Bericht vermerkt hatte. Kurz vor Schluss soll es beim Stand von 4:2 für Slaven zu einer Tätlichkeit im Rücken des Referees gekommen sein. Mutmaßlich von einem Botnanger Spieler. „Als sich der Schiedsrichter umdrehte, lag ein Slaven-Spieler auf dem Boden und hielt sich das Gesicht“, berichtet Hetzel. Daraufhin stürmten Spieler, Betreuer und Zuschauer auf den Platz und sorgten für eine große Rangelei. Mehr als 40 Personen sollen sich unbefugt auf dem Spielfeld befunden haben, weshalb der Schiedsrichter die Partie vorzeitig abbrach.

Spieler droht nachträgliche Sperre

„Wir erhoffen uns von der Auswertung der Videos Klarheit, was vorgefallen ist“, sagt Hetzel. Darüber hinaus wurden beide Vereine zu einer Stellungnahme aufgefordert. Gegenüber unserer Redaktion wollten sich beide Vereine bis zum Urteil des Bezirksportgerichts nicht dazu äußern.

Unsere Empfehlung für Sie

Gewalt im Amateurfußball: Immer wieder Schlägereien und Spielabbrüche – wie groß ist das Problem?

Gewalt im Amateurfußball Immer wieder Schlägereien und Spielabbrüche – wie groß ist das Problem?

Immer wieder kommt es im Amateurfußball zu Schlägereien und unschönen Szenen – auch in der Region Stuttgart. Wie oft es in den unteren Ligen „knallt“ – und wie sich der wfv äußert.

Weil die Aktion außerhalb des Sichtfeldes des Unparteiischen stattfand, handelt es sich nicht um eine Tatsachenentscheidung. Das Sportgericht kann deshalb einen Spieler auch nachträglich sperren. Neben persönlichen Konsequenzen wird auch mindestens eine Mannschaft für den Abbruch bestraft. Die Spielwertung wird entweder einem der beiden Teams zugesprochen und mit 3:0 Toren und drei Punkten gewertet. Sollten beide Mannschaften für den Abbruch verantwortlich gemacht werden, gehen beide leer aus und beiden werden 0:3 Tore aufgebrummt.

„Schlusspfiff gleichzeitig der Gong zur ersten Runde“

Das 3:3 zwischen dem FC Reka Stuttgart und der Spvgg Cannstatt II bleibt dagegen bestehen, dennoch könnte das Spiel sportliche und juristische Konsequenzen nach sich ziehen. „Das Spiel lief normal ab, nach Schlusspfiff soll es eine Auseinandersetzung gegeben haben“, sagt Cannstatts Sportlicher Leiter Thomas Ippowitz. Der Schlusspfiff sei gleichzeitig der Gong zur ersten Runde gewesen, berichtet Hetzel. Denn wie der Fußballbezirk Stuttgart mitteilt, sollen sich nach Abpfiff jeweils ein Spieler beider Mannschaften geprügelt haben. Zuvor soll es zu Provokationen von Seiten der Cannstatter gekommen sein, die beim Abklatschen zur Eskalation führten.

Beide Spieler erhielten deshalb vom Schiedsrichter nachträglich die rote Karte und sind dadurch bereits gesperrt. Die Länge der Sperre legt das Bezirkssportgericht in den kommenden Tagen nach Auswertung der Berichte beider Teams fest. Der FC Reka Stuttgart reagierte auf schriftliche Anfragen unserer Redaktion nicht.

Zuschauer soll Schiedsrichter beleidigt und bedroht haben

In diesem Fall beschäftigt sich auch die Stuttgarter Polizei mit den Vorkommnissen. Diese wurde nach der Auseinandersetzung zum Sportplatz an der Hirschsprungallee gerufen. Bei den eingetroffenen Beamten wurde eine Anzeige gegen Unbekannt aufgegeben. Ein Zuschauer soll den Schiedsrichter beleidigt und bedroht haben. Weil die Person jedoch nicht mehr ausgemacht werden konnte und die anschließende Fahndung ebenfalls nicht erfolgreich war, ermittelt der Polizeiposten Zuffenhausen weiterhin.

Unsere Empfehlung für Sie

Jugendspiel in Stuttgart: Prügelei, Sachbeschädigung, Polizei – Vereine machen sich gegenseitig Vorwürfe

Jugendspiel in Stuttgart Prügelei, Sachbeschädigung, Polizei – Vereine machen sich gegenseitig Vorwürfe

Rund um eine A-Junioren-Partie in Stuttgart-Rot eskaliert das Geschehen. Beide beteiligten Vereine beschuldigen sich gegenseitig. Hat eine Seite gedroht: „Ich stech’ euch ab“?

Konkrete Zahlen über etwaige Ausschreitungen in der bisherigen Runde aller Stuttgarter Fußballligen liegen Bezirkssportgerichts-Chef Hetzel noch nicht vor. Einen Anstieg habe er bislang nicht wahrgenommen, jedoch habe nach seinem Gefühl nach jedoch die Intensität der Ereignisse zugenommen. „Wir haben zuletzt kaum Spielabbrüche zurücknehmen müssen, weil sie unverhältnismäßig gewesen sind, was zeigt, dass es dann schon ordentlich zur Sache geht“, sagt Hetzel.

Weitere Themen

Eiskunstlauf: deutche Meisterschaft: Erfolgreiche Party auf dem Eis mit Nelly Furtado

Eiskunstlauf: deutche Meisterschaft Erfolgreiche Party auf dem Eis mit Nelly Furtado

Nach ihrem Vorjahressieg landet die Stuttgarterin Anna-Angela Minna bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften dieses Mal auf Rang zwei.
Von Torsten Streib
Tischtennis 2. Bundesliga: Die ungewöhnliche Deutschland-Tour der Sportbund-Frauen

Tischtennis 2. Bundesliga Die ungewöhnliche Deutschland-Tour der Sportbund-Frauen

Für die Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga reist der DJK Sportbund Stuttgart in ein unbekanntes Örtchen nach dem anderen. Warum Kleinstadt-Vereine dort so zahlreich vertreten sind.
Von Valentin Schwarz
Eishockey: Stuttgart Rebels: Dane Montgomery – der Motor der Mannschaft mit dem goldenen Helm

Eishockey: Stuttgart Rebels Dane Montgomery – der Motor der Mannschaft mit dem goldenen Helm

Dane Montgomery kam im Sommer zum Eishockey-Oberligisten und ist bereits Kapitän. Im Team hat er einen Akteur, dessen Meinung ihm besonders wichtig ist.
Von Torsten Streib
Ex Plattenhardter auf Oberliga-Kurs: Torjäger Marko Drljo: „Schon bei dem Gedanken daran muss ich grinsen“

Ex Plattenhardter auf Oberliga-Kurs Torjäger Marko Drljo: „Schon bei dem Gedanken daran muss ich grinsen“

Der 25-Jährige spricht über die starke Saison seines Vereins Young Boys Reutlingen in der Fußball-Verbandsliga, die Verbundenheit zu seinem Jugendklub und ein „Hammerziel“.
Von Valentin Schwarz
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Plieninger Außenseitersieg tröstet über VfB-Pleite hinweg

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Plieninger Außenseitersieg tröstet über VfB-Pleite hinweg

Der Tabellensiebte überrascht zum Hinrundenabschluss beim Aufstiegsanwärter. Derweil bejubeln die Sportfreunde ein Traumtor zum Sieg und setzt der SV Hoffeld seine Aufholjagd fort.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: „Extrem verarscht“ – ein kurioser Pfiff als Aufreger des Spieltags

Fußball-Bezirksliga „Extrem verarscht“ – ein kurioser Pfiff als Aufreger des Spieltags

Warum das Spiel des SV Vaihingen abgebrochen wird, Croatia Stuttgart sich betrogen fühlt und der Botnanger Trainer zahlen muss. Der Blick auf den Hinrunden-Abschluss.
Von Franz Stettmer
Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Torfestivals zum Jahresende und zwei Viererpacker

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Torfestivals zum Jahresende und zwei Viererpacker

52 Treffer in acht Partien, wilde Duelle in Cannstatt und in Wangen, zwei Vierfachtorschützen – der letzte Spieltag der A1 vor der Winterpause hat es nochmal in sich.
Von Valentin Schwarz
Eishockey: Stuttgart Rebels: Ein Ex-Spieler leitet die Rebels-Pleite ein

Eishockey: Stuttgart Rebels Ein Ex-Spieler leitet die Rebels-Pleite ein

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert sein Heimspiel gegen Bayreuth verdient mit 4:7.
Von Torsten Streib
Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Pero Mamic verabschiedet sich als Matchwinner

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Pero Mamic verabschiedet sich als Matchwinner

Der Offensivallrounder erzielt in seinem letzten Spiel für Calcio Leinfelden-Echterdingen den späten 1:0-Siegtreffer gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der Verbandsliga.
Von Valentin Schwarz
Fußball: TSV Weilimdorf: Nachspielzeit-Torjubel und ein Keeper auf der Trage

Fußball: TSV Weilimdorf Nachspielzeit-Torjubel und ein Keeper auf der Trage

Der Stuttgarter Verbandsligist beendet seine Sieglos-Strecke mit einem 3:2 gegen Rottenburg, allerdings flankiert von mehreren Abers und einem geschafften Trainer.
Von Franz Stettmer
 
 