Ein Tag nach dem Pokaltriumph des VfB schwankt die Stimmung in der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, zwischen Katererwachen und Feierlaune. In einer hitzigen Partie triumphiert der ASV Botnang doch noch über den SSV Zuffenhausen, während die SG Untertürkheim dem SV Sillenbuch II in die Kreisliga B folgt. Bei Türkspor taucht kein Schiedsrichter auf und die zweite Garde des MTV setzt ihre unverhoffte Siegesserie fort. Der Blick auf die Begegnungen des 28. Spieltags.