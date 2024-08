Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen starten am Sonntag, 15 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den SV Breuningsweiler in die neue Saison. Trainer Rico Scheurich lobt die spielerische Qualität der Mannschaft, wünscht sich aber ein bisschen mehr „Drecksackmentalität“ im Team.

Eva Herschmann 14.08.2024 - 15:40 Uhr

Spielerisch, sagt Trainer Rico Scheurich, könne der TV Oeffingen mit allen Mannschaften in der Landesliga mithalten. „Wir haben viele starke Techniker. Das ist Fluch und Segen zugleich. Wir versuchen alles spielerisch zu lösen, selbst Zweikämpfe. Was uns noch fehlt ist manchmal der einfache, direkte und lange Ball, und wir müssen in den gefährlichen Zonen vor unserem Tor klarer werden. Wenn wir die Mischung finden, haben wir eine gute Landesliga-Mannschaft.“