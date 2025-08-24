 
Fußball-Landesliga 1 GSV Pleidelsheim macht das Spiel, SG Weinstadt trifft

1
Mirsad Vejselovic traf zum Ausgleich, der GSV verlor dennoch. Foto: )

Trotz Leistungssteigerung zur Vorwoche verliert der GSV auch sein zweites Landesliga-Punktspiel.

Eine deutliche Leistungssteigerung zeigte Landesligist GSV Pleidelsheim am Sonntag im Vergleich zur Vorwoche, als man der TSG Öhringen 1:4 unterlegen war. Doch auch auswärts bei der SG Weinstadt gab es nichts Zählbares zu holen. Trotz einiger guter Chancen und mehr Ballbesitz verloren die Pleidelsheimer mit 1:2. „Wir waren deutlich präsenter als noch vor einer Woche“, lobte Trainer Marcus Wenninger seine Mannschaft dennoch nach dem Spiel.

 

Tim Ranzinger hatte die Chance zur Führung, als er frei aufs Tor zulief. Dann entschied er sich jedoch für einen Querpass auf Robin Slawig. Dieses Zuspiel fiel etwas zu ungenau aus, sodass die im Grunde glasklare Möglichkeit zur Führung vergeben wurde. Stattdessen lagen dann die Gastgeber vorne. Kujtim Sylaj traf nach einer halben Stunde für die SG Weinstadt. Aufgrund des Übergewichts der Pleidelsheimer an Ballbesitz und Möglichkeiten sprach Wenninger von einer glücklichen Halbzeitführung der Gastgeber.

Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Mirsad Vejselovic mit einem Schuss aus 18 Metern für den Ausgleich (52.). In der Folge hatten die Pleidelsheimer eine Drangphase. Sie gewannen viele Zweikämpfe und kamen mehrfach aussichtsreich in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Gleichzeitig ließen sie defensiv wenig zu.

Ein Happy-End für das Wenninger-Team blieb jedoch aus, da die Möglichkeiten nicht genutzt wurden. Von Weinstadt kam im Angriff wenig, doch nutzte die SG ihre einzige Gelegenheit der zweiten Halbzeit für den Siegtreffer durch Abdul Hamld (70.). „Da waren wir auf unserer linken Abwehrseite zu schläfrig“, monierte Wenninger. Ein Punkt wäre in jedem Fall verdient gewesen, so der Trainer. „Ohne das 1:2 nehmen wir am Ende vielleicht sogar noch drei Punkte mit.“

Die Art und Weise, wie seine Mannschaft in Weinstadt auftrat, stimmt Wenninger jedoch zuversichtlich. „Wir haben aus den Fehlern der letzten Woche gelernt. In Summe war das eine gute Leistung.“ Trotz der Leistungssteigerung stehen die Pleidelsheimer nach zwei Spielen mit null Punkten auf Platz 15 von 16 der Landesliga-Tabelle. Am kommenden Samstag erwartet der GSV nun den TSV Ilshofen, der ebenfalls noch sieglos ist.

