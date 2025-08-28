Fußball-Landesliga 1: Kniffliges Personalpuzzle beim SV Leonberg/Eltingen

Mit dem Start in die Fußball-Landesliga kann der SV Leonberg/Eltingen als Aufsteiger vollauf zufrieden sein. Zwar gab es nach dem Auftakterfolg gegen den TSV Ilshofen (3:0) am vergangenen Wochenende im Derby bei der SKV Rutesheim eine 1:4-Niederlage. Doch Trainer Robert Gitschier hat aus der Partie viel Positives für seine Mannschaft mitgenommen. „Wir haben uns gut präsentiert und viele Torchancen herausgespielt. Erst nach dem 1:1-Ausgleich nach mehr als einer Stunde ist Rutesheim ins Rollen gekommen“, lautet die Analyse von Gitschier.

Die Begegnung hatte auch Auswirkungen auf den Trainingsschwerpunkt in dieser Woche: Coach Gitschier ließ die Mannschaft verstärkt Abschlüsse auf große und kleine Tore üben. „Die Mannschaft soll sich so mehr Sicherheit in den entscheidenden Situationen holen“, erläutert der 35-Jährige. Wie diese Mannschaft aussieht, die am Samstag (15.30 Uhr) im dritten Saisonspiel den SV Kaisersbach erwartet, wird sich erst kurzfristig ergeben. Sicher ist allerdings, dass Gitschier das Teamgefüge wieder etwas umbauen muss.

Torhüter Julian Bär kehrt zurück

Axel Weeber und Lukas Feigl, die gegen Rutesheim beide noch in der Startelf standen, werden diesmal urlaubsbedingt fehlen. Unklar ist noch der Einsatz von Alexander Schmidt, der am vergangenen Freitag ebenfalls in der Startelf stand. „Er hat einen Schlag auf den Fuß bekommen und konnte anfangs vor Schmerzen nicht auftreten“, berichtet der SV-Coach. Ein MRT soll Aufschluss über Art und Schwere der Verletzung geben. Davon wird dann abhängen, ob der Mittelfeldakteur am Samstag im Kader stehen wird.

Als positive Nachricht kann Robert Gitschier dafür verbuchen, dass der gegen Rutesheim privat verhinderte Julian Bär im Tor wieder zur Verfügung steht. Aus dem Urlaub zurück kehren zudem Pascal Nufer und Marijan Salopek. Während Ersterer nur für vier Tage weg war, kommt Letzterer aus einem dreiwöchigen Familienurlaub. Ob für beide ein Einsatz am Samstag infrage kommt, soll kurzfristig entschieden werden. „Es ist immer schade, wenn sich die Mannschaft nicht einspielen kann und umgebaut werden muss. Aber mit diesem Thema müssen andere Teams auch umgehen“, misst Trainer Gitschier diesem Aspekt keine große Bedeutung bei.

Gegner mit überschaubarem Kader

Drei weitere Punkte sollen am Samstag gegen den SV Kaisersbach dennoch dazu kommen. Die Gäste konnten in den ersten beiden Saisonspielen nur relativ kleine Kader von 15 beziehungsweise 16 Akteuren aufbieten. Der derzeitige Tabellenzwölfte hat sich in der vergangenen Runde nur über die Relegation (5:2 gegen den TV Aldingen) gerettet, die nur durch den freiwilligen Rückzug von Croatia Bietigheim erreicht worden war. Im ersten Spiel der neuen Saison beim heimstarken TSV Crailsheim überraschte der SV Kaisersbach mit einem 1:1, am vergangenen Wochenende gab es jedoch eine 0:2-Heimniederlage gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar. „Kaisersbach ist ein robustes Team mit schnellen Außenspielern, sie werden uns läuferisch alles abverlangen“, vermutet Gitschier.