 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Kniffliges Personalpuzzle beim SV Leonberg/Eltingen

Fußball-Landesliga 1 Kniffliges Personalpuzzle beim SV Leonberg/Eltingen

Fußball-Landesliga 1: Kniffliges Personalpuzzle beim SV Leonberg/Eltingen
1
Torhüter Julian Bär kehrt in den Kader zurück. Foto: Andreas Gorr

Der Fußball-Landesligist erwartet im dritten Saisonspiel den SV Kaisersbach.

Mit dem Start in die Fußball-Landesliga kann der SV Leonberg/Eltingen als Aufsteiger vollauf zufrieden sein. Zwar gab es nach dem Auftakterfolg gegen den TSV Ilshofen (3:0) am vergangenen Wochenende im Derby bei der SKV Rutesheim eine 1:4-Niederlage. Doch Trainer Robert Gitschier hat aus der Partie viel Positives für seine Mannschaft mitgenommen. „Wir haben uns gut präsentiert und viele Torchancen herausgespielt. Erst nach dem 1:1-Ausgleich nach mehr als einer Stunde ist Rutesheim ins Rollen gekommen“, lautet die Analyse von Gitschier.

 

Die Begegnung hatte auch Auswirkungen auf den Trainingsschwerpunkt in dieser Woche: Coach Gitschier ließ die Mannschaft verstärkt Abschlüsse auf große und kleine Tore üben. „Die Mannschaft soll sich so mehr Sicherheit in den entscheidenden Situationen holen“, erläutert der 35-Jährige. Wie diese Mannschaft aussieht, die am Samstag (15.30 Uhr) im dritten Saisonspiel den SV  Kaisersbach erwartet, wird sich erst kurzfristig ergeben. Sicher ist allerdings, dass Gitschier das Teamgefüge wieder etwas umbauen muss.

Torhüter Julian Bär kehrt zurück

Axel Weeber und Lukas Feigl, die gegen Rutesheim beide noch in der Startelf standen, werden diesmal urlaubsbedingt fehlen. Unklar ist noch der Einsatz von Alexander Schmidt, der am vergangenen Freitag ebenfalls in der Startelf stand. „Er hat einen Schlag auf den Fuß bekommen und konnte anfangs vor Schmerzen nicht auftreten“, berichtet der SV-Coach. Ein MRT soll Aufschluss über Art und Schwere der Verletzung geben. Davon wird dann abhängen, ob der Mittelfeldakteur am Samstag im Kader stehen wird.

Als positive Nachricht kann Robert Gitschier dafür verbuchen, dass der gegen Rutesheim privat verhinderte Julian Bär im Tor wieder zur Verfügung steht. Aus dem Urlaub zurück kehren zudem Pascal Nufer und Marijan Salopek. Während Ersterer nur für vier Tage weg war, kommt Letzterer aus einem dreiwöchigen Familienurlaub. Ob für beide ein Einsatz am Samstag infrage kommt, soll kurzfristig entschieden werden. „Es ist immer schade, wenn sich die Mannschaft nicht einspielen kann und umgebaut werden muss. Aber mit diesem Thema müssen andere Teams auch umgehen“, misst Trainer Gitschier diesem Aspekt keine große Bedeutung bei.

Gegner mit überschaubarem Kader

Drei weitere Punkte sollen am Samstag gegen den SV Kaisersbach dennoch dazu kommen. Die Gäste konnten in den ersten beiden Saisonspielen nur relativ kleine Kader von 15 beziehungsweise 16 Akteuren aufbieten. Der derzeitige Tabellenzwölfte hat sich in der vergangenen Runde nur über die Relegation (5:2 gegen den TV Aldingen) gerettet, die nur durch den freiwilligen Rückzug von Croatia Bietigheim erreicht worden war. Im ersten Spiel der neuen Saison beim heimstarken TSV  Crailsheim überraschte der SV Kaisersbach mit einem 1:1, am vergangenen Wochenende gab es jedoch eine 0:2-Heimniederlage gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar. „Kaisersbach ist ein robustes Team mit schnellen Außenspielern, sie werden uns läuferisch alles abverlangen“, vermutet Gitschier.

Weitere Themen

Fußball-Landesliga 1: Der neue Kapitän der SKV Rutesheim ist auch der Taktgeber

Fußball-Landesliga 1 Der neue Kapitän der SKV Rutesheim ist auch der Taktgeber

Die SKV Rutesheim führt nach zwei Spielen die Fußball-Landesliga an. Tim Rudloff spricht über den Erfolg, seinen Spielstil und Langzeit-Ziele.
Von Flemming Nave
Bei der Racketlon-WM: Medaillenregen für Nachwuchs des Korntal

Bei der Racketlon-WM Medaillenregen für Nachwuchs des Korntal

Bei der Weltmeisterschaft im Racketlon in Rotterdam haben drei Starterinnen des TSV insgesamt sieben Podestplätze ergattert.
Von Henning Maak
Fußball-Kreisliga A2 Enz/Murr: Spvgg Renningen wird als Top-Favorit gehandelt

Fußball-Kreisliga A2 Enz/Murr Spvgg Renningen wird als Top-Favorit gehandelt

Zum Start der Fußball-Kreisliga A2 sehen die meisten Trainer den bezirksliga-Absteiger als ersten Aufstiegsanwärter.
Von Henning Maak
Fußball-Landesliga 1: Rückkehrer Alexander Grau wird für SKV Rutesheim direkt zur Verstärkung

Fußball-Landesliga 1 Rückkehrer Alexander Grau wird für SKV Rutesheim direkt zur Verstärkung

Der 27-jährige Neuzugang beim Fußball-Landesligisten SKV Rutesheim hat in den ersten beiden Spielen gleich überzeugen und zwei Tore auflegen können.
Von Flemming Nave
Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Münchingen zittert sich zum Derbysieg gegen Heimsheim

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Münchingen zittert sich zum Derbysieg gegen Heimsheim

Im Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga behält Münchingen mit 3:2 die Oberhand. Der TSV Merklingen punktet beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II.
Von Henning Maak
Fußball-Landesliga 1: Rutesheim dreht Derby gegen Leonberg/Eltingen in neun Minuten

Fußball-Landesliga 1 Rutesheim dreht Derby gegen Leonberg/Eltingen in neun Minuten

Der SV Leonberg/Eltingen liegt im Landesliga-Duell am Freitag lange 1:0 in Führung, muss am Ende aber eine 1:4-Niederlage hinnehmen.
Von Henning Maak
Fußball-Landesliga 1: Last-Minute-Tor lässt TSV Heimerdingen jubeln

Fußball-Landesliga 1 Last-Minute-Tor lässt TSV Heimerdingen jubeln

In ihrem ersten Saisonspiel in der Fußball-Landesliga macht die Mannschaft von Trainer Markus Koch gegen den FV Löchgau einen 0:2-Rückstand wett.
Von Flemming Nave
Fußball Landesliga: SKV Rutesheim lässt in der Fremde nichts anbrennen

Fußball Landesliga SKV Rutesheim lässt in der Fremde nichts anbrennen

Der Fußball-Landesligist fertigt zum Saisonstart die SGM Krumme Ebene am Neckar mit 5:0 ab. Trainer Christopher Baake ist hoch zufrieden und freut sich aufs Derby.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Vorbereitungsspiele: Vier Tore beim letzten Test des TSV Heimerdingen

Fußball Vorbereitungsspiele Vier Tore beim letzten Test des TSV Heimerdingen

Der Saisonauftakt wurde verlegt: Fußball-Landesligist schlägt den TSV Rohr im Testspiel mit 4:0 – Bezirksliga-Aufsteiger TSV Münchingen besiegt den TV Möglingen mit 5:1.
Von Flemming Nave
Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen: Ein Start wie aus dem Bilderbuch

Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen: Ein Start wie aus dem Bilderbuch

Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen feiert gelungenen Saisonauftakt mit verdientem 3:0-(1:0)-Sieg über den TSV Ilshofen. Kapitän Marco Seufert glänzt mit zwei Treffern.
Von Jürgen Kemmner
Weitere Artikel zu Leonberg Landesliga Württemberg
 