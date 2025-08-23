Fußball-Landesliga 1 Last-Minute-Tor lässt TSV Heimerdingen jubeln
In ihrem ersten Saisonspiel in der Fußball-Landesliga macht die Mannschaft von Trainer Markus Koch gegen den FV Löchgau einen 0:2-Rückstand wett.
Um 21.25 Uhr brechen an der Weissacher Straße alle Dämme. Es läuft die vierte Minute der fünfminütigen Nachspielzeit, Haris Gudzevic schlägt einen Eckball von rechts. Nach kurzem Gerangel im Sechzehner segelt der Ball in Richtung kurzer Pfosten. Dort kommt Innenverteidiger Leon Baumeister angerauscht und drückt den Ball mit Wucht und Willen über die Torlinie. Das 2:2 gegen den FV Löchgau, der TSV Heimerdingen feiert, Torschütze Baumeister verschwindet unter einer Jubeltraube.