Fußball-Landesliga 1 Rutesheim dreht Derby gegen Leonberg/Eltingen in neun Minuten
Der SV Leonberg/Eltingen liegt im Landesliga-Duell am Freitag lange 1:0 in Führung, muss am Ende aber eine 1:4-Niederlage hinnehmen.
Sie hatten vor dem Derby die mächtige schwarz-weiße Fahne aus Verbandsligazeiten wieder hervorgeholt und über dem Sprecherhäusle montiert – nach dem Motto: Der Sportpark Bühl ist ehernes SKV-Gelände. Doch die favorisierten Rutesheimer Landesliga-Fußballer mussten einige Zeit leiden, ehe der am Ende klare 4:1 (0:1)-Erfolg im Derby gegen den Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen feststand und sich die Gefühle nach dem Schlusspfiff im Jubelkreis und lauten „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“-Rufen Bahn brechen konnten. „Man hat heute gesehen, welche Qualität in der Mannschaft steckt, dass sie ein so schwieriges Spiel noch gedreht hat“, fand SKV-Trainer Christopher Baake lobende Worte für sein Team.