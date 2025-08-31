Nach der jüngsten Niederlage bei der SKV Rutesheim hat der SV Leonberg/Eltingen nun den zweiten Saisonsieg eingefahren. Wie schon beim Auftakterfolg gegen Ilshofen erzielte das Team drei Tore mehr als der Gegner. Gegen den weiterhin sieglosen SV Kaisersbach traf Ennio Ohmes bereits in der 10. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß rechts oben ins Torwarteck – einen solchen hatte er gegen Rutesheim noch vergeben. Während Kaisersbach sich tief verschanzte und auf lange Bälle spekulierte, gestaltete der SV Leonberg/Eltingen das Spiel selbst und legte in der 22. Minute den zweiten Treffer nach. Neuzugang Sandro Seeber veredelte einen ansehnlichen Spielzug nach einem schnellen Tiefenlauf.

Die Hausherren ließen auch in der Folge nicht ab, Pascal Nufer traf in Minute 29 mit einem sehenswerten Distanzschuss, der das Selbstvertrauen der Mannschaft widerspiegelte. Mit der deutlichen 3:0-Führung im Rücken ging Gitschiers Team in die Pause, kassierte jedoch zehn Minuten nach Wiederanpfiff das 1:3. Der Trainer bemängelte, mit dem deutlichen Vorsprung seien seine Spieler nicht gut aus der Kabine gekommen, es habe der vollständige Zugriff gefehlt. Gänzlich verlor seine Mannschaft diesen aber nicht; wenngleich Kaisersbach in Hälfte zwei deutlich mehr vom Spiel hatte als in den ersten 45 Minuten, sah Robert Gitschier den Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Auf beiden Seiten wurden etliche Großchancen ausgelassen. Den Schlusspunkt setzte Seeber mit einem weiteren direkten Freistoß mittig aufs Tor.

Die Kampfbereitschaft hat gestimmt

Am Ende stand ein deutlicher Sieg für den SV Leonberg/Eltingen, den Gitschier in dieser Deutlichkeit nicht erwartet hatte. Aufgrund der deutlichen ersten Hälfte sei es aus seiner Sicht für den Gegner schwierig gewesen, wieder ins Spiel zu finden. Dessen Kampfbereitschaft habe gestimmt, am Ende sich jedoch die fußballerisch bessere Mannschaft durchgesetzt, meinte der Coach. „Trotzdem muss man gegen so einen Gegner erst mal die Chancen herausspielen. Das haben wir gut gemacht, insofern bin ich sehr zufrieden“, lobte er seine Spieler.

Besonders Doppelpacker Seeber tat sich deutlich hervor, dennoch dürfe es sich jetzt nicht auf den bisherigen Erfolgen ausruhen, warnte sein Trainer. Für den Aufsteiger war es wichtig, einen guten Start in die Saison zu schaffen, das sieht Gitschier anhand der ersten Ergebnisse als gegeben an. „Das gibt uns eine gewisse Sicherheit, aber es kann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen“, mahnt er. Die Anfangsphase mit dem vorläufigen dritten Tabellenplatz sieht Gitschier vor allem als „positive Momentaufnahme“, die für das übergeordnete Ziel Klassenerhalt erst mal weniger wichtig ist. Man wolle schnellstmöglich Punkte sammeln und mit dem Abstieg möglichst wenig zu tun haben, erklärt der Trainer.

In der kommenden Woche soll die Punktejagd beim schwach gestarteten SSV Schwäbisch Hall weitergehen.

SV Leonberg/Eltingen: Bär – Bechthold, Häusler, Trefz, Nufer – Seeber (89. Keller), Schmidt, Salopek (70. Tchuidjou), Seufert, (85. Rzepka) – Hofmann (57. Gritsch), Ohmes (80. Bronico).