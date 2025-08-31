 
Fußball-Landesliga 1 SKV Rutesheim feiert dritten Sieg im dritten Ligaspiel

1
Flavio Heiler erhöhte per Sololauf auf 2:0. Foto: Archiv (Andreas Gorr)

Der Landesligist holt am Sonntag einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg bei der Spvgg Satteldorf.

Die SKV Rutesheim bleibt auch nach drei Spieltagen in der Fußball-Landesliga Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Christopher Baake setzte sich bei der heimstarken Spvgg Satteldorf 2:0 durch und feierte im dritten Saisonspiel den dritten Erfolg. „Die Mannschaft kann unglaublich stolz auf diesen Sieg sein, in Satteldorf ist es nicht leicht zu bestehen“, lobt Baake seine Elf. Der Erfolg sei absolut verdient gewesen, Satteldorf habe nur eine einzige Chance während der gesamten Partie gehabt.

 

In die Karten spielte den Gästen, dass Markus Wellert bereits nach vier Minuten für die Führung sorgte: Nach einem perfekt geschlagenen Freistoß von Flavio Heiler wuchtete der SKV-Stürmer den Ball am kurzen Eck per Kopf in die Maschen. Marcel Held hätte nach einer guten halben Stunde auf 2:0 erhöhen können, wurde aber in letzter Sekunde freistehend am Schuss gehindert.

Sehenswertes Tor um 2:0

Nach 38 Minuten jubelten die Rutesheimer aber erneut: Nach einem weiten Abschlag von Jan Göbel behinderten sich zwei Satteldorfer im Mittelfeld gegenseitig, Flavio Heiler zog auf der linken Angriffsseite Richtung Tor, spielte zwei Gegner aus und überwand Satteldorfs Schlussmann Jens Kostan mit einem überlegten Chipball. Markus Wellert hatte eine Minute später den dritten Treffer auf dem Fuß, verfehlte aber nach schöner Flanke aus zwölf Metern das Tor mit seinem Volleyschuss knapp.

Kurz nach der Pause führte die einzige Unaufmerksamkeit der Rutesheimer Defensive zu einer Großchance für die Gastgeber: Nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Samed Music setzte Julian Konrads den Ball freistehend aus 14 Metern neben den Kasten. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff verpasste Alexander Grau die endgültige Entscheidung, als er nach perfekter Vorarbeit von Laurin Stütz allein vorm Schlussmann stand, dieser den Ball jedoch mit einer starken Fußabwehr noch klären konnte.

Duell der Gegensätze am Freitag

„Unser Sieg hätte noch deutlicher ausfallen können, schon in der ersten Hälfte hatten wir Chancen für vier Tore“, meint SKV-Coach Baake, dessen Team die Tabellenspitze vor der punktgleichen TSG Öhringen ziert. Am Freitag erwarten die Rutesheimer im Sportpark Bühl den GSV Pleidelsheim, dessen Saisonstart mit drei Niederlagen missraten ist.

 SKV Rutesheim: Göbel, Riedlinger, Rudloff, Ludwig, Grau, Heiler (89. Savvoulidis), Russ, Gebbert (93. Walter), Held (91. Schneider), Stütz (85. Stütz), Wellert (65. Eiwen).

Weitere Themen

Fußball-Landesliga 1: TSV Heimerdingen gewinnt hochspannendes Duell

Fußball-Landesliga 1 TSV Heimerdingen gewinnt hochspannendes Duell

Der Fußball-Landesligist schlägt den TV Oeffingen 2:0. Im Mittelpunkt der Partie stehen zwei Neue, ein starker Rückhalt und die Unparteiischen.
Von Flemming Nave
Fußball-Landesliga 1: Saisonstart geglückt: SV Leonberg/Eltingen siegt erneut

Fußball-Landesliga 1 Saisonstart geglückt: SV Leonberg/Eltingen siegt erneut

Im dritten Spiel der Fußball-Landesliga holt der Aufsteiger den zweiten Saisonsieg. Gegen den SV Kaisersbach gewinnt er deutlich mit 4:1.
Von Flemming Nave
Fußball-B-Juniorinnen: Münchinger Nachwuchs freut sich auf 1. FC Nürnberg

Fußball-B-Juniorinnen Münchinger Nachwuchs freut sich auf 1. FC Nürnberg

Die B-Juniorinnen des TSV treffen am 14.  September in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den weiblichen Nachwuchs des fränkischen Bundesligisten.
Von Henning Maak
Fußball-Landesliga 1: Rückkehrer Gabriel Fota möchte ein Vorbild sein

Fußball-Landesliga 1 Rückkehrer Gabriel Fota möchte ein Vorbild sein

Gabriel Fota (37) ist nach einem Jahr zurück bei Landesligist TSV Heimerdingen. Er spricht über die Beweggründe von Abschied und Rückkehr, Ambitionen und alte neue Weggefährten.
Von Flemming Nave
Fußball-Landesliga 1: Kniffliges Personalpuzzle beim SV Leonberg/Eltingen

Fußball-Landesliga 1 Kniffliges Personalpuzzle beim SV Leonberg/Eltingen

Der Fußball-Landesligist erwartet im dritten Saisonspiel den SV Kaisersbach.
Von Henning Maak
Fußball-Landesliga 1: Der neue Kapitän der SKV Rutesheim ist auch der Taktgeber

Fußball-Landesliga 1 Der neue Kapitän der SKV Rutesheim ist auch der Taktgeber

Die SKV Rutesheim führt nach zwei Spielen die Fußball-Landesliga an. Tim Rudloff spricht über den Erfolg, seinen Spielstil und Langzeit-Ziele.
Von Flemming Nave
Bei der Racketlon-WM: Medaillenregen für Nachwuchs des Korntal

Bei der Racketlon-WM Medaillenregen für Nachwuchs des Korntal

Bei der Weltmeisterschaft im Racketlon in Rotterdam haben drei Starterinnen des TSV insgesamt sieben Podestplätze ergattert.
Von Henning Maak
Fußball-Kreisliga A2 Enz/Murr: Spvgg Renningen wird als Top-Favorit gehandelt

Fußball-Kreisliga A2 Enz/Murr Spvgg Renningen wird als Top-Favorit gehandelt

Zum Start der Fußball-Kreisliga A2 sehen die meisten Trainer den bezirksliga-Absteiger als ersten Aufstiegsanwärter.
Von Henning Maak
Fußball-Landesliga 1: Rückkehrer Alexander Grau wird für SKV Rutesheim direkt zur Verstärkung

Fußball-Landesliga 1 Rückkehrer Alexander Grau wird für SKV Rutesheim direkt zur Verstärkung

Der 27-jährige Neuzugang beim Fußball-Landesligisten SKV Rutesheim hat in den ersten beiden Spielen gleich überzeugen und zwei Tore auflegen können.
Von Flemming Nave
Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Münchingen zittert sich zum Derbysieg gegen Heimsheim

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Münchingen zittert sich zum Derbysieg gegen Heimsheim

Im Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga behält Münchingen mit 3:2 die Oberhand. Der TSV Merklingen punktet beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II.
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Rutesheim Leonberg Landesliga Württemberg Württemberg
 