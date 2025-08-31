Fußball-Landesliga 1 SKV Rutesheim feiert dritten Sieg im dritten Ligaspiel
Der Landesligist holt am Sonntag einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg bei der Spvgg Satteldorf.
Der Landesligist holt am Sonntag einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg bei der Spvgg Satteldorf.
Die SKV Rutesheim bleibt auch nach drei Spieltagen in der Fußball-Landesliga Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Christopher Baake setzte sich bei der heimstarken Spvgg Satteldorf 2:0 durch und feierte im dritten Saisonspiel den dritten Erfolg. „Die Mannschaft kann unglaublich stolz auf diesen Sieg sein, in Satteldorf ist es nicht leicht zu bestehen“, lobt Baake seine Elf. Der Erfolg sei absolut verdient gewesen, Satteldorf habe nur eine einzige Chance während der gesamten Partie gehabt.