Fußball-Landesliga 1: SKV Rutesheim feiert dritten Sieg im dritten Ligaspiel

Die SKV Rutesheim bleibt auch nach drei Spieltagen in der Fußball-Landesliga Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Christopher Baake setzte sich bei der heimstarken Spvgg Satteldorf 2:0 durch und feierte im dritten Saisonspiel den dritten Erfolg. „Die Mannschaft kann unglaublich stolz auf diesen Sieg sein, in Satteldorf ist es nicht leicht zu bestehen“, lobt Baake seine Elf. Der Erfolg sei absolut verdient gewesen, Satteldorf habe nur eine einzige Chance während der gesamten Partie gehabt.

In die Karten spielte den Gästen, dass Markus Wellert bereits nach vier Minuten für die Führung sorgte: Nach einem perfekt geschlagenen Freistoß von Flavio Heiler wuchtete der SKV-Stürmer den Ball am kurzen Eck per Kopf in die Maschen. Marcel Held hätte nach einer guten halben Stunde auf 2:0 erhöhen können, wurde aber in letzter Sekunde freistehend am Schuss gehindert.

Sehenswertes Tor um 2:0

Nach 38 Minuten jubelten die Rutesheimer aber erneut: Nach einem weiten Abschlag von Jan Göbel behinderten sich zwei Satteldorfer im Mittelfeld gegenseitig, Flavio Heiler zog auf der linken Angriffsseite Richtung Tor, spielte zwei Gegner aus und überwand Satteldorfs Schlussmann Jens Kostan mit einem überlegten Chipball. Markus Wellert hatte eine Minute später den dritten Treffer auf dem Fuß, verfehlte aber nach schöner Flanke aus zwölf Metern das Tor mit seinem Volleyschuss knapp.

Kurz nach der Pause führte die einzige Unaufmerksamkeit der Rutesheimer Defensive zu einer Großchance für die Gastgeber: Nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Samed Music setzte Julian Konrads den Ball freistehend aus 14 Metern neben den Kasten. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff verpasste Alexander Grau die endgültige Entscheidung, als er nach perfekter Vorarbeit von Laurin Stütz allein vorm Schlussmann stand, dieser den Ball jedoch mit einer starken Fußabwehr noch klären konnte.

Duell der Gegensätze am Freitag

„Unser Sieg hätte noch deutlicher ausfallen können, schon in der ersten Hälfte hatten wir Chancen für vier Tore“, meint SKV-Coach Baake, dessen Team die Tabellenspitze vor der punktgleichen TSG Öhringen ziert. Am Freitag erwarten die Rutesheimer im Sportpark Bühl den GSV Pleidelsheim, dessen Saisonstart mit drei Niederlagen missraten ist.

SKV Rutesheim: Göbel, Riedlinger, Rudloff, Ludwig, Grau, Heiler (89. Savvoulidis), Russ, Gebbert (93. Walter), Held (91. Schneider), Stütz (85. Stütz), Wellert (65. Eiwen).