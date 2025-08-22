Der TV Echterdingen mit einem kurzfristig verpflichteten weiteren Neuzugang, der MTV Stuttgart mit einem geklärten Torhüter-Ärgernis und der TSV Plattenhardt mit der kniffligen Aufgabe gegen einen Ex-Zweitliga-Profi – das sind die Vorzeichen zum zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga an diesem Wochenende. Im Mittelpunkt steht, klar, das Filder-Derby der Echterdinger gegen den Titelfavoriten TSV Bernhausen. Nach ihrem Pokalduell von vier Wochen kommt es zwischen den beiden Altrivalen zu einem schnellen Wiedersehen. Diesmal mit einem anderen Ergebnis?