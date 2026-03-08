Fußball-Landesliga: 3:2-Heimsieg – Die Aufholjagd des GSV Pleidelsheim geht weiter

Erfolgreicher Start ins Jahr für den GSV Pleidelsheim: Der Landesligist – der Mitte der Hinrunde noch abgeschlagen am Tabellenende gestanden hatte – knüpfte im ersten Pflichtspiel des Jahres an die Erfolgsserie vor der Winterpause an und besiegte die SG Weinstadt mit 3:2. Dabei zeigten beide Mannschaften über die vollen 90 Minuten ein engagiertes, temporeiches Spiel, das zu keinem Zeitpunkt langweilig zu werden drohte.

Die Pleidelsheimer versuchten, früh zum Erfolg zu kommen und bestürmten das Weinstädter Tor. Mehrfach musste SG-Torhüter Levi Onyeama bereits in den ersten Minuten sein Können aufbieten, um einen Rückstand seines Teams zu vermeiden. Dies gelang ihm zunächst. In der achten Minute gingen dann die Gäste in Führung, nachdem in der Pleidelsheimer Abwehr die Abstimmung nicht gepasst hatte. Kujtim Sylaj, einer der Weinstädter Top-Torjäger, staubte eiskalt zum 1:0 ab.

Die Gastgeber brauchten einige Zeit, um sich davon zu erholen, setzten aber danach weiterhin auf Angriff. Dies wurde nach einer halben Stunde belohnt. Robin Bender kam von außen zum Schuss. Sein Versuch scheiterte noch, doch Patrick Sirch war zur Stelle und sorgte im Nachschuss für den Ausgleich. Kurz vor der Pause brachte Sylaj die Gäste jedoch erneut in Führung (42.). Wieder agierte die GSV-Abwehr zu halbherzig. So gingen die Gelb-Schwarzen mit einem Rückstand in die Kabine.

Pleidelsheim bestürmt das Tor – und belohnt sich dafür

Kurz nach dem Seitenwechsel scheiterten Jan Schlipf und Robin Slawig zunächst im Eins-gegen-eins am Schlussmann der Gäste. Schließlich belohnten sich die Gastgeber, die das Tor des Tabellenvierten bestürmten aber doch. Robin Bender zog von der Strafraumgrenze unhaltbar zum 2:2 ab (57.).

Beide Mannschaften suchten die Entscheidung in der Offensive und spielten sich zahlreiche Gelegenheiten heraus. Auf beiden Seiten stand der Pfosten im Weg und beide Torhüter zeigten wiederholt starke Paraden. Letztlich spielten sich die Pleidelsheimer die etwas besseren Gelegenheiten heraus und kamen durch Robin Slawig zum 3:2 (70.). Bis zum Schlusspfiff nach mehr als sieben Minuten Nachspielzeit lagen weitere Treffer in der Luft. Die Begegnung hätte auch 4:3 oder noch höher ausgehen können. So brachte der GSV das 3:2 aber über die Zeit.

Der GSV hat nun direkten Kontakt zum rettenden Ufer

„Dieser Sieg war hochverdient. Wir haben über 90 Minuten gepowert“, konstatierte GSV-Trainer Marcus Wenninger. „Nach zweimaligem Rückstand noch mal so zurückzukommen, ist sehr stark.“ Mit dem Sieg stellen die Pleidelsheimer den Kontakt zum unteren Tabellenmittelfeld her und sind nun in direkter Reichweite zum rettenden Ufer.

GSV Pleidelsheim: Schüler – K. Sirch, Kaiser, Weindl – Vejselovic, Ranzinger, Slawig (83. Müller), Schlipf (60. Tutsch), Bender (90. Igwe) – Hachmann, P. Sirch (90. Glücker).