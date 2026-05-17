Fußball Landesliga 5:0 im Derby: SV Leonberg/Eltingen sichert Liga-Verbleib
Der Landesligist siegt beim TSV Heimerdingen mit 5:0 und sichert damit den Klassenerhalt. Julian Bär hält einen frühen Strafstoß, Ennio Ohmes trifft in Hälfte zwei doppelt.
Der Landesligist siegt beim TSV Heimerdingen mit 5:0 und sichert damit den Klassenerhalt. Julian Bär hält einen frühen Strafstoß, Ennio Ohmes trifft in Hälfte zwei doppelt.
Im Mannschaftskreis war Ennio Ohmes der Vorsänger. Immer lauter werdend heizte der Stürmer des SV Leonberg/Eltingen seine Mitspieler ein, mit dem altbekannten Chanson „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“. Das wurde der SV mit einem 5:0 beim Landesliga-Konkurrenten TSV Heimerdingen. Und Feierbiest Ohmes hatte daran maßgeblichen Anteil, erzielte zwei Tore und bereitete zudem unfreiwillig, den Führungstreffer vor.