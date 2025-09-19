Fußball-Landesliga: 6. Spieltag: Bernhausen in der Bringschuld – Aufbaugegner für Echterdingen?

Vor dem sechsten Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel 2, nagen die zurückliegenden Pleiten des TSV Bernhausen und des TSV Plattenhardt an den Beteiligten. Derweil zeigte beim MTV Stuttgart und dem TV Echterdingen die Formkurve zuletzt nach oben. Der Blick auf die Begegnungen des kommenden Wochenendes.

TSGV Waldstetten – TSV Bernhausen (Sonntag, 15.30 Uhr) Was war da los im Fleinsbach-Stadion am vergangenen Wochenende? Die krachende 1:5-Niederlage gegen Maichingen kam für die Bernhausener derart überraschend, dass Roko Agatic noch „ein, zwei Tage lang schockiert“ war, wie der Coach unumwunden zugibt. Zum Eigenverschulden seiner Mannschaft habe deren Weigerung geführt, mit Mann und Maus die nötigen Rückwärtsbewegungen zu machen – gegen tief stehende und auf Konter lauernde Maichinger wurde das zum Verhängnis. „Fußball spielt man nicht in eine, sondern in zwei Richtungen“, sagt Agatic. Genau das müsse in den Köpfen seines Teams ankommen, schließlich dürften noch mehr vermeintlich schwächere Gegner auf die Maichinger Herangehensweise setzen.

Gegen den TSGV Waldstetten könnte sich hingegen ein Duell auf Augenhöhe anbahnen. Mit vier Siegen aus den letzten vier Partien wird der punktgleiche Tabellennachbar mit breiter Brust zu Werke gehen. Auch die Transferaktivitäten des Gastgebers sind den Verantwortlichen am Fleinsbach nicht verborgen geblieben. „Sie haben sich im Sommer richtig gut verstärkt, besonders auf die Nummer Fünf müssen wir aufpassen“, weiß Agatic. Bei jenem Spieler handelt es sich um Kapitän Tim Schraml, der einst beim SC Freiburg bereits Bundesliga-Minuten sammelte.

Indes haben sich in Bezug auf Kristian-Krassimir Alexandrov die Wogen geglättet. Der Ersatz von Stammkeeper Matej Livancic hatte sich im Spiel gegen Maichingen ein hitziges Wortgefecht mit Agatic geliefert, der ihn kurzerhand auswechselte und Neuzugang Marko Gavric zum Blitzdebüt verhalf. „Solche Sachen passieren, aber es ist alles geklärt“, versichert der Trainer. Alexandrov werde gegen Waldstetten wieder das Tor hüten – und bekommt damit den Vorzug vor Gavric. Der wurde nach der Fingerverletzung von Livancic in der vergangenen Woche aus der Fußballpause geholt, zuletzt lief er 2022 beim damaligen wie heutigen Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen auf.

Wie schon gegen Maichingen wird der eigentliche Kapitän Ivan Matanovic im Kader stehen, ob es bei dem nach wie vor angeschlagenen Stürmer dieses Mal zu einem Einsatz reicht, ist aber erneut nicht sicher. Immerhin: „Eher ja als nein“, sagt Agatic.

MTV Stuttgart – SC Geislingen (Sonntag, 15 Uhr)

Die Form des MTV Stuttgart zeigte in den vergangenen Wochen steil nach oben. Auf das gute Spiel gegen den TSV Bernhausen (1:3) folgten zwei Siege gegen den GSV Maichingen (3:1) und zuletzt das 6:0-Schützenfest gegen den VfL Sindelfingen. „Wir haben in jedem Spiel einen Schritt nach vorn gemacht“, freut sich der Trainer Björn Lorer über die positive Entwicklung seines Teams. „Wenn wir den Aufwärtstrend fortsetzen, dann holen wir auch am kommenden Wochenende drei Punkte“, ist er überzeugt. Gegner ist dann am Sonntag um 15 Uhr der SC Geislingen.

Auf dem Papier ein ausgeglichenes Duell. Beide Teams sind mit sechs Punkten in die Saison gestartet und sind aktuell Tabellennachbarn. Nur während beim Tabellenachten MTV Stuttgart der Trend wie gesagt positiv ist, wechseln sich beim SC Geislingen Licht und Schatten ab. Wobei zwei von den drei Niederlagen von den Begegnungen mit den Top-Teams TSV Köngen und 1. FC Eislingen stammen. Auch in der Historie war es ein Duell auf Augenhöhe. Geislingen gewann zwei der bisherigen vier Begegnungen, einmal lautete der Sieger MTV Stuttgart, einmal trennte man sichunentschieden.

Trotzdem kann Lorer den Gegner nur schwer greifen. „Sie hatten vor der Saison viele Abgänge und einen neuen Trainer. Deshalb sind sie noch ein bisschen eine Unbekannte“, sagt der MTV-Coach. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Kräherwald-Kicker personell auf dünnem Eis bewegen. Neun Spieler fehlen aktuell verletzt oder im Urlaub. „Wir werden trotzdem eine gute erste Elf auf den Platz bringen können“, sagt Lorer.

TSV Plattenhardt – TSV Bad Boll (Sonntag, 15 Uhr)

So ganz haben die Plattenhardter die bittere Last-Minute-Niederlage gegen den Waldhausen am vergangenen Wochenende noch nicht verkraftet. „Zu mir selber sage ich: Wir haben dort nicht verloren“, erzählt Trainer Slobodan Markovic. Erst in der 97. Minute kassierten die Seinen den Knock-out-Treffer zum 3:4, nachdem das Team noch mit einer 3:1-Führung in die Pause gegangen war.

„Die Jungs müssen noch lernen, den Deckel draufzumachen“, sagt Markovic auch in Bezug auf das erste Aufeinandertreffen mit Bad Boll im Pokal. Dieses entschied der Gegner und aktuell Liga-13. mit 3:1 für sich, nach Führung für Plattenhardt. „Es war kein einfaches Spiel, das wird es auch am Sonntag nicht“, ist sich der Trainer sicher. „Ich denke, Bad Boll wird tief stehen, während wir wie immer offensiv spielen wollen.“

Apropos Offensive: In Fabijan Krpan traf gegen Waldhausen nun auch der dritte Spieler des hochgelobten Plattenhardter Angriffstrios erstmals in dieser Saison, neben Ekrem Servi, der sein Trefferkonto per Doppelpack auf drei erhöhte. Nur Aristidis Perhanidis, der Dritte im Bunde, verpasste gegen Waldhausen einen Treffer. Läuft die zuvor stotternde Offensivmaschine nun endgültig rund?

Gegen Bad Boll erwartet Markovic jedenfalls eine Reaktion seiner Mannschaft auf die bisherigen beiden Pleiten vor eigenem Publikum gegen den SC Geislingen (0:2) und den GSV Maichingen (1:3). „Bad Boll gehört nicht zu den Favoriten und wir werden mutig spielen“ – sprich: Es soll der erste Heimsieg der Saison her. Verzichten muss der Trainer lediglich auf seinen Bruder Nemanja Markovic, der Abwehrmann fährt in den Urlaub. Pünktlich meldet sich der zuletzt ebenfalls urlaubsbedingt fehlende Emre Göcer als positionsgetreuer Ersatz zurück.

FV Sontheim – TV Echterdingen (Sonntag, 15 Uhr)

Mit dem ersten Pflichtspielsieg der Saison im Rücken reisen die Echterdinger zum Kellerduell beim Schlusslicht aus Sontheim an – von einem Aufbaugegner zum idealen Zeitpunkt will der Trainer Valentin Haug aber nach wie vor nichts wissen: „Uns tut Demut gut. Wir haben vielleicht die Wende eingeleitet, aber nur wenn wir jetzt nachlegen.“ Der Sieg gegen die SV Böblingen am vergangenen Wochenende sei zwar der erste Schritt gewesen, der Coach weiß aber auch: „Wer denkt, jetzt ist alles wieder in Ordnung, der täuscht sich.“

Anzeichen der Besserung, gerade im mentalen Bereich, waren aber freilich bereits unter der Woche zu merken. „Das Gefühl ist gut, die Jungs sind klar und aufgeräumt im Kopf“, erzählt Haug. Getrübt wurde die Stimmung allerdings von diversen Ausfällen, – „Wir hatten maximal 14 Feldspieler im Training“ – einschließlich einer echten Hiobsbotschaft: Abwehrmann Marius Nita hat sich einen Ermüdungsbruch in der Hüfte zugezogen und wird auf vorerst unbestimmte Zeit ausfallen. Zudem knickte Kapitän Caglar Celiktas im Training um, sein Einsatz gegen Sontheim ist fraglich. Sicher fehlen wird Urlaubsfahrer Christian Heinrich. Zudem gebe es eine ganze Reihe von Spielern, die gesundheitlich angeschlagen die Reise auf die Ostalb antreten müssen, so kehrt unter anderem Giuseppe Pirracchio in den Kader zurück. Gegen Böblingen war er noch wegen Krankheit kurzfristig ausgefallen.

So oder so erwartet Haug ein schwieriges Spiel: „Sontheim ist ein sehr unangenehmer Gegner, ein eingeschworener Haufen, der alles in die Waagschale werfen wird, um die ersten Punkte der Saison zu holen.“ Die eigene Herangehensweise soll an die der vergangenen beiden Partien anknüpfen. „Wir wollen defensiv gut stehen, das muss die Grundtugend sein“, stellt der Coach klar. „Und natürlich wollen wir nach vorne besseren Fußball spielen. Wenn wir das hinkriegen, klappt das auch mit dem Sieg.“