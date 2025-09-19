Fußball-Landesliga: 6. Spieltag Bernhausen in der Bringschuld – Aufbaugegner für Echterdingen?
Neben dem gestürzten Spitzenreiter hat auch der TSV Plattenhardt etwas wiedergutzumachen. Die Echterdinger sind derweil im Kellerduell gefordert.
Vor dem sechsten Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel 2, nagen die zurückliegenden Pleiten des TSV Bernhausen und des TSV Plattenhardt an den Beteiligten. Derweil zeigte beim MTV Stuttgart und dem TV Echterdingen die Formkurve zuletzt nach oben. Der Blick auf die Begegnungen des kommenden Wochenendes.