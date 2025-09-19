 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Bernhausen in der Bringschuld – Aufbaugegner für Echterdingen?

Fußball-Landesliga: 6. Spieltag Bernhausen in der Bringschuld – Aufbaugegner für Echterdingen?

Fußball-Landesliga: 6. Spieltag: Bernhausen in der Bringschuld – Aufbaugegner für Echterdingen?
1
War schockiert von der jüngsten Pleite: Roko Agatic, Trainer des TSV Bernhausen. Foto: Günter Bergmann

Neben dem gestürzten Spitzenreiter hat auch der TSV Plattenhardt etwas wiedergutzumachen. Die Echterdinger sind derweil im Kellerduell gefordert.

Vor dem sechsten Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel 2, nagen die zurückliegenden Pleiten des TSV Bernhausen und des TSV Plattenhardt an den Beteiligten. Derweil zeigte beim MTV Stuttgart und dem TV Echterdingen die Formkurve zuletzt nach oben. Der Blick auf die Begegnungen des kommenden Wochenendes.

 

TSGV Waldstetten – TSV Bernhausen (Sonntag, 15.30 Uhr)

Was war da los im Fleinsbach-Stadion am vergangenen Wochenende? Die krachende 1:5-Niederlage gegen Maichingen kam für die Bernhausener derart überraschend, dass Roko Agatic noch „ein, zwei Tage lang schockiert“ war, wie der Coach unumwunden zugibt. Zum Eigenverschulden seiner Mannschaft habe deren Weigerung geführt, mit Mann und Maus die nötigen Rückwärtsbewegungen zu machen – gegen tief stehende und auf Konter lauernde Maichinger wurde das zum Verhängnis. „Fußball spielt man nicht in eine, sondern in zwei Richtungen“, sagt Agatic. Genau das müsse in den Köpfen seines Teams ankommen, schließlich dürften noch mehr vermeintlich schwächere Gegner auf die Maichinger Herangehensweise setzen.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Agatic knallhart – Torhüter muss nach Zoff mit dem Coach vom Feld

Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen Agatic knallhart – Torhüter muss nach Zoff mit dem Coach vom Feld

Der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen wechselt Kristian-Krassimir Alexandrov frühzeitig aus. Nach der 1:5-Niederlage gegen den GSV Maichingen die Tabellenführung weg.

Gegen den TSGV Waldstetten könnte sich hingegen ein Duell auf Augenhöhe anbahnen. Mit vier Siegen aus den letzten vier Partien wird der punktgleiche Tabellennachbar mit breiter Brust zu Werke gehen. Auch die Transferaktivitäten des Gastgebers sind den Verantwortlichen am Fleinsbach nicht verborgen geblieben. „Sie haben sich im Sommer richtig gut verstärkt, besonders auf die Nummer Fünf müssen wir aufpassen“, weiß Agatic. Bei jenem Spieler handelt es sich um Kapitän Tim Schraml, der einst beim SC Freiburg bereits Bundesliga-Minuten sammelte.

Indes haben sich in Bezug auf Kristian-Krassimir Alexandrov die Wogen geglättet. Der Ersatz von Stammkeeper Matej Livancic hatte sich im Spiel gegen Maichingen ein hitziges Wortgefecht mit Agatic geliefert, der ihn kurzerhand auswechselte und Neuzugang Marko Gavric zum Blitzdebüt verhalf. „Solche Sachen passieren, aber es ist alles geklärt“, versichert der Trainer. Alexandrov werde gegen Waldstetten wieder das Tor hüten – und bekommt damit den Vorzug vor Gavric. Der wurde nach der Fingerverletzung von Livancic in der vergangenen Woche aus der Fußballpause geholt, zuletzt lief er 2022 beim damaligen wie heutigen Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen auf.

Wie schon gegen Maichingen wird der eigentliche Kapitän Ivan Matanovic im Kader stehen, ob es bei dem nach wie vor angeschlagenen Stürmer dieses Mal zu einem Einsatz reicht, ist aber erneut nicht sicher. Immerhin: „Eher ja als nein“, sagt Agatic.

MTV Stuttgart – SC Geislingen (Sonntag, 15 Uhr)

Die Form des MTV Stuttgart zeigte in den vergangenen Wochen steil nach oben. Auf das gute Spiel gegen den TSV Bernhausen (1:3) folgten zwei Siege gegen den GSV Maichingen (3:1) und zuletzt das 6:0-Schützenfest gegen den VfL Sindelfingen. „Wir haben in jedem Spiel einen Schritt nach vorn gemacht“, freut sich der Trainer Björn Lorer über die positive Entwicklung seines Teams. „Wenn wir den Aufwärtstrend fortsetzen, dann holen wir auch am kommenden Wochenende drei Punkte“, ist er überzeugt. Gegner ist dann am Sonntag um 15 Uhr der SC Geislingen.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Drei Schüsse, drei Treffer – die Entscheidung fällt noch vor der Pause

Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart Drei Schüsse, drei Treffer – die Entscheidung fällt noch vor der Pause

Der MTV Stuttgart kommt immer besser in Schwung und fiert gegen den VfL Sindelfingen einen 6:0-Kantersieg. Der Trainer Björn Lorer hält den Ball aber flach.

Auf dem Papier ein ausgeglichenes Duell. Beide Teams sind mit sechs Punkten in die Saison gestartet und sind aktuell Tabellennachbarn. Nur während beim Tabellenachten MTV Stuttgart der Trend wie gesagt positiv ist, wechseln sich beim SC Geislingen Licht und Schatten ab. Wobei zwei von den drei Niederlagen von den Begegnungen mit den Top-Teams TSV Köngen und 1. FC Eislingen stammen. Auch in der Historie war es ein Duell auf Augenhöhe. Geislingen gewann zwei der bisherigen vier Begegnungen, einmal lautete der Sieger MTV Stuttgart, einmal trennte man sichunentschieden.

Trotzdem kann Lorer den Gegner nur schwer greifen. „Sie hatten vor der Saison viele Abgänge und einen neuen Trainer. Deshalb sind sie noch ein bisschen eine Unbekannte“, sagt der MTV-Coach. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Kräherwald-Kicker personell auf dünnem Eis bewegen. Neun Spieler fehlen aktuell verletzt oder im Urlaub. „Wir werden trotzdem eine gute erste Elf auf den Platz bringen können“, sagt Lorer.

TSV Plattenhardt – TSV Bad Boll (Sonntag, 15 Uhr)

So ganz haben die Plattenhardter die bittere Last-Minute-Niederlage gegen den Waldhausen am vergangenen Wochenende noch nicht verkraftet. „Zu mir selber sage ich: Wir haben dort nicht verloren“, erzählt Trainer Slobodan Markovic. Erst in der 97. Minute kassierten die Seinen den Knock-out-Treffer zum 3:4, nachdem das Team noch mit einer 3:1-Führung in die Pause gegangen war.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: Landesliga: Trotz Treffern von Servi und Krpan – Last-Minute-Nackenschlag für Plattenhardt

Fußball: Landesliga Trotz Treffern von Servi und Krpan – Last-Minute-Nackenschlag für Plattenhardt

Der Aufsteiger kämpft tapfer und führt zwischenzeitlich mit 3:1, bezahlt am Ende gegen den SV Waldhausen aber Lehrgeld.

„Die Jungs müssen noch lernen, den Deckel draufzumachen“, sagt Markovic auch in Bezug auf das erste Aufeinandertreffen mit Bad Boll im Pokal. Dieses entschied der Gegner und aktuell Liga-13. mit 3:1 für sich, nach Führung für Plattenhardt. „Es war kein einfaches Spiel, das wird es auch am Sonntag nicht“, ist sich der Trainer sicher. „Ich denke, Bad Boll wird tief stehen, während wir wie immer offensiv spielen wollen.“

Apropos Offensive: In Fabijan Krpan traf gegen Waldhausen nun auch der dritte Spieler des hochgelobten Plattenhardter Angriffstrios erstmals in dieser Saison, neben Ekrem Servi, der sein Trefferkonto per Doppelpack auf drei erhöhte. Nur Aristidis Perhanidis, der Dritte im Bunde, verpasste gegen Waldhausen einen Treffer. Läuft die zuvor stotternde Offensivmaschine nun endgültig rund?

Gegen Bad Boll erwartet Markovic jedenfalls eine Reaktion seiner Mannschaft auf die bisherigen beiden Pleiten vor eigenem Publikum gegen den SC Geislingen (0:2) und den GSV Maichingen (1:3). „Bad Boll gehört nicht zu den Favoriten und wir werden mutig spielen“ – sprich: Es soll der erste Heimsieg der Saison her. Verzichten muss der Trainer lediglich auf seinen Bruder Nemanja Markovic, der Abwehrmann fährt in den Urlaub. Pünktlich meldet sich der zuletzt ebenfalls urlaubsbedingt fehlende Emre Göcer als positionsgetreuer Ersatz zurück.

FV Sontheim – TV Echterdingen (Sonntag, 15 Uhr)

Mit dem ersten Pflichtspielsieg der Saison im Rücken reisen die Echterdinger zum Kellerduell beim Schlusslicht aus Sontheim an – von einem Aufbaugegner zum idealen Zeitpunkt will der Trainer Valentin Haug aber nach wie vor nichts wissen: „Uns tut Demut gut. Wir haben vielleicht die Wende eingeleitet, aber nur wenn wir jetzt nachlegen.“ Der Sieg gegen die SV Böblingen am vergangenen Wochenende sei zwar der erste Schritt gewesen, der Coach weiß aber auch: „Wer denkt, jetzt ist alles wieder in Ordnung, der täuscht sich.“

Anzeichen der Besserung, gerade im mentalen Bereich, waren aber freilich bereits unter der Woche zu merken. „Das Gefühl ist gut, die Jungs sind klar und aufgeräumt im Kopf“, erzählt Haug. Getrübt wurde die Stimmung allerdings von diversen Ausfällen, – „Wir hatten maximal 14 Feldspieler im Training“ – einschließlich einer echten Hiobsbotschaft: Abwehrmann Marius Nita hat sich einen Ermüdungsbruch in der Hüfte zugezogen und wird auf vorerst unbestimmte Zeit ausfallen. Zudem knickte Kapitän Caglar Celiktas im Training um, sein Einsatz gegen Sontheim ist fraglich. Sicher fehlen wird Urlaubsfahrer Christian Heinrich. Zudem gebe es eine ganze Reihe von Spielern, die gesundheitlich angeschlagen die Reise auf die Ostalb antreten müssen, so kehrt unter anderem Giuseppe Pirracchio in den Kader zurück. Gegen Böblingen war er noch wegen Krankheit kurzfristig ausgefallen.

So oder so erwartet Haug ein schwieriges Spiel: „Sontheim ist ein sehr unangenehmer Gegner, ein eingeschworener Haufen, der alles in die Waagschale werfen wird, um die ersten Punkte der Saison zu holen.“ Die eigene Herangehensweise soll an die der vergangenen beiden Partien anknüpfen. „Wir wollen defensiv gut stehen, das muss die Grundtugend sein“, stellt der Coach klar. „Und natürlich wollen wir nach vorne besseren Fußball spielen. Wenn wir das hinkriegen, klappt das auch mit dem Sieg.“

Weitere Themen

Fußball-Verbandsliga: 8. Spieltag: Ein Trainer auf Bewährung und ein Rot-Rückkehrer gegen den Ex-Verein

Fußball-Verbandsliga: 8. Spieltag Ein Trainer auf Bewährung und ein Rot-Rückkehrer gegen den Ex-Verein

Wie präsentiert sich der TSV Weilimdorf nach dem endgültigen Abgang des Meistercoachs Manuel Fischer? Indes empfängt Calcio den Tabellendritten und ist dennoch siegesgewiss.
Von Dominik Grill und Marius Gschwendtner
Handball-Regionalliga Frauen: HSG Leinfelden/Echterdingen: Konkret wird’s erst während der Saison

Handball-Regionalliga Frauen HSG Leinfelden/Echterdingen: Konkret wird’s erst während der Saison

Aufgrund von Verletzungen – unter anderem einem Kreuzbandriss – startet die HSG Leinfelden/Echterdingen am Sonntag beim TSV Bönnigheim mit gedämpfter Euphorie in die Runde.
Von Torsten Streib
Baseball & Softball: Deutsche U12-Meisterschaften und Softball-Halbfinale in Stuttgart

Baseball & Softball Deutsche U12-Meisterschaften und Softball-Halbfinale in Stuttgart

Die Stuttgart Reds sind am kommenden Wochenende gleich doppelt Gastgeber. Welche Chancen sich die U12-Baseballer einrechnen und warum die Softballerinnen Favorit sind.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Regionalliga Frauen: „Natürlich wollen wir lieber an der Spitze als im Mittelfeld mitmischen“

Handball-Regionalliga Frauen „Natürlich wollen wir lieber an der Spitze als im Mittelfeld mitmischen“

Die junge Mannschaft der HSG Stuttgart/Metzingen II zählt zum Favoritenkreis – jedoch fahren manche Akteurinnen auch noch Doppelschichten.
Von Harald Landwehr
Faustball: U14: Nächstes Edelmetall für Stammheimer Nachwuchs

Faustball: U14 Nächstes Edelmetall für Stammheimer Nachwuchs

Die U14 des TV Stammheim holt bei den Deutschen Meisterschaften Silber. Im Endspiel gegen den SV Kubschütz fehlte die „absolute Topleistung“.
Von Dominik Grill
Eishockey-Oberliga: Vor dem Start: Stuttgart Rebels zuversichtlich trotz offener Ausländerfrage

Eishockey-Oberliga Vor dem Start: Stuttgart Rebels zuversichtlich trotz offener Ausländerfrage

Nach zwei Schlusslicht-Spielzeiten soll es aufwärts gehen bei den Stuttgart Rebels – auch wegen drei anstatt wie bisher zwei Kontingentspielern.
Von Torsten Streib
Fußball: Verbandsliga: „Ich bin raus“: Weilimdorfer Erfolgscoach Manuel Fischer tritt ab

Fußball: Verbandsliga „Ich bin raus“: Weilimdorfer Erfolgscoach Manuel Fischer tritt ab

Nach Wochen der Ungewissheit verkündet der TSV Weilimdorf das Aus des ehemaligen VfB-Profis. Für die Nachfolge deutet sich sein bisheriger Co-Trainer an – und gibt es keinen Plan B.
Von Dominik Grill
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Zwei Viererpacker und ein Krankenwagen-Einsatz

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Zwei Viererpacker und ein Krankenwagen-Einsatz

Während Türkspor zweistellig trifft, feiert auch Uhlbach ein Schützenfest. Indes überschatten zwei schwerere Verletzungen den Spieltag.
Von Dominik Grill
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Traumtor in der Nachspielzeit lässt Makedonijas Träume platzen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Traumtor in der Nachspielzeit lässt Makedonijas Träume platzen

Daniel Ullrich trifft in der 94. Minute unhaltbar mit dem Außenrist und löst beim Aufsteiger SV Vaihingen II Ekstase aus. Stetten legt Einspruch gegen eine Karte ein.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: Ein verspäteter Torjäger schießt Cannstatt an die Spitze

Fußball-Bezirksliga Ein verspäteter Torjäger schießt Cannstatt an die Spitze

Drei der acht Stuttgart/Filder-Fußball-Bezirksligisten warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Für den SV Bonlanden ist damit der klassische Fehlstart „perfekt“.
Von Torsten Streib
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg MTV Stuttgart TV Echterdingen
 