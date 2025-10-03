Fußball-Landesliga: 8. Spieltag Training à la Agatic: abends Wasen, tags darauf Fußballplatz
Während der TSV Bernhausen Teambuilding abseits des Sportplatzes betreibt, fällt beim MTV Stuttgart der Kapitän und Toptorjäger aus.
Vor dem achten Spieltag der Fußball-Landesliga ist die Ausgangslage bei den vier Stuttgart/Filder-Vertretern die gleiche: Keines der Teams wurde zuletzt den eigenen Ansprüchen gerecht. Während im Kellerduell der TSV Plattenhardt auf den TV Echterdingen trifft, will der kriselnde TSV Bernhausen zurück in die Spur. Und beim MTV Stuttgart hadert der Coach mit der Trainingsbeteiligung.