Im Duell mit der drittplatzierten SG Schorndorf hat Spitzenreiter SKV Rutesheim trotz fast einstündiger nummerischer Überlegenheit einen Tiefschlag eingesteckt und 1:2 verloren.

Mit hängenden Köpfen versammelten sich die Spieler der SKV Rutesheim nach der Partie um Cheftrainer Christopher Baake im Kreis: Gerade hatte der Landesliga-Primus im Topspiel gegen die SG Schorndorf eine 1:2(0:1)-Niederlage kassiert – und das, obwohl die Gastgeber vor 180 Zuschauern fast eine Stunde in Überzahl auf dem Kunstrasen im Sportpark Bühl agierten. „Diese Niederlage tut sehr weh“, stöhnte Christopher Baake.

Nachdem Hannes Obert eine große Chance ungenutzt gelassen hatte (20.), gelang Moritz Zutz die Führung für die Gäste (25.), die nach 35 Minuten in Unterzahl spielen mussten – Niklas Rössler hatte Laurin Stütz böse gefoult und Rot gesehen. Die SKV hatte in der übrigen Spielzeit weit mehr Ballbesitz als der Gegner, doch echte hochkarätige Chancen erspielte sie sich nicht.

Stattdessen gab es einen Tiefschlag. Nach 63 Minuten vollendete Ex-Profi Matthais Morys einen Konter gegen die entblößte Rutesheimer Defensive zum 2:0 für Schorndorf, in der Folge hatte die SG mehrfach die Chance erneut nach Kontern auf 3:0 zu erhöhen, doch SKV-Torhüter Jan Göbel parierte stets glänzend. Zwar gelang den Gastgebern noch durch Yannik Walter der Anschlusstreffer (90+5), doch kurz darauf war die Partie beendet. „Der Treffer für uns ist zu spät gefallen“, ärgerte sich nicht nur Trainer Christopher Baake.

Sollte der FV Löchgau am Sonntag bei Schlusslicht SG Krumme Ebene am Neckar gewinnen, fiele die SKV Rutesheim auf Platz zwei der Tabelle zurück – liegt aber immer noch zehn Punkt vor der drittplatzierten SG Schorndorf.