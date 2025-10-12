Fußball-Landesliga Auch nach der Krisensitzung keine Wende – was nun, TV Echterdingen?
Die Gelb-Schwarzen verlieren trotz Pausenführung auch gegen den 1. FC Eislingen – wonach der Trainer Haug offen lässt, ob er für sich selbst Konsequenzen zieht.
Was kann nun noch helfen? Das ist spätestens seit diesem Sonntag die Frage aller Fragen beim Fußball-Landesligisten TV Echterdingen. Einstweilen hat auch eine interne Krisensitzung der vergangenen Woche nicht die erhoffte Wende gebracht. Trotz angekündigtem schärferen Ton gegenüber der Mannschaft – unter dem Strich steht erneut das gleiche Ergebnis. Nächster Spieltag, nächste Niederlage, weiterhin vorletzter Tabellenplatz. „Extrem bitter. Im Moment sind da nur noch Frust und Enttäuschung“, sagt der Trainer Valentin Haug, nachdem es mit einem Heim-1:2 auch gegen den Aufsteiger 1. FC Eislingen schief gegangen ist.