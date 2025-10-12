 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Auch nach der Krisensitzung keine Wende – was nun, TV Echterdingen?

Fußball-Landesliga Auch nach der Krisensitzung keine Wende – was nun, TV Echterdingen?

Fußball-Landesliga: Auch nach der Krisensitzung keine Wende – was nun, TV Echterdingen?
1
Laurenziu Biemel traf zur Echterdinger Führung. Am Ende sollte es aber erneut nicht reichen. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Die Gelb-Schwarzen verlieren trotz Pausenführung auch gegen den 1. FC Eislingen – wonach der Trainer Haug offen lässt, ob er für sich selbst Konsequenzen zieht.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Was kann nun noch helfen? Das ist spätestens seit diesem Sonntag die Frage aller Fragen beim Fußball-Landesligisten TV Echterdingen. Einstweilen hat auch eine interne Krisensitzung der vergangenen Woche nicht die erhoffte Wende gebracht. Trotz angekündigtem schärferen Ton gegenüber der Mannschaft – unter dem Strich steht erneut das gleiche Ergebnis. Nächster Spieltag, nächste Niederlage, weiterhin vorletzter Tabellenplatz. „Extrem bitter. Im Moment sind da nur noch Frust und Enttäuschung“, sagt der Trainer Valentin Haug, nachdem es mit einem Heim-1:2 auch gegen den Aufsteiger 1. FC Eislingen schief gegangen ist.

 

Ob und inwieweit Haug damit auf seinem Posten wackelt, bleibt abzuwarten. Bisher hatte ihm der Verein trotz der anhaltenden sportlichen Misere die Rückendeckung gegeben. Der Coach selbst tat, angesprochen auf etwaige Ausstiegsgedanken, direkt nach der Begegnung kund: „Darüber muss ich jetzt erst einmal eine Nacht schlafen.“

