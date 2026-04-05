Der Tabellenvorletzte verliert auch das Schlüsselspiel in Geislingen, wonach der Spielleiter Luchetta nichts mehr beschönigen will. Die bittere Zugabe: Rot für den Abwehrchef.
05.04.2026 - 13:53 Uhr
Dritte Schlappe in Folge, das Ganze mit insgesamt 14 Gegentoren. Gehen für den MTV Stuttgart in der Fußball-Landesliga die Lichter aus? Klar ist: Mit dem 1:4 am Karsamstag auch im Kellerduell beim SC Geislingen schwinden allmählich die Rettungschancen. „Man muss da realistisch sein: Jetzt wird es wahnsinnig schwer. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, uns da noch einmal rauszuziehen“, sagt der Spielleiter Luca Luchetta. Der Abstand zu Platz 13, der nach jetzigem Stand zur Relegationsteilnahme berechtigen würde, beträgt weiterhin mächtige sieben Punkte.