Nach dem späten K.-o. gegen Köngen steht der TSV Bernhausen vor dem nächsten Topspiel. In Bad Boll soll der Anschluss an die Spitze bleiben – und die Vorfreude auf Berlin wachsen.

Ist der Aufstiegszug schon ohne den TSV Bernhausen abgefahren? Nach dem bitteren Nachspielzeit-K.-o. im Spitzenspiel gegen den TSV Köngen (1:2) am vergangenen Sonntag beträgt der Rückstand zum Tabellenzweiten mittlerweile vier Punkte. Zu Spitzenreiter Ehningen sind es sogar sechs Zähler. An diesem Freitagabend (18.30 Uhr) steht für die Bernhausener das nächste Topspiel an. Auswärtsgegner ist der punktgleiche TSV Bad Boll. Vorgezogen wurde die Partie, weil sich am Samstag mehrere Bernhausener Akteure auf den Weg nach Berlin machen, um das DFB-Pokalfinale des VfB Stuttgart dort live im Stadion zu verfolgen. Ein eigener Sieg würde die Vorfreude sicherlich erhöhen und „die Pfingstferien deutlich schöner machen“, wie der Trainer Roko Agatic anmerkt.

Die Niederlage gegen Köngen hat Agatic abgehakt – zumindest fast. „Wir müssen nach vorn schauen“, sagt der Coach, kommt beim Blick auf das kommende Spiel aber dennoch noch einmal auf die zwei Gegentreffer zu sprechen: „Wir müssen gegen Bad Boll über 90 Minuten konzentriert sein, das waren wir bei den beiden Toren nicht.“ Ein besonderes Auge richtet der Coach auf den Torjäger Baran Ates. Der Angreifer hat bereits 23 Saisontreffer auf seinem Konto. „Sie sind generell eine technisch sehr gute Mannschaft. Das wird keine leichte Aufgabe“, weiß der Trainer.

Personell sieht es schon wieder besser beim TSV Bernhausen aus. Filip Jordacevic ist wieder fit und kehrt in den Kader zurück. Auch Erik Meinlschmidt und Mihael Tomic sind wieder zurück.

Ein weiterer Spieler kehrt in der kommenden Runde dem TSV Bernhausen den Rücken: Auch Mikail Gümüssu wechselt zum Staffelrivalen SV Böblingen – so wie seine Teamkollegen Bogdan Rangelov und Jamie-Noah Demir. „Mikail passt hervorragend in unser Team. Er bringt die Mentalität mit, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein“, wird der Sportliche Leiter Ioannis Tsapakidis in der Bönblinger Vereinsmitteilung zitiert.