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  6. Bailerle erzielt Siegtor für TSV Weilimdorf und lässt die Eckfahne leiden

Fußball-Landesliga Bailerle erzielt Siegtor für TSV Weilimdorf und lässt die Eckfahne leiden

Fußball-Landesliga: Bailerle erzielt Siegtor für TSV Weilimdorf und lässt die Eckfahne leiden
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Daniel Baierle (links) erzielte das Tor des Tages für den TSV Weilimdorf. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Stürmer erzielt für den Fußball-Verbandsligisten beim VfB Friedrichshafen das Tor des Tages.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Gleich mehrere Stunden saßen die Fußballer des TSV Weilimdorf samt Trainer, Betreuer und Fans im Reisebus zum Spiel beim VfB Friedrichshafen. Trainer Oliver Stierle machte seiner Truppe dementsprechend auch während der Woche eine klare Ansage: „Jungs, das wird keine Kaffeefahrt, nehmt die Sache ernst.“ Und seine Worte kamen bei seinen Spielern an. Anstatt Heizdecken sackten die Seinen drei Punkte ein, gewannen 1:0 und haben weiter gute Chancen auf den Klassenverbleib.

 

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„Ein perfekter Tag, alle Akteure waren voll fokussiert und haben alles gegeben, manche musste ich mit Krämpfen auswechseln“, berichtet Stierle, der sich auch über einen gegentorfreien Spieltag freute. Die Defensive sei wie in der Vorwoche beim Sieg über Hofherrnweiler kompakt gestanden, habe nur wenig zugelassen. Andererseits funktionierte erneut die Offensivabteilung, erspielten sich die Gäste die ein oder andere gute Möglichkeit. Jedoch dauerte es bis zur 89. Minute, ehe der erlösende Torschrei folgte. Der eingewechselte Tamer-Harun Fara schlug den Ball zu Terry Offei auf den Flügel. Dieser gewann das Duell gegen seinen Gegenspieler und rasselte mit dem Gastgeber-Keeper Patrick Benz zusammen, von dem aus der Ball vor die Füße von Daniel Baierle rollte. Dieser nahm aus 30 Metern Maß und traf ins verwaiste Gehäuse zum Tor des Tages. Der späte Gästesiegtreffer hatte auch Folgen für die Eckfahne. Diese brach ab, nachdem um sie herum der kollektive Weilimdorfer Freudentanz stattfand und Schütze Baierle gegen sie trat. Die folgende Gelbe Karte konnte dieser verkraften.

Weilimdorfs Spieler des Spiels

Daniel Baierle (Nominierung: 5) ist aktuell in blendender Verfassung und auch topfit, so dass er, was nicht immer der Fall war, 90 Minuten durchziehen kann. Der Stürmer ist engagiert, erarbeitet sich auch durch seine guten Laufwege Torchanchen. Und trifft auch – wie zum Tor des Tages in Friedrichshafen.

VfB Friedrichshafen: Benz – Booch, Demir, Weissenbacher, Musso (77. Pehlivan) – Ramus, Berlet (58. Strom), Pfluger – Emirhan (83. Merz), Blaser (72. Calabiano), Kramer

TSV Weilimdorf: Heske – Krasniqi, Bozoglu, Kuchler, Takasaki (46. Addo) – Zinram-Kisch, Genc (66. Bouich) – Scarcelli (77. Kasiar), Baierle (90. +1 Nije), Beretta (64. Fara), – Offei.

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