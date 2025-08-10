Fußball-Landesliga Baustellen rund um den 100-Tore-Sturm
Vor dem Saisonstart hat sich beim Aufsteiger TSV Plattenhardt in die „riesige Vorfreude“ ein mulmiges Gefühl gemischt. Vom Trainer ist in seinem Traumangriff Kreativität gefragt.
Wie lautete doch gleich die verbale Spitze, die der damalige FC-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge einst in Richtung seines Starcoachs Ottmar Hitzfeld setzte? „Fußball ist keine Mathematik.“ Schade eigentlich, könnte man im Fall des TSV Plattenhardt anmerken. Denn ließe sich eins und eins so einfach zusammenzählen, welch Hochrechnung wäre möglich? Es wäre eine, bei der den eigenen Fans das Wasser schon einmal im Mund zusammenlaufen dürfte und die Konkurrenz wacklige Knie bekommen müsste.