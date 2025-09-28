Fußball Landesliga Beim SV Leonberg/Eltingen steht endlich wieder die Null
Der Aufsteiger verdient sich mit einer engagierten Leistung ein 0:0 beim FV Löchgau – vor allem die auswärts bislang wackelige Defensive überzeugt beim Remis.
Geht doch! Der SV Leonberg/Eltingen hat am Freitagabend seinen ersten Auswärtspunkt in dieser Landesliga-Saison eingespielt – und das beim noch ungeschlagenen Aufstiegskandidaten FV Löchgau. „Die Punkteteilung ist leistungsgerecht“, fand Trainer Robert Gitschier, „ich werte es als Punktgewinn – der FV hatte zuvor alle seine drei Heimspiele gewonnen.“