Fußball Landesliga: Beim SV Leonberg/Eltingen steht schon wieder die Null

Der Spielstärke des TV Oeffingen hatten zuletzt nur wenige Teams etwas entgegenzusetzen: Nach vier Niederlagen zu Saisonbeginn feierte das Team in den letzten acht Spielen sieben Siege – unter anderem ein 1:0 beim Tabellenzweiten Rutesheim und einen 8:1-Kantersieg gegen Crailsheim.

Lediglich dem SSV Schwäbisch Hall war es drei Wochen zuvor gelungen, dem Team der Stunde beim 1:1 einen Zähler abzutrotzen. An diesem Wochenende wurde die Erfolgsserie der Oeffinger erneut unterbrochen: Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen erkämpfte sich mit einem verdienten 0:0 einen Zähler. „Es war eine herausragende Teamleistung, insbesondere gegen den Ball waren wir sehr stark“, freute sich SV-Trainer Robert Gitschier.

Punkte gegen Top-Mannschaften zeigen Entwicklung

Es war bereits der zweite Punktgewinn des Aufsteigers auswärts bei einem Spitzenteam: Ende September hatten die Gelb-Schwarzen dem Tabellenführer FV Löchgau ein 0:0 abgetrotzt. In der ersten Runde des Verbandspokals war der SV gegen die Oeffinger auf eigenem Platz noch mit 0:4 unter die Räder geraten. „Daran sieht man, was für eine Entwicklung die Mannschaft genommen hat“, lobte Gitschier seine Elf.

Zufrieden am Spielfeldrand: Trainer Robert Gitschier sieht eine positive Entwicklung. Foto: Andreas Gorr

Eine gute halbe Stunde lang konnte der SV Leonberg/Eltingen die Begegnung ausgeglichen gestalten. Daran änderte zunächst auch ein früher Ausfall nichts: Kapitän Marco Seufert, der schon leicht angeschlagen in die Partie gegangen war, musste nach einem Zweikampf mit Leistenproblemen passen. Mit dem Wechsel ging auch eine Positionsänderung einher: Emre Oranbay wechselte von der rechten Außenverteidigung auf Seuferts Position auf der linken Außenbahn, Oranbays Platz nahm der eingewechselte Axel Weeber ein.

SV Leonberg/Eltingen bleibt hinten sicher

In den letzten 15 Minuten vor der Pause erspielten sich die Gastgeber ein leichtes Übergewicht, ohne jedoch zu ganz klaren Möglichkeiten zu kommen. Zwei abgefälschte Freistöße strichen am SV-Gehäuse vorbei, bei Fernschüssen war SV-Schlussmann Julian Bär auf dem Posten. Nach Ansicht von Coach Gitschier hätte sein Team einen Foulelfmeter bekommen müssen, als Sandro Seeber nach einem Pass von Julian Gäckle im Strafraum im vollen Lauf von hinten getroffen wurde. Zudem stand bei einem Gewühl im Oeffinger Strafraum nach einem Eckball kein SV-Akteur am richtigen Fleck.

Strittige Szene, doch für ein vermeintliches Foul an Sandro Seeber gab es keinen Strafstoß. Foto: Andreas Gorr

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Oeffinger nochmals den Druck und ließen die Gäste mit ihren Passstafetten noch mehr laufen. „Wir mussten sehr weite Wege gehen, aber wir haben uns in alle Bälle reingeworfen“, hob Gitschier den Kampfgeist seines Teams hervor. Nur einmal kamen die Gastgeber nach einem missglückten Abschlag von Julian Bär gefährlich vor das Tor der Gelb-Schwarzen, doch der Routinier zwischen den Pfosten blieb im Duell gegen den Oeffinger Angreifer aus spitzem Winkel Sieger.

Möglichkeiten zum Siegtreffer sind vorhanden

Die beste Möglichkeit der zweiten Hälfte hatten sogar die Gäste, als Ennio Ohmes aus zehn Metern frei zum Schuss kam, den Ball jedoch ans Außennetz setzte. Seeber verpasste das Gehäuse der Gastgeber mit einem Fernschuss in der Schlussphase ebenfalls nur knapp. Am Ende aber nahm der SV Leonberg/Eltingen verdientermaßen einen Zähler aus Oeffingen mit und blieb nun schon im dritten Spiel in Folge ohne Gegentor. SV Leonberg/Eltingen: Bär, Falch, Feigl, Trefz, Oranbay (82. Nufer), Seufert (7. Weeber), Gäckle (72. Kern), Schmidt, Seeber, Ohmes (93. Bechthold), Hofmann.