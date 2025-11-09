Fußball Landesliga Beim SV Leonberg/Eltingen steht schon wieder die Null
Der SV Leonberg/Eltingen erkämpft sich in der Fußball-Landesliga beim TV Oeffingen ein leistungsgerechtes 0:0 und bleibt im dritten Spiel in Folge ohne Gegentor.
Der Spielstärke des TV Oeffingen hatten zuletzt nur wenige Teams etwas entgegenzusetzen: Nach vier Niederlagen zu Saisonbeginn feierte das Team in den letzten acht Spielen sieben Siege – unter anderem ein 1:0 beim Tabellenzweiten Rutesheim und einen 8:1-Kantersieg gegen Crailsheim.