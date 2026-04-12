Nach vier Niederlagen zum Rückrundenauftakt feiert der Landesligist gegen Sindelfingen den dritten Sieg in Folge und springt auf Rang zwei. Kapitän Matanovic entscheidet Schlagabtausch.
Vor wenigen Wochen befand sich der TSV Bernhausen noch im Tal der Tränen. Der Fußball-Landesligist hatte den Rückrundenauftakt mit vier Niederlagen in Folge verpatzt. Mit dem jüngsten 5:3-Sieg am Samstagnachmittag beim VfL Sindelfingen feierte das Fleinsbach-Team den dritten Sieg in Serie und kletterte damit mindestens zeitweise auf Rang zwei. „Absolut verrückt, was in der Liga passiert“, sagt der Spielleiter Thomas Otto. Verdrängen könnte das Fleinsbach-Team noch der TSGV Waldstetten, der am Sonntagnachmittag beim SV Böblingen antritt. „Die Mannschaft hat den Turnaround geschafft und ist deutlich fitter als noch zum Rückrundenstart“, sagt Otto.