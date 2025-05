Fußball-Landesliga: Bernhausen-Sieg dank Viererpacker

Auf dem Rasen geht der Erfolgslauf des TSV Bernhausen weiter. Mit einem 4:0-Heimsieg gegen den GSV Maichingen bleiben die „Veilchen“ das beste Rückrundenteam der Fußball-Landesliga und haben dank eines Vierfachtorschützen ihre kleine Chance sogar noch auf die Aufstiegsrelegation gewahrt. Hinter den Kulissen können die Verantwortlichen derweil aufatmen, scheint ein gegnerischer Abwerbeversuch doch gescheitert zu sein. So hat der Noch-Oberligist Calcio Leinfelden-Echterdingen beim Trainer Roko Agatic angeklopft, ob er sich einen Wechsel vorstellen könnte. Dessen Antwort lautet: nein. „Ich muss hier noch eine Aufgabe erfüllen und habe dem Verein mein Wort gegeben“, sagt Agatic und fügt ein Treuebekenntnis an: „Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich den Club niemals verlassen.“ Auch steht für ihn mit Blick auf den Echterdinger Interessenten fest: „Es gibt dort zu viel Ärger, das wäre nichts für mich.“ In der vergangenen Winterpause war der Nachbar bei ihm schon einmal vorstellig geworden.