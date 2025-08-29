Fußball-Landesliga: Bernhausener Luxusproblem und Echterdinger Zugzwang – wackelt sonst der Trainer?

Dritter Spieltag in der Fußball-Landesliga – und aus Stuttgart/Filder-Sicht stellt sich eine Reihe spannender Fragen. Wie löst der Seriensieger TSV Bernhausen fürs Bezirksderby gegen den MTV Stuttgart ein Luxusproblem? Was macht der TSV Plattenhardt? Tritt der Aufsteiger tatsächlich erstmals mit allen drei Top-Torjägern an? Und: wohin des Wegs, TV Echterdingen? Kurve zum Besseren oder Rutsch in die schon jetzt nächste Krise? Klar ist: Bei einer weiteren Niederlage droht in den Goldäckern die interne Stimmung zu kippen und könnte es auch für den Trainer eng werden.