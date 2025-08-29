Fußball-Landesliga: Bernhausener Luxusproblem und Echterdinger Zugzwang – wackelt sonst der Trainer?

Dritter Spieltag in der Fußball-Landesliga – und aus Stuttgart/Filder-Sicht stellt sich eine Reihe spannender Fragen. Wie löst der Seriensieger TSV Bernhausen fürs Bezirksderby gegen den MTV Stuttgart ein Luxusproblem? Was macht der TSV Plattenhardt? Tritt der Aufsteiger tatsächlich erstmals mit allen drei Top-Torjägern an? Und: wohin des Wegs, TV Echterdingen? Kurve zum Besseren oder Rutsch in die schon jetzt nächste Krise? Klar ist: Bei einer weiteren Niederlage droht in den Goldäckern die interne Stimmung zu kippen und könnte es auch für den Trainer eng werden.

TV Echterdingen – TSV Ehningen (Sonntag, 15 Uhr) Drei Pflichtspiele, drei Niederlagen. Rein an den Resultaten gemessen, geht es für die Echterdinger gerade so weiter wie in der verkorksten vergangenen Abstiegssaison. Und so befinden sich die Gelb-Schwarzen schon jetzt, in der noch ganz frühen Phase der neuen Runde, abermals an einem kritischen Punkt. „Wir haben gewusst, dass wir ein schwieriges Auftaktprogramm haben“, sagt der Trainer Valentin Haug. Er weiß aber ebenso: „Fußball ist ein Ergebnissport. Bleiben die Ergebnisse aus, steigt der Druck.“ Auch auf ihn, den Coach.

An diesem Sonntag, keine Frage, braucht es Zählbares – für die Tabelle, mehr aber noch für die Stimmung in und um den Verein und ein Stück weit auch für Haugs eigene Position. Erahnen lässt sich, dass die Geduld der Abteilungsverantwortlichen andernfalls allmählich einem Ende zusteuern dürfte. „Mit dem bisherigen Abschneiden sind wir natürlich nicht zufrieden“, sagt der Fußballchef Phillip Wunsch und will zwar kein Ultimatum stellen, fügt aber unmissverständlich an: „Wir müssen jetzt schnell den Umschwung schaffen.“ Zu lange schon währt die Durststrecke in einem Club mit seit jeher gehobenen Erfolgsansprüchen. Im eigenen Stadion sind die Echterdinger in Liga- und Pokalspielen seit mittlerweile sage und schreibe neun Monaten ohne Sieg. Der bislang letzte datiert vom November, ein 2:0 gegen den FC Esslingen.

Der aktuelle Gegner Ehningen, immerhin, steht für ein gutes Omen, wurde er doch zur Etappe eines Echterdinger Jubelwegs. Juni 2023, zweite Relegationsrunde: Die Goldäcker-Kicker gewannen mit 5:2 und stiegen eine Woche später in die Verbandsliga auf. Diesmal wären wohl alle auch mit weniger Toren einverstanden. Hauptsache drei Zähler. Übrig sind von den damals eingesetzten 15 Spielern nur noch drei, was zeigt, welch großen Umbruch es in der Mannschaft seither gegeben hat. Die verbliebenen „Dinos“ Steffen Schmidt und Caglar Celiktas dürften auch beim jetzigen Wiedersehen aktiv dabei sein, im Gegensatz zu Marvin Kuhn. Der Kapitän ist nach seinem Gelb-Rot-Platzverweis beim 0:1 gegen den TSV Bernhausen gesperrt und hat sich nun zudem in den Urlaub verabschiedet.

Haug, dem darüber hinaus unverändert die Neuzugänge Laurenziu Biemel, Maric Lucov (beide ebenfalls Urlaub) und Furkan Özüdogru (Aufbautraining) fehlen, muss also umbauen. Für Kuhn soll Marc Mägerle in die Innenverteidigung rücken. Insgesamt steht für den Trainer fest: „Wir müssen uns steigern, vor allem im Umschaltspiel.“ Zusatz: „Aber es ist auch nicht so, dass zuletzt alles schlecht gewesen wäre, was wir fabriziert haben.“ In der zweiten Derbyhälfte legten die Seinen in puncto Entschlossenheit, Kompaktheit und Zweikampfintensität in der Tat deutlich zu.

Zwei bestens bekannte Gesichter gibt es bei den Gästen, die ihrerseits mit zwei Siegen gestartet sind: Armin Zukic und Hassan Kaya haben erst in diesem Sommer die Farben gewechselt, von Echterdingen nach Ehningen.

TSV Bernhausen – MTV Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr)

Es war absehbar, dass dieses „Problem“ irgendwann kommen würde. Nun ist es bereits zum dritten Spieltag da. Der Trainer Roko Agatic und die Qual der Wahl – nach seiner eigenen Urlaubrückkehr an diesem Donnerstag steht der Bernhausener Coach vor einem Personalpuzzle der speziellen Art. „Fast alle zuletzt Fehlenden sind zurück, und damit sind wir auf jeder Position doppelt gut besetzt. Es wird eine ganze Reihe von Härtefällen geben“, sagt der Spielleiter Thomas Otto.

Dabei besteht eigentlich kein Grund für Wechsel. Die zuletzt eingesetzte Elf hat performt und den Erfolgslauf fortgesetzt. Nach dem Derby-1:0 beim TV Echterdingen steht der Zähler bei fünf: fünf Pflichtspiele, fünf Siege in dieser Saison, wenn man Liga und Pokal zusammenzählt (denkbarer Achtelfinaltermin gegen die SG Sonnenhof Großaspach: Mittwoch, 8. Oktober). Wo dann aber hin mit einem Kapitän Ivan Matanovic, Mihael Tomic und Henry Alber? Auch sie, eigentlich Fixgrößen des Teams, stehen nach ihren Auszeiten an Sonne, Strand und Meer inzwischen wieder zur Verfügung. Gleiches gilt für den Verteidiger Erik Meinlschmidt (nach Gelb-Rot-Sperre).

Unabhängig von der letztlich nominellen Besetzung, ist die Marschroute klar. Diese lautet: nächster Gegner, nächste Punkte bitte, wobei es Otto wie seine Mitstreiter weiterhin ganz unaufgeregt hält. „Auch wenn es langweilig klingt: Wir wollen einen Schritt nach dem anderen gehen. Und da fängt erst einmal jedes Spiel wieder bei null an.“ Will heißen: sportlicher Höhenflug gerne ja, dem mentalen wird am Fleinsbach deswegen aber keiner erliegen.

Gleiches gilt bei den Gästen im umgekehrten Fall zum Thema Depression. Auch wenn es gewiss nicht erbaulich war, was Björn Lorer, der Trainer des MTV Stuttgart, den Seinen diese Woche dann noch einmal in aller Schonungslosigkeit vor Augen geführt hat. Einmal Gratisplatz beim Gruselfilm: Zwecks Aufarbeitung durfte sich die Mannschaft die Videoaufnahme zur jüngsten 3:5-Schlappe in Eislingen zu Gemüte führen. Jene Begegnung, nach der Lorer auch mit einigen Tagen Abstand noch zu seinem harschen Urteil steht: „16 Totalausfälle bei uns.“ Doch nun gelte: „abgehakt, nach vorne schauen.“

An diesem Sonntag geht es für die Kräherwald-Kicker darum, den kompletten Fehlstart zu vermeiden. Eingestimmt hat Lorer sein Team auf „mehr Zweikampfbereitschaft, auf mehr Laufbereitschaft, auf mehr Willen, kollektiv zu verteidigen“. Mit einer Steigerung vor allem in diesen Grundtugenden soll die Überraschung gelingen. „Die Favoritenrolle ist beim Gegner“, weiß Lorer, „aber wir wollen uns ja auch nicht kleiner machen, als wir sind.“ Kleiner Rückblick in die vergangene Saison: Da drehten die Stuttgarter ihrem aktuellen Kontrahenten in dessen Stadion gleich zweimal eine lange Nase. 4:2 im Pokal, 1:0 in der Liga. Sind nun aller guten Dinge drei?

Sicher ist: Verzichten muss Lorer auf seinen Spielführer Raphael Hahn, Götz Gaiser, Abdallah Trabelsi (alle im Urlaub) und unverändert Fabio Baldi (Muskelbündelriss). Fraglich ist darüber hinaus der Einsatz von Moritz Walz. Der Neuzugang aus Tuttlingen hat sich vor Wochenfrist eine Platzwunde am Knie zugezogen. Die Folge eines Sturzes in die Spielfeldumrandung. Passte irgendwie zum zuletzt schwarzen Sonntag.

VfL Sindelfingen – TSV Plattenhardt (Samstag, 15.30 Uhr)

Tut er es? Oder tut er es nicht? Gemeint ist die Option, die sich dem TSV Plattenhardt in dieser Saison nun erstmals bietet: Erstmals könnte der Trainer Slobodan Markovic alle drei Ballermänner seines Kaders von Beginn an gemeinsam auf den Rasen schicken. Aristidis Perhanidis, Ekrem Servi, Fabijan Krpan – jenes Trio, das in der vergangenen Bezirksliga-Runde zusammengerechnet rekordverdächtige 98-mal getroffen hat. Der Neuzugang Krpan hat nach seiner Urlaubsrückkehr in dieser Woche komplett trainiert und brächte somit nun auch die nötigen Voraussetzungen mit.

„Ich kann mir das schon vorstellen, muss aber noch überlegen“, sagt Markovic. Die Frage für ihn ist: mehr oder weniger offensives Risiko? Im Gegner wartet jedenfalls ein schwerer Brocken. Jener befindet sich nach seinem enttäuschenden vorigen Spieljahr mit Abschlussplatz elf auf Wiedergutmachungstour. Diesmaliges Ziel der Sindelfinger ist der Vorstoß unter die Top fünf. Dabei können auch sie auf einen Mann mit Knipserqualitäten bauen: Ihr Bester, Gianluca Gamuzza (zuletzt 24 Saisontore), ist trotz höherklassiger Angebote geblieben.

Zuversichtlich stimmt Markovic, dass er insgesamt wieder mehr personelle Möglichkeiten hat, nicht nur im Angriff. Genauer gesagt: mehr Möglichkeiten mit Erfahrung. In Pierre Eiberger und Kevin Pein sind zwei weitere Leistungsträger aus dem Urlaub zurück. Zuletzt hatte der Coach auch mangels Alternativen verstärkt auf die junge Garde gesetzt. Erkenntnis dabei: Diese habe es nicht schlecht gemacht. Aber: „Die Jungs waren nervös. Man hat gemerkt, dass sie Unterstützung brauchen.“

So ist klar, dass es die ein oder andere Umstellung geben wird – auch in der Abwehr. Dort allerdings notgedrungen. Dort gilt: Gelb-Rot-Sünder ersetzt Gelb-Rot-Sünder, Emre Göcer rückt nach Ablauf seiner Sperre in die hintere Kette auf die Stammposition von Nemanja Markovic. Letzterer muss nun seinerseits aussetzen, nachdem er bei der 1:3-Niederlage gegen den GSV Maichingen als nächster Plattenhardter Spieler vom Platz geflogen ist.