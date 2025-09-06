 
Fußball Landesliga Bitterer Sieg für SKV Rutesheim: Helikopter-Einsatz und Rote Karte

1
Zweikampf mit Haken und Ösen: Alexander Grau von der SKV Rutesheim (re.) gegen den Pleidelsheimer Daniel Pfeiffer. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der Fußball-Landesligist verteidigt Tabellenführung mit 2:0 über den GSV Pleidelsheim – die SKV verliert einen Mann mit schwerer Verletzung und einen nach Rot.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Fußballer der SKV Rutesheim, dieser mühevolle 2:0(0:0)-Sieg über Schlusslicht GSV Pleidelsheim. Markus Wellert hatte die Gastgeber im Sportpark Bühl vor 170 Zuschauern mit 1:0 in Führung gebracht (66.), der eingewechselte Gianluca Crepaldi machte dann mit dem 2:0 in der Nachspielzeit den Deckel auf den Dreier.

 

Damit bleibt die SKV Rutesheim auf dem Platz an der Sonne in der Landesliga – mit der nach vier Spieltagen optimalen Ausbeute von zwölf Zählern sowie einem großartigen Torverhältnis von 13:1. Dennoch war Trainer Christopher Baake nicht rundum glücklich nach dem Schlusspfiff. „Wir haben sehr geduldig gespielt und auf die Führung hingearbeitet“, sagt der Coach, „aber es war ein teuer erkaufter Sieg.“

Verhängnisvolle Aktion: Maxim Russ (li.) bleibt nach dem Eckball mit dem linken Fuß am Torpfosten hängen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Zwei dicke Tropfen Lebertran mussten die Rutesheimer bei ihrem Drei-Punkte-Diner am Freitagabend schlucken. Mittelfeldmann Maxim Russ verletzte sich nach einer knappen Viertelstunde schwer – sein Fuß blieb nach einem Eckball am gegnerischen Torpfosten hängen und wurde um 180 Grad verdreht. Es kamen sowohl die Besatzung eines Notarzt-Fahrzeugs als auch die des Notrettungs-Helikopters zu Hilfe, die Partie war daher beinahe 35 Minuten unterbrochen. „Das ist ein harter Schlag für uns, dass es Maxim so böse erwischt hat“, sagte Baake. Russ wurde mit dem Fahrzeug ins Krankenhaus transportiert, die Helikopter-Besatzung rückte ebenfalls wieder ab. Eine Diagnose über die Art der Verletzung steht noch aus.

Maxim Russ wurde lange behandelt, das Spiel war insgesamt für 35 Minuten unterbrochen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Zwar brachte Markus Wellert die geduldig agierende SKV gegen die tief stehenden Pleidelsheimer nach der Pause verdient in Führung, doch kurz vor Schluss wurde der Stürmer von Schiedsrichter Julian Gack mit Rot vom Feld geschickt. Im Zweikampf war Wellert mit seinem Gegenspieler zu Boden gegangen, dann schrie der GSV-Kicker und hielt sich die Hände vors Gesicht – der Schiri hatte offenbar eine Tätlichkeit des Rutesheimers erkannt. Baake war auch nach dem Schlusspfiff noch außer sich. „Warum sollte Markus das tun?“, schimpfte der SKV-Coach, „ich bin mir sicher, dass er nichts getan hat.“

Die Besatzung des Notarzt-Autos kümmert sich um Maxim Russ, die Besatzung des Helikopters trifft ein. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Tabellenführer brachte die drei Punkte auch in Unterzahl ins Ziel, der spielende Co-Trainer Gianluca Crepaldi beseitigte mit dem 2:0 nach einem Konter alle Zweifel am Rutesheimer Erfolg. Doch das Siegerbier schmeckte allen, die es mit der SKV halten, an diesem Abend ziemlich bitter.

