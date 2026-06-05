Fußball-Landesliga: Das lange Warten des TSV Plattenhardt auf den Spielertrainer-Wunschkandidaten

Sportlich betrachtet haben sich der MTV Stuttgart und der TSV Plattenhardt bereits vergangene Woche aus der Fußball-Landesliga verabschiedet. Aber die Runde am letzten Spieltag einfach auslaufen lassen, das ist zumindest für den MTV nicht drin. Schließlich wollen die Kräherwald-Kicker keine Wettbewerbsverzerrung betreiben – ihr Gegner TSV Köngen befindet sich noch in einem Dreikampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Verkehrte Welt dagegen in Plattenhardt: Dort haben die Filderstädter – personell betrachtet – einen dicken Fisch an der Angel. Doch dieser Fisch lässt ausnahmsweise den Angler zappeln.