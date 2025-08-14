Fußball-Landesliga Das „Lila Monster“ hat noch nicht fertig
Nach zwei tollen Jahren will der TSV Bernhausen den nächsten Entwicklungsschritt machen – mit einem weiteren Aufstieg? Der Trainer glaubt, dass sich im Kader manch einer wundern wird.
Wer sich dieser Tage auf die Homepage der Fußballer des TSV Bernhausen begibt, der könnte leicht einem Irrtum unterliegen. Immer wieder stößt man dort auf den Begriff „Lila Monster“. Wer damit gemeint ist? Tatsächlich sind es die F-Juniorinnen und deren Begleitpersonal, die sich den lustigen Namen für ihre Mannschaft ausgedacht haben. Dabei würde er doch gerade wie maßgeschneidert auch für ein anderes Team passen. Monster sollen ja bekanntlich gefräßig und Furcht einflößend sein. Auf wen träfe dies aktuell mehr zu als die kickenden Männer des Filderclubs?