Fußball-Landesliga: Das Torhüter-Karussell dreht sich am heftigsten

Während es im Zirkus des Profifußballs am letzten Tag des Transferfensters mitunter hektisch zugeht und letzte Last-Minute-Transfers getätigt werden, war es bei den hiesigen Fußball-Landesligisten ruhig. Die wenigen Veränderungen in den Kadern der Teams waren zum Großteil bereits Wochen zuvor finalisiert worden.

Fünf Spieler haben den TSV Bernhausen in der Winterpause verlassen. Die Abgänge von Hrvoje Markic (zum Bezirksligisten FV Plochingen), Bleron Gjuraj (verletzungsbedingte Fußballpause), Cono Lombardo (zum B-Kreisligisten Omonia GFV Vaihingen) und Clemens Kofi Seddon (pausiert) sind indes zu verschmerzen, da sie in der bisherigen Runde beim Landesliga-Dritten keine große Rolle gespielt hatten. Der Abschied von Keeper Marko Gavric fällt Trainer Roko Agatic jedoch schwer. Der Torhüter wurde im vergangenen September kurzfristig nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Stammkeepers Matej Livancic verpflichtet. Nun aber ist für Gavric nach zehn starken Spielen am Fleinsbach bereits wieder Schluss. Der 29-Jährige hat sich für eine Rückkehr in seine Heimat Kroatien entschieden. „Es ist ein super Torhüter und hat es richtig gut gemacht“, lobt Agatic die Auftritte des ehemaligen Calcio-Keepers. Livancic kämpft jetzt mit Winterneuzugang Arjanit Januzi (von Bezirksligist Spvgg Cannstatt) um den Platz zwischen den Pfosten.

Der scheidende Trainer Agatic – er geht im Sommer wie berichtet zum TV Echterdingen – bekam für die Rückrunde noch einen weiteren Wunsch erfüllt. Neben Andreii Shamenko (kommt vom FSV Waldebene Stuttgart-Ost) konnte mit Emre Bayrak ein schneller Linksaußen vom KSV Renningen (Kreisliga A Enz-Murr) verpflichtet werden. Vom Bezirksligisten FC Heiningen stößt der zentrale Mittelfeldspieler Marc Galla hinzu und soll als Alternative für den zuletzt häufig angeschlagenen Mikail Gümüssu dienen.

Bereits am 26. Januar hatte der TSV Bernhausen die Vorbereitung aufgenommen. Bislang ist Agatic mit der Trainingsbeteiligung aber nicht zufrieden. „Wenn wir in dieser Saison noch was erreichen wollen, muss das besser werden“, fordert er.

Pierre Eiberger übernimmt in Plattenhardt als Spielertrainer

Seit dem Trainingsauftakt zur Rückrunde am 26. Januar ist Pierre Eiberger bei TSV Plattenhardt in neuer Funktion. Der Mittelfeldspieler hat den zum Ligarivalen SV Böblingen abgewanderten Coach Slobodan Markovic als Spielertrainer ersetzt. „Bislang läuft es gut, aber es ist schon eine Umstellung. Zu 100 Prozent muss ich da noch reinwachsen“, sagt der 34-Jährige. Ebenfalls verlassen haben den Verein Tizian Beinschrodt und Willy Vöhl. Beide sind zum Bezirksligisten Denkendorf gewechselt. Verteidiger Devrim Azad Sefer zog es zur Spvgg Cannstatt.

Als externer Neuzugang stieß nur Giuliano Soddu zum Aufsteiger. Um Informationen über den zuletzt vereinslosen 20-jährigen Angreifer zu erhalten, nutzte der ehemalige Kapitän des SSV Reutlingen Eibinger seine guten Kontakte in die Stadt. „Er war in der Jugend beim SSV und hat sich in den ersten Trainings auch schon gut präsentiert“, sagt Eiberger über den zuvor beim SV Croatia Reutlingen aktiven Spieler. Als Neuzugang betrachtet der neue Spielertrainer auch Kevin Rippler. Das Plattenhardter Urgestein kam wegen hartnäckiger Adduktorenproblemen in dieser Saison nicht zum Einsatz, ist aber nun wieder fit. Er kann mithelfen, den Klassenverbleib für den Tabellenelften zu sichern.

TVE-Übergangstrainer Heisig bekommt Soforthilfe

Auch beim TV Echterdingen hat mit Daniel Heisig ein neuer Trainer die Verantwortung übernommen. Der 39-Jährige folgt auf Interimstrainer Predrag Sarajlic und soll den Tabellen-13. zum Klassenerhalt führen, ehe Bernhausens bisheriger Erfolgscoach Agatic im Sommer im Sportpark Goldäcker übernimmt. Als Soforthilfe wurde Ex-Profi Michael Deutsche (Heidenheim, Trier, Homburg) reaktiviert. Zudem mit Jeff Antwi (vom Staffel-1-Landesligisten SV Leonberg/Eltingen) und Adonis Shalaj (vom Staffelrivalen FV Neuhausen) zwei weitere Neuzugänge verpflichtet. Außerdem sind ab sofort die bisherigen U-23-Spieler Flon Ajvazi und Matti Theobaldt fester Bestandteil des Landesliga-Teams.

Die übrigen Youngster um Wesley Acholonu, die zuletzt den Kader des verletzungsgeplagten Teams auffüllten, kehren dagegen in die zweite Mannschaft zurück. „Wir haben klar geregelt, wer zu welchem Kader gehört“, sagt Heisig. Drei weitere Spieler gehören nicht mehr zum Echterdinger Aufgebot: Marius Nita (Hüftoperation) sowie Phil Schmidt und Mehmet Karakus, die bereits während der Hinrunde ausgestiegen waren und inzwischen für OFK Beograd Stuttgart beziehungsweise den TSV Musberg auflaufen.

Wegner ersetzt Lalo beim MTV Stuttgart

Nur wenig Veränderungen gab es beim MTV Stuttgart zu vermelden. Das Missverständnis mit Keeper Khalil Lalo (jetzt Kreisliga B, TV Neckarweihingen) endete nach nur einem halben Jahr. „Es hat auf dem Platz und drumherum einfach nicht gepasst“, sagt der Trainer Björn Lorer. Lalo wird durch Niklas Wegner ersetzt. Der 22-Jährige war zuvor Torhüter in der Kreisliga A1 beim SV Prag. Außerdem hat Junis Al-Tayeh den Verein nach Hohenacker (Kreisliga A Rems/Murr/Hall) verlassen.

Der bisherige Kader soll es in der Rückrunde besser machen als in der Hinrunde. Nach enttäuschenden Leistungen steht das Team vom Kräherwald aktuell auf dem vorletzten Platz. „Wir hoffen, dass wir gut starten. Das kann vorentscheidend sein“, sagt der Coach Lorer.