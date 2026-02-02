Fußball-Landesliga Das Torhüter-Karussell dreht sich am heftigsten
In Echterdingen wurden die Fronten geklärt und in Bernhausen dem scheidenden Coach ein Wunsch erfüllt. Die Veränderungen der hiesigen Landesliga-Teams.
Während es im Zirkus des Profifußballs am letzten Tag des Transferfensters mitunter hektisch zugeht und letzte Last-Minute-Transfers getätigt werden, war es bei den hiesigen Fußball-Landesligisten ruhig. Die wenigen Veränderungen in den Kadern der Teams waren zum Großteil bereits Wochen zuvor finalisiert worden.