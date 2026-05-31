Fußball-Landesliga Dem TV Echterdingen droht die Abstiegsrelegation
TV Echterdingen verpasst gegen Waldhausen wichtige Punkte und kann den direkten Klassenverbleib praktisch nicht mehr schaffen. Der Rückschlag lässt den Trainer ratlos zurück.
TV Echterdingen verpasst gegen Waldhausen wichtige Punkte und kann den direkten Klassenverbleib praktisch nicht mehr schaffen. Der Rückschlag lässt den Trainer ratlos zurück.
Fällt dem TV Echterdingen seine Personalplanung tatsächlich am Ende übel auf die Füße? Nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Waldhausen muss der Fußball-Landesligist voraussichtlich in die Abstiegsrelegation. Zeigten die Echterdinger Spieler vergangene Woche trotz interner Querelen gegen Geislingen noch vollen Einsatz, war davon gegen den Tabellensiebten kaum noch etwas zu sehen. „Wir hatten keine Energie, sowohl körperlich als auch verbal“, konstatiert der Trainer Daniel Heisig.