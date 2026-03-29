Die abstiegsgefährdeten Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart zeigen einmal mehr zwei Gesichter und unterliegen gegen den VfL Sindelfingen mit 2:6.
29.03.2026 - 21:27 Uhr
Warum es so ist, darauf weiß Björn Lorer auch keine Antwort. Der Trainer des abstiegsgefährdeten Fußball-Landesligisten MTV Stuttgart sah am Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen wie häufig in dieser Spielzeit zwei Gesichter seines Teams. Im ersten Abschnitt überzeugten die Kicker vom Kräherwald, in Abschnitt zwei war „plötzlich alles wie weggeblasen, wie nie dagewesen und wir lieferten 45 Minuten zum Vergessen ab“, sagt Lorer ungläubig. Die Folge: nach einem 2:2 zur Pause hieß es beim Abpfiff 2:6.