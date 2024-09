Nach der Niederlage in Weinstadt sollen im Derby gegen Löchgau nun wieder drei Punkte her.

Simon David 20.09.2024 - 17:35 Uhr

Nach der Niederlage bei der SG Weinstadt am vergangenen Wochenende strebt Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim nun die Rückkehr in die Erfolgsspur an. Am Samstag (15.30 Uhr) erwartet der GSV nun den FV Löchgau zum Derby. In der vergangenen Saison gewannen die Gelb-Schwarzen beide Begegnungen gegen den FVL. Gerne möchte das Team von Marcus Wenninger diese Serie fortschreiben, doch haben die Löchgauer derzeit einen Lauf. Nach vier Siegen aus fünf Spielen belegen sie aktuell Platz drei. Zudem haben die bereits 20 Tore erzielt – allein sieben davon zuletzt gegen Croatia Bietigheim. Und in der ersten Runde des WFV-Pokals schalteten die „Roten“ den GSV aus, wenn auch erst in letzter Minute.